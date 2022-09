Stručnjakinja za fine čokolade otkrila kako joj izgleda posao

Nemam pojma koliko sam čokolade do sad u životu pojela, no vjerujte da je to samo kap u moru prema svemu onome što još planiram pojesti, nasmijala se Sanja Vladović (46) iz Zagreba. Bavi se marketingom i od 2015. godine sa suprugom vodi brend finih čokolada, a pritom je certificirana kušačica čokolade. Kaže kako su se ona i suprug zaljubili u craft čokolade 2009. godine.