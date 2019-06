Stvari koje ne biste smjeli reći tijekom razgovora za posao

Postoji mnogo pravila o tome što biste trebali raditi na razgovoru za posao i što govoriti. No, donosimo i sedam rečenica koje nikad ne biste trebali reći na razgovoru za posao.

1. 'To što radim je nevjerojatno'

Vaš cilj je pokazati, a ne reći. Kada kažete poslodavcu da ste nevjerojatni u onome što radite, pretpostavljate da će vam povjerovati u to. Vjerojatno neće.

No, ako kroz primjere o postignućima pokažete zbog čega bi vas on mogao cijeniti, stvarate puno bolju sliku o sebi. Možete im dati priliku da sami, bez vašeg hvalisanja, zaključe da ćete biti korisni kompaniji. Zato sljedeći put kad vas pitaju to pitanje, dajte konkretne primjere.

2. 'Nisam dobar u ovome, ali...'

Preformulirajte ovu rečenicu. Nitko ne želi radnika koji nije dobar. Puno je bolje reći: 'Nemam mnogo iskustva u ovom području, ali...'. Pričajte o raznim iskustvima koja ste imali, a poslodavcu bi mogla biti korisna.

Samo ne započinjite rečenicu s: 'Nisam dobar u ovome...'.

3. 'Trenutno sam u položaju...'

Vaša trenutna plaća nema veze s budućom u toj kompaniji. Ona ne nosi vrijednost koju donosite tamo. Ne simbolizira vještine, ideje i rješenja koja možete ponuditi svom novom timu. Spominjanje trenutne plaće prije nego dobijete službenu ponudu je način da ograničite potencijal zarade.

4. 'Sve što je negativno ili nepotrebno u vezi s trenutnom tvrtkom'

Govoreći o onome što nedostaje vašoj trenutačnoj tvrtki ili kritiziranje nadređenih, čak i kao način objašnjavanja onoga zbog čega tražite drugi posao je loše. Umjesto da govorite kako vas ne podržavaju u kompaniji u kojoj ste trenutno, usredotočite se na ono što tražite.

5. 'Spreman sam započeti u ponedjeljak'

Iako ste možda spremni započeti s radom što je prije moguće, nemojte to govoriti. Novom poslodavcu se predstavite kao najbolji kandidat, ali mu i dajte do znanja da možda imate i druge opcije. Ta taktika vam istovremeno ne daje mnogo prostora za daljnje pregovaranje o plaći.

Ako već radite negdje, nemojte govoriti da možete otići što prije, nego im dajte do znanja da imate nezavršenih projekata koje želite do kraja odraditi prije nego što date otkaz.

6. 'Moja slabost je da sam perfekcionist'

Nemojte govoriti o sebi kao da nemate mana. Novom poslodavcu se nemojte predstavljati kao savršeni zaposlenik jer i on zna da takvih nema. Zbog toga vas niti neće razmatrati. Dobro je spomenuti neku slabost i reći kako biste ju poboljšali.

7. 'Ne, nemam pitanja'

Treba uvijek imati pitanja. Čak i ako niste sigurni je li vam novi poslodavac već odgovorio na to, svejedno provjerite. Postavljajte im pitanja kao što su i oni vama. Time im dajete do znanja da ste netko tko može i zna obavljati posao.

