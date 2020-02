10 ukusnih jela za koja nećete trebati ulje, samo vrući zrak

Kompaktni pekač na vrući zrak koji može stajati na radnoj plohi u kuhinji, a da ne zauzima previše prostora. Može se koristiti za stvaranje brojnih klasika, a može pomoći i u spremanju nekih inovativnih jela.

Evo nekoliko stvari za koje možda niste znali da ih možete napraviti u fritezi na vrući zrak.

1. Pečena slanina

Kada pečete slaninu, višak masti pada u zaseban rezervoar, a jutarnja rutina spravljanja doručka može biti jednostavnija nego ikad.

2. Omlet

Kad ste god 'kratki' s vremenom, smjesu za omlet možete pripremiti večer prije, pa ujutro samo upaliti fritezu na otprilike šest minuta koliko većini novijih modela treba za napraviti savršeni omlet.

3. Krafne

Iako to mnogi misle, krafne se ne moraju pržiti u dubokom ulju, a 'teški' će desert biti puno laganiji spremljen na vrućem zraku.

4. Grilani sir

Iako naziv nosi po spremanju na grillu, ovakav se sir može spremati i u fritezi isto kako ga većina radi na tavi, sa istim sastojcima i po istom principu.

5. Čips od jabuke

Tražite ideju za novi ukusni zalogaj od poznatog voća? Čips od jabuke, cimeta i šećera u prahu može biti gotov u nekoliko trenutaka.

6. Prutići od piletine

Smjesu za 'pohanje' možete obogatiti sa brojnim začinima, a ove se blage pileće grickalice mogu napraviti i na vrućem zraku jer baš kao ni za krafne, ni za pohanje ne trebate uvijek 'tri prsta' ulja.

7. Pečeno pile

Pečenje piletine na vrućem zraku jednostavnije je nego u pećnici.

8. Male pizze ili calzones

Calzonesi se ne moraju puniti sa sastojcima za pizzu - možete ih napuniti i sa mesom ili sa sirom i povrćem.

9. Cvjetovi od luka

Ako želite hrskavi luk koji ne morate staviti u 'bazen' vrućeg ulja, vrući će zrak napraviti baš to i to bez da luk i isuši jer se kod današnjih friteza na to jako pazilo.

10. Pita od jabuke

Sa 'bazičnim' se sastojcima - jabukom, cimetom, šećerom i maslacem - radi i pita u fritezi.

Recepte potražite na Insideru.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: