Stručnjaci za čišćenje: 'Djeci ne dopuštamo da diraju ovih šest stvari kad su izvan kuće'

Mladi bračni par Lucy i Julian su profesionalni čistači iz Velike Britanije koji su od opsesije čišćenjem napravili unosan posao. Imaju tvrtku koja se time bavi i nazivaju se 'guruima čišćenja i dezinfekcije'. Oni su, kažu, dobro upoznati sa time gdje se sve skrivaju velike količine prljavštine i bakterija, jer ih mnogi ljudi rijetko čiste, ne očiste kako treba ili ne izribaju baš nikad.

Imaju dvojicu sinova kojima upravo zbog tog razloga ograničavaju korištenje nekih stvari na koje nailaze tijekom odrastanja. Iako, valja imati na umu da izloženost bakterijama i virusima u ranijoj dobi doprinosi jačanju imuniteta što je izuzetno važno za kvalitetan život.

Oni svojoj djeci pokušavaju maksimalno ograničiti ove stvari:

1. Visoke stolice za djecu u restoranima

- Čak i najbolji restorani jedva očiste svoje stolice za hranjenje djece. Znači, velike su šanse da će vaše dijete doći u dodir s bakterijama i virusima koje je dijete prije njega imalo na sebi - pojašnjavaju.

- Takve visoke stolice općenito su noćna mora za dezinfekciju. Možemo obrisati pladanj na kojem se jede i sjedalo, ali bakterije se skrivaju u kutovima i pukotinama - pojasnili su.

Savjetuju roditeljima s malom djecom, ako već moraju koristiti visoke stolice za mališane u restoranima, neka onda sa sobom donesu čistu navlaku i prekriju stolac. Ili, jednostavnije, da sami prebrišu stolac maramicama za dezinfekciju.

- Pojedini, brižniji restorani pored stolice ostave sredstvo za dezinfekciju u spreju i papirnate ubruse - napomenuli su.

2. Slavine na kojima svi piju vodu

Bilo da se radi i klasičnim javnim slavinama koje svi koriste ili onima nalik na male fontane koje se aktiviraju pritiskom, ovaj par svojoj djeci ne dopušta da to diraju.

- Djeca nehotice dodiruju slavinu prstima ili ustima dok piju, a to je put kojim se prenose bakterije i virusi. Virusi prehlade i gripe žive na metalnoj površini i do pet sati, stoga je naš savjet da svoju djecu naučite neka to ne diraju - rekli su.

- Naša djeca donose vlastite boce s vodom, a vodom ih pune iz automata u školi/vrtićima ili u ustanovama koje posjećuju tijekom izvannastavnih aktivnosti - dodaju.

- Nemaju li drugog izbora, roditelji bi trebali naučiti mališane da nikada ne dodiruju slavinu ustima ili rukama te da puste vodu nekoliko sekundi prije nego što je popiju - savjetuju.

3. Bazen s lopticama za igru

- Igraonica je vjerojatno najgore mjesto na koje možete poslati svoje dijete da se igra. Na prvi pogled djeluju sigurno, ali kad pomislite što se tamo događa, želudac vam se može okrenuti. Tamo se igraju djeca dok im cure nosevi, curi im iz pelena, ponekad i povrate od uzbuđenja - smatra ovaj par.

- Najgore je to što se bazeni s lopticama za igru rijetko čiste, a ako se i čiste, nisu u skladu sa standardima koje biste željeli. Kako biste bili sigurni da je mjesto dezinficirano, morali biste obrisati svaku kuglicu zasebno na kraju dana. Ali, kao što možete zamisliti, to se jednostavno ne događa - pojasnili su.

Iako su svjesni da djecu ne treba držati pod staklenim zvonom jer moraju nekako ojačati imunitet, ipak ograničavaju djeci da se tamo igraju više iz nekog osjećaja gađenja, nego iz stvarne opasnosti da će pokupiti neku opaku bolest.

4. Javna igrališta općenito

- Svu opremu koja se nalazi na igralištima dodiruju slatke, ali ljepljive ruke koje su tko zna kad oprane. Čak i nedavne studije pokazuju da su igrališta prljavija od javnih zahoda. A jedini razlog za tu statistiku je to što se zahodi češće dezinficiraju - objasnili su.

- To znači da se tjelesne tekućine danima zadržavaju na površinama. A stvari postaju još kompliciranije kada je igralište na otvorenom prostoru. Recimo, pješčanici u kojima se djeca igraju mogu se tijekom noći pretvoriti u zahode za ptice, mačke i sve vrste divljih životinja. A ako vaše dijete dotakne ili proguta nešto od ovoga, riskirate kožne osipe, bolove u trbuhu, povraćanje i groznicu - smatraju.

Ipak, svjesni su toga da ne mogu djecu držati podalje od igrališta i pješčanika pa ih uče da rukama ne dodiruju lice dok ih nisu dobro oprala, posebno ne usta, oči i nos.

- Uvijek držite u blizini sredstvo za dezinfekciju na bazi alkohola i obrišite im ruke odmah nakon igranja - savjetuju.

- Imate li dječje igralište u svom dvorištu, neka sve bude pokriveno kada ga ne koristite. Na taj ćete ga način zaštititi od svih mikroorganizama koje donose divlje životinje - dodali su.

5. Kolica za kupovinu

- Iako je djeci zabavno voziti se u njima, kolicima za kupnju često rukuju ljudi sa upitnom higijenom ruku. Također, dok guraju kolica kroz trgovinu, ljudi obično dodiruju stvari koje nisu potpuno čiste. Na primjer, sirovo meso i riba mogu ostaviti tragove krvi po kolicima, a ako ih vaše dijete proguta lizanjem ručke, može se ozbiljno razboljeti - smatraju.

- Dakle, naš savjet je da obrišete ručke i cijeli dio kolica gdje vaše dijete sjedi prije nego ga stavite unutra - savjetuju.

6. Stvari u čekaonici kod pedijatra

- Mi sve u pedijatrijskoj ordinaciji tretiramo kao potencijalnu prijetnju. Od sjedalica i stolova do časopisa i igračaka koje se nude djeci. Također smo jako zabrinuti zbog liječnika koji dira našu djecu, a da ga prije nismo vidjeli da je dobro oprao ruke. Poštujemo i divimo se njihovom radu, ali upozorili su nas da je, posebno u sezoni gripe, važno paziti - priznali su.

- Kako bi nam posjeti liječniku bili podnošljiviji,nosimo vlastite časopise i igračke. Naša djeca uvijek peru ruke prije i nakon posjeta liječničkoj ordinaciji. I, koliko god to zvučalo neugodno, tražimo od liječnika ili medicinske sestre da operu ruke prije nego počnu s pregledom - dodali su, a prenosi The Sun.

