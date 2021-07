Zahvaljujući tome što se jednostavno upotrebljava i omogućava zdravije prženje hrane, friteza na zrak je nezaobilazan uređaj u modernim kuhinjama. Iako kod njih nema stvaranja masnog filma od ulja uslijed prženja, ipak ih treba pažljivo čistiti. Srećom, to je vrlo jednostavno.

POGLEDAJTE VIDEO: Trikovi za čišćenje u domu

Evo uputa:

Prvo uklonite ladicu i košaru u kojoj se prži hrana i operite sapunom i toplom vodom, savjetuje Tim Marcin iz tvrtke Mashable za LifeHacker. Kako su unutrašnjosti friteza obično izrađene od neprianjajućeg materijala, pazite da koristite spužvu ili meku meku krpicu kako ne biste istrugali dno i stijenke koji štite od lijepljenja hrane.

Ako ima ostataka hrane koji se ne daju isprati, Marcin predlaže da noktom ili papirnatim ubrusom lagano ogulite ono što se zalijepilo. Kad završite, dobro osušite košaru, pa ju vratite u fritezu. Načelno, time ste gotovi i spremni za pripremu hrane u njoj. Ipak, s vremena na vrijeme provjerite treba li očistiti unutrašnjost,.uključujući grijač.

Evo kako to učiniti: Kad uklonite ladicu, uzmite meku spužvu ili navlaženu krpu i operite unutrašnjost blagom sapunicom. To će očistiti zalijepljenu hranu ili zaostalu vlagu od kuhanja. Grijač zapravo ne treba previše dirati, no možete ga obrisati vlažnom krpom i osušiti. No, pazite da to radite tek nakon što se potpuno ohladio nakon pripreme hrane.

Što se tiče vanjske strane friteze, jednostavno je prebrišite mokrom krpom, kao što to i inače činite s uređajima u kuhinji. Po potrebi, dodajte malo deterđenta za pranje posuđa, iako ju možete prebrisati i maramicom za dezinfekciju.