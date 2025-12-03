Sudbina čvaraka u Tominim je rukama: 'Mali je pravi majstor!'

Iako ima samo četiri godine, nesumnjivo je da maleni Toma Josipović iz Livane kraj Osijeka zna sve svoje zadatke na slavonskoj svinjokolji. Prvo čeka da tata i susjedi koji su došli pomoći u kolinju obrade svinjske polutke, skinu s njih slaninu za čvarke i prirede meso za kobasice, a onda na red dolaze Tomine ručice.

Čvarke treba pažljivo rezati na jednake kockice da bi svi bili ujednačeno istopljeni i hrskavi, a meso za kobasice treba dobro, dobro izmiješati. Tata ubaci sve sastojke, a Toma zasuče rukave. I nije Toma jedino dijete koje dobro zna slavonsku tradiciju.

Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL

Na njoj su stasale generacije i generacije djece slične Tomi, kojima je tradicionalno slavonsko kolinje, uobičajeno za ovo doba godine, oduvijek bila ujedno zabava i zahtjevan posao koji treba obaviti ako obitelj želi uživati domaće plodove svoga rada.

Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL

Dokle god je Tome i njemu slične djece, postoji nada za slavonsko selo i običaje.