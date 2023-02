Stručnjaci zabrinuti novim TikTok trendom: Lijek za dijabetes koriste za mršavljenje

Lijek za dijabetes Ozempic postao je fenomen društvenih medija kao sredstvo za gubitak težine, ali njegova sve veća popularnost dovela je do globalnih nestašica, a liječnici upozoravaju na moguće nuspojave.

Videozapisi pod hashtagom #Ozempic imaju gotovo 600 milijuna pregleda na TikToku, gdje mnogi korisnici redovito obavještavaju pratitelje o svom mršavljenju.

"Moguće je izgubiti 40 kilograma u manje od tri mjeseca", zahvaljujući Ozempicu, rekao je francuski TikToker u tipičnoj objavi u prosincu s gotovo 50.000 pregleda.

“To je čudo”, dodao je.

Lijek u obliku injekcije danske farmaceutske tvrtke Novo Nordisk prvotno je razvijen i odobren u brojnim zemljama za liječenje dijabetesa tipa 2.

Aktivni sastojak lijeka, semaglutid, veže se na receptore hormona koji kontrolira šećer u krvi, potičući otpuštanje inzulina kada su razine glukoze visoke.

Usporava brzinu kojom hrana napušta želudac osobe, smanjujući njihov apetit.

Početkom 2021. recenzirano istraživanje pokazalo je da je gotovo tri četvrtine ljudi koji su koristili lijek izgubilo više od 10 posto tjelesne težine.

Novo Nordisk je od tada razvio lijek semaglutid s većom dozom pod nazivom Wegovy posebno za liječenje pretilosti, koji je odobren za upotrebu u Sjedinjenim Državama 2021., te u Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu prošle godine.

Wegovy još nije na tržištu Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i nekoliko drugih zemalja, ali Ozempic je dostupan uz normalan recept.

'Nije čarobni lijek'

To je dovelo do povećanja broja ljudi bez dijabetesa koji dobivaju recepte za Ozempic, kao i do krivotvorenja recepata, rekao je Jean-Luc Faillie, specijalist farmakologije na francuskom Sveučilištu Montpellier.

Douglas Twenefour, voditelj skrbi u Diabetes UK, rekao je na web stranici dobrotvorne organizacije da Ozempic "nije lijek za ljude koji nemaju dijabetes ili su u opasnosti od dijabetesa tipa 2".

Francusko regulatorno tijelo za lijekove ANSM pozvalo je liječnike da Ozempic propisuju samo za dijabetes.

Nije bilo posebno "naglog porasta potrošnje u posljednjim mjesecima", naveo je ANSM, dodajući da je bilo "napetosti u opskrbi" diljem svijeta.

Novo Nordisk je rekao za AFP da je "jača potražnja od očekivane" za Ozempicom rezultirala "povremenom dostupnošću i periodičnim nedostatkom zaliha" diljem svijeta.

Globalni proizvodni pogoni tvrtke "sada rade 24 sata, sedam dana u tjednu" kako bi se premostio jaz, dodaje se.

Liječnici su izrazili zabrinutost da ljudi s dijabetesom možda neće moći nabaviti semaglutid zbog sve veće potražnje ljudi koji žele smršaviti.

Karine Clement, stručnjakinja za pretilost na francuskom medicinskom istraživačkom institutu INSERM, rekla je da je važno da se ljudi strogo pridržavaju preporukla kada Wegovy postane dostupan.

"To nije čarobni lijek", rekla je. "Kao što je uvijek slučaj s pretilošću, ona mora biti popraćena sveobuhvatnim planom liječenja."

Nuspojave

Liječnici su također izrazili zabrinutost zbog nuspojava semaglutida o kojima se premalo raspravlja.

"Ni pacijenti ni liječnici koji propisuju lijekove nisu motivirani prijaviti" nuspojave, rekao je.

Mučnina je najčešća nuspojava lijeka.

Ali Faillie je rekao da "postoje i rjeđi i ozbiljniji rizici kao što je akutni pankreatitis - koji se može pojaviti čak i pri nižim dozama - žučni poremećaji i rijetki slučajevi teškog zatvora koji može dovesti do začepljenja crijeva."

Također je ukazao na "povećani rizik od raka štitnjače" nakon nekoliko godina liječenja.

Iako su rizici prihvatljivi s obzirom na koristi za osobe s dijabetesom, "još uvijek postoje neizvjesnosti, osobito kod pretilih pacijenata dugoročno", rekao je.

"Ako se koristi za gubitak samo nekoliko kilograma, onda je terapijska korist nikakva", dodao je Faillie.

"To bi bilo samo kozmetičko, a rizici ostaju."

Najčitaniji članci