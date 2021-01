U Velikoj Britaniji procijenili su da je tijekom 2020. pijenje alkohola bilo vrlo visoko, te da će više Britanaca nego ikad do sada razmišljati o tome trebaju li se ostaviti pića tijekom 'Suhog siječnja'. Stoga liječnik opće prakse, dr. Ross Perry, direktor klinike Cosmedics koja se bavi zdravljem kože kaže da već samo nakon tjedan dana bez alkohola možemo primijetiti promjenu: Imat ćete bolji apetit i okus hrane, te više energije.

Nakon mjesec dana bez alkohola uspostavit ćete bolji ritam spavanja i imati kvalitetniji san, koža će vam biti čišća, a masnoća oko jetre mogla bi se smanjiti za čak 15 posto, tvrdi dr. Perry.

- Prekomjerno pijenje može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme. Dugoročno može povećati rizik od bolesti jetre, visokog krvnog tlaka, moždanog udara, određenih karcinoma i srčanih bolesti, ali jednako tako može uzrokovati nesreće, uz probleme s pamćenjem, trovanje alkoholom i nakupljanje alkohola u krvotoku, što može utjecati na naše vitalne organe. Jedno alkoholno piće neće predstavljati veći problem, ali ako pijete svaki dan, možda i po nekoliko čaša, to dugoročno može stvoriti probleme – kaže dr. Perry.

Podijelivši savjet o ideji da donesemo odluku o 'suhom siječnju' kaže: Nakon vašeg posljednjeg pića jetra počinje raditi prekovremeno, a gušterača počinje proizvoditi dodatni inzulin. Važno je tijekom sljedećih dana piti puno vode kako bi koža i tijelo bili hidratizirani.

BBC-eva voditeljica specijalizirana za zdravlje, Janey Lee Grace otkrila je kako je njoj bilo tijekom prvih mjesec dana bez alkohola, nakon što je prije tri godine prestala piti. Kaže kako joj nije bilo jednostavno.

- Kad prvi put prestanete piti, to predstavlja šok za organizam. No, čak i ako ste pili redovno, kada prestanete, alkohol će napustiti tijelo u roku od nekoliko dana, tako da žudnja nije fizička, već mentalno uvjetovana, ali može biti izrazito jaka - kaže Janey Lee Grace. Dodaje da je veliki problem to što je kemija u mozgu bez 'droge', pa žudimo za 'čašicom' dopamina ili serotonina i možemo se doslovno osjećati kao da se želimo penjati po zidovima da pobjegnemo od glasova u glavi koji govore: 'Samo naprijed, popij jednu'.

- Osjećala sam se kaotično, pomalo nervozno, a san mi je bio užasan. Ljudi očekuju da će biti puni energije, izgubiti kilograme i spavati poput bebe u roku od dva tjedna nakon što prestanu piti alkohol, ali to je rijetko - dodaje. Kaže kako je važno opskrbiti se zdravom hranom koja potiče serotonin i zamijeniti 'cugu' alternativom bez alkohola za situacije kad morate nešto popiti.

- Isprobajte neka bezalkoholna pića, ako ste nekad u društvu pili zbog osjećaja pripadnosti. Šalica čaja ili Coca-Cola to jednostavno nisu, umjesto toga trebate nešto što ćete si poslužiti u lijepoj čaši, uz mantru: Važan je ritual, a ne sastojak – savjetuje Janey.

Evo što dvoje stručnjaka kažu u tome koji su benefiti odluke da prestanete konzumirati alkohol:

Prvi tjedan

Prvih nekoliko dana bez alkohola vaše tijelo započinje proces detoksikacije. Glavobolje i mrzovoljnost će se povući i općenito se počinjete osjećati svježije, no zapravo treba proći i do 72 sata prije nego što se mentalno i fizički vratite u normalu.

Vaš obrazac spavanja postaje reguliraniji nakon 5 do 7 dana od zadnjeg alkoholnog pića, što znači da ćete se probuditi s više energije i koža će izgledati blistavije.

U prvom tjednu primijetit ćete i promjenu u izboru hrane i apetita. Naime, kad pijemo alkohol, raste razina hormona zbog kojeg osjećate glad, što često dovodi i do prejedanja lošim namirnicama. Ako jedete bolju prehranu, u cjelini ćete se osjećati bolje. Veća je vjerojatnost da ćete unijeti i manje kalorija, računajući otprilike 960 kalorija tjedno, ako ste svaku večer pili čašu vina.

U prvom tjednu osjećat ćete se manje napuhano i buditi ravnijeg trbuha, te osjećati manje letargično.

Drugi tjedan

Nakon dva tjedna primijetit ćete ogromno poboljšanje u kvaliteti spavanja. Mozak će vam bolje funkcionirati nakon dobrog sna. Pijete li više vode umjesto alkohola to će imati pozitivan učinak na kožu: Bit će manje suha i pomalo će se povlačiti sitne bore.

Nakon dva tjedna vjerojatno ćete primijetiti i pad tjelesne težine, smanjit će se podočnjaci i imat ćete manje problema sa želucem.

Treći tjedan

Nakon tri tjedna krvni tlak će vam se smanjiti. Svakodnevno pijenje i opijanje mogu uzrokovati porast krvnog tlaka i mogu biti stvarno opasni. Smanjenje krvnog tlaka može vam pomoći kod bilo kojih dugotrajnih zdravstvenih problema. Nakon tri tjedna primijetit ćete i značajno poboljšanje ukupnih kognitivnih sposobnosti i povećanu razinu energije.

Četvrti tjedan

Nakon četiri tjedna ne pijenja alkohola koža i oči izgledat će svjetlije i bistrije. Nadražena i inače suha koža osjećati će se bolje zbog veće hidratacije tijela.

Nakon četiri tjedna, jetrena masnoća smanjuje se i do 15 posto, povećavajući sposobnost izbacivanja toksina. Blage bolesti jetre, poput masne jetre, mogu se u potpunosti povući ako potpuno prestanete piti alkohol. Kad u vašoj krvi nekoliko mjeseci nema alkohola, stanice jetre mogu se normalizirati.

Sveukupno nakon četiri tjedna ne pijenja alkohola, san će biti bolje reguliran i zasigurno ćete se osjećati odmorno.

Funkcija mozga i produktivnost povećat će se i općenito ćete se osjećati bolje u sebi, a manja nadutost može dovesti i do toga da vam hlače postanu komotnije.

Kako to stvarno izgleda kad prestanete piti?

Janey Lee Grace trijezna je tri godine. Ona i dr. Perry podijelili su nekoliko savjeta za one koji žele donijeti odluku o tome da kontroliraju unos alkohola:

Savjeti za smanjenje unosa alkohola:

Vodite dnevnik - Mnogi od nas možda ne shvaćaju koliko alkohola konzumiraju dok to ne vide na papiru, posebno tijekom lock downa.

Planirajte unaprijed - Odredite dane bez alkohola, na primjer tako da pijete samo parnim datumima, pa polako smanjujte i to, na svakih nekoliko dana, a onda možda jednom tjednom, recimo vikendom.

Važno je, naravno, da se na te dane ne opijate. Također, popijte čašu vode prije nego što popijete alkohol i pijte vodu i alkohol naizmjence, kako biste ga razblažili.

Stvorite drugu naviku - vrijeme kad inače pijete alkohol zamijenite vježbom, dugim kupanjem ili si napravite ledenu kavu. Glava i tijelo će vam zahvaliti na tome sljedeći dan.

Uštedite novac - budite pažljivi kod kupnje alkohola, pazite što i koliko kupujete. Novac koji biste potrošili na alkohol stavite na stranu, kako biste stvorili zalihu na on o što stvarno želite kupiti, donosi Daily Mail.

Smanjite doze - Ako već neko vrijeme niste pili alkohol, a spremate se, popijte čašu vode prije i smanjite doze alkohola. Mala čaša vina ili mala čaša piva umjesto pola litre imat će manji utjecaj.

Nastojte se ne vratiti navici svakodnevnog pijenja, već ostanite umjereni.