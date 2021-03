Od 1087 muškaraca koji su sudjelovali u istraživanju, 48 posto ih je priznalo da su prethodno ženama slali neželjene fotografije svojih genitalija. Objavivši svoja otkrića u The Journal of Sex Research, autori studije koristili su niz upitnika za procjenu karaktera sudionika i otkrili su da su muškarci koji su slali slike svojih alatki prijavili višu razinu narcizma, kao i neprijateljskog seksizma.

POGLEDAJTE VIDEO:

Narcisi imaju tendenciju pretjerano se diviti sami sebi, često vjerujući da su bolji od drugih.

Razlozi za slanje

Kada su istraživači priupitali pošiljatelje zašto su to napravili, njih 15 posto je odgovorilo kako bi izazvali strah kod primatelja, a 8 posto ih je to napravilo u nadi izazovu osjećaj srama i neugode. Osim toga, brojni su sudionici priznali da su to napravili radi seksizma i kontrole - neki su priznali kako im slanje takvih slika daje osjećaj kontrole nad osobom kojoj to šalju.

U cjelini, utvrđeno je da pošiljatelji imaju totalno krivi pogled na to, jer je velika većina vjerovala da će takve slike potaknuti pozitivne osjećaje kod primatelja.

Posve neupućeni

Smiješnih 82 posto onih koji su poslali fotografije penisa rekli su da su to učinili kako bi seksualno uzbudili žene, dok se 50 posto nadalo da će se zbog slike njihovog penisa žena osjećati privlačno.

Gotovo 45 posto poslalo je takve fotografije u nadi da će im se ponuda na neki način uzvratiti. Većina je očekivala da će zauzvrat dobiti seksi slike, a neki optimisti su tvrdili da bi na taj način mogli doći do više seksa - sa više različitih žena.

Ono iznenađujuće je da je njih manje od jedne petine reklo da su slike poslali zbog vlastitog seksualnog uzbuđenja ili zadovoljstva.

Prema tome, dalo se zaključiti kako većina muškaraca koji se upuste u ovo ponašanje jednostavno ne vjeruju svom licu kako bi ostavili pravi dojam i smatraju da njihov mališan ima bolju igru, piše Ifl Science.