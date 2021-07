Osim ručnika, kupaćega kostima i sunčanih naočala, knjiga je mnogima nezaobilazan predmet koji nose na plažu. Osim toga, nema ljepšeg nego uživati u odličnom štivu uz šumove mora.

Ljubiteljima dobre knjige ponekad je teško odabrati kvalitetne naslove, a ove godine to smo za vas učinili mi. Donosimo fenomenalne knjige uz koje će ljeto postati još uzbudljivije, a na vama je samo odlučiti se za naslove iz naše ponude za svoj gušt i opustiti se na najboljemu mjestu na plaži.

Pripremili smo za svakog ponešto, pa obožavatelji ljubavnih romana mogu uživati u knjizi “Pratiljina tajna” autorice Sussane Craig. U ovom napetom i neodoljivom povijesno-ljubavnom romanu prepunom strasti pratite neočekivane obrate između glavnih aktera - divlje irske ruže Camellije Burke i najozloglašenijeg engleskog razvratnika lorda Asha.

Ljubitelji ove knjige rado će pročitati i “Kad smo bili mladi” autorice Jaclyn Goldies, poučan suvremeni roman koji slavi ljubav i obitelj kroz tri generacije žena stavljenih na kušnju tajnama iz prošlosti. Za fanove trilera imamo pravu knjišku poslasticu, kompulzivni triler “Laži koje ste rekli” autorice Harriet Tyce, koja je mnogima poznata po bestseleru “Krvava naranča”.

Do posljednje stranice neizvjestan je i “Ulov”, briljantan triler majstora žanra T. M. Logana, autora uspješnica “Laži”, “29 sekundi” i “Odmor”. Oni koji vole uzbudljive obrate neće ispuštati iz ruke roman “Nikad se ne osvrći”, izazovni i zanimljivi krimić Mary Burton, autorice bestselera New York Timesa.

Osim ovih, na kioscima možete pronaći mnoge druge naslove iz naše ponude.

Laži koje ste rekli - Harriet Tyce

Sadie voli svoju kćer i učinit će sve da je zaštiti. Ne može joj reći zašto su morale tako brzo otići od kuće ni zašto Robinin otac neće doći s njima u London. Ne može joj reći zašto mrzi povratak u kuću svoje mrtve majke, zidova prekrivenih bršljanom i sa svojim otrovnim sjećanjima. Ne može joj reći istinu o školi koju Robin treba pohađati – školi koja ne prima došljake. Sadie samo želi vratiti njihove živote na pravi put. Ali čak i laži izrečene s najboljom namjerom mogu imati smrtonosne posljedice…

- Ne ispušta se iz ruku - Independent

- Pročitala sam Laži koje ste rekli u dva dana, jedva uspijevajući dovoljno brzo okretati stranice. Ostat ćete zapanjeni, širom otvorenih usta - Lisa Jewell, autorica bestselera 'A onda je nestala'

Ulov - T. M. Logan

Novi briljantan triler majstora žanra T. M. Logana, autora uspješnica Laži, 29 sekundi i Odmor

Ed je oduševljen što će upoznati zaručnika svoje kćeri jedinice. Ryan se doima kao savršen budući zet. Postoji samo jedan problem: nešto nije u redu s njim. Nešto je mračno skriveno u sjeni njegovih očiju. A čini se da to samo Ed primjećuje.

Prestravljen mogućnošću da mu je kći u vezi sa psihopatom, istodobno se boreći s demonima iz prošlosti koji ga svakodnevno optužuju da je kriv za smrt trogodišnjega sina, Ed pokušava otkriti Ryanovu mračnu stranu. Ali nitko mu ne vjeruje. Što dublje kopa po tajnovitoj prošlosti budućega zeta, to se više otuđuje od kćeri i ostatka obitelji koja je uvjerena da je Ryan savršen muškarac.

Je li Ed tek pretjerano zaštitnički nastrojen otac ili Ryan doista skriva mračnu tajnu?

- T. M. Logan napisao je najbolji roman do sada. Uznemirujuće i tako zabavno. Savršen triler - Caz Frear

- Izveden u kratkim, živahnim poglavljima, tempo ovog oštrog i pametnog trilera ne popušta sve do dramatičnog vrhunca - Sunday Mirror

- Kompleksnost ove drame igra se s jednostavnošću lijepo dočarane pozadine krajolika Derbyshirea… Loganovo pripovijedanje je moćno, spletke precizne, a zaključak uvjerljiv - Daily Mail

Nikad se ne osvrći - Mary Burton

Očekujte neočekivano u ovom izazovnom, napetom i zanimljivom krimiću Mary Burton, autorice bestselera New York Timesa.

Nakon nestanka nekolicine žena, agentica Melina Shepard iz Istražnog odjela Tennesseeja odlučuje istraživati na svoju ruku, prerušena u prostitutku. Dok radi na ulici, za dlaku izbjegne postati najnovijom žrtvom serijskog ubojice, a ma koliko joj to bilo bolno priznati, treba joj pojačanje.

Na scenu stupa usamljeni vuk, FBI-ev agent Jerrod Ramsey. U slijepoj ulici zbog nedostatka tragova, on i Melina istražuju mjesto na kojem je u slupanom automobilu pronađena napuštena djevojčica. Otvaraju prtljažnik i užasnu se shvativši da imaju posla s dvojicom serijskih ubojica vrlo različitih navika. Cijela ta situacija budi u Melini uspomene – zašto se baš taj slučaj doima tako povezanim s njezinom bolnom prošlošću? Prije nego što vrijeme istekne, Melina mora uhvatiti ne jednog, nego dvojicu serijskih ubojica – a oba su bacila oko na nju.

- Superuzbudljivo... Mary Burton nikad ne razočara kad je riječ o dobro napisanim, dinamičnim i napetim krimićima - Harlequin Junkie

- Čitatelji će spavati s uključenim svjetlima - Publishers Weekly

- Burton postaje sve bolja - RT Book Reviews

Kubanska afera - Priscilla Oliveras

Sara Vance, utjecajna influencerica na društvenim mrežama koja se oporavlja od poremećaja prehrane, dolazi na svoje kad se na obzoru javi mogućnost razvoja karijere i širenja posla. Ali unatoč dobrim vijestima, njezin uspješni brat i sestra (i njihovi savršeni supružnici) znaju kako postići da se ona osjeća poput uljeza.

Zato, kada se njezin nepouzdani dečko ne pojavi na obiteljskom odmoru na Floridi, Sara angažira Luisa Navarra, vatrogasnog bolničara i glavnog ronioca kubanskoga podrijetla, spremnog izigravati njezina zaljubljenog zaručnika.

Luisova velika kubanska familia generacijama je u Key Westu i njegova tiha snaga napaja se ležernim stilom otoka. Iako na oprezu nakon strašne izdaje, uvijek će pomoći onome kome je pomoć potrebna, posebice odvažnoj ljepotici s iznenađujućim poznavanjem španjolskih psovki. Luis i Sara izmisle priču o tome kako su se upoznali i sudjeluju u obiteljskim večerama, odlaze u vožnje biciklima, na privatne izlete koji uključuju ronjenje, međusobno dijele tajne i razmjenjuju nježne poljupce.

Ali kada dođe vrijeme za Sarin povratak kući, hoće li njihova lažna veza iščeznuti kao zapanjujući zalazak sunca… ili procvjetati u nešto lijepo?

- Bogat emocijama, roman Kubanska afera ostavlja bez daha i donosi zanosnu ljubavnu priču koja pokazuje snagu oprosta i obiteljskih veza - Farrah Rochon, autorica bestselera USA Todaya

- Priscilla Oliveras piše o obiteljima i ljubavi s puno topline i šarma. Ako volite nijansirane likove i snažne emocije, čitajte njezine knjige - HelenKay Dimon, autorica knjige The Secret She Keeps

- Ne propustite ovaj predivni prvijenac nove serije knjiga Priscille Oliveras. Jedva čekam uputiti se na sljedeće putovanje - Jamie Beck, autorica bestselera USA Todaya

Pratiljina tajna – Susanna Craig

Napet i neodoljiv povijesni ljubavni roman prepun strasti i neočekivanih obrata

Zovu ga lord Ash, jer sve što dotakne, pretvori u prah i pepeo. No, Gabriel Finch, markiz od Ashborougha, itekako je svjestan da bogatstvo koje je zgrnuo svojim kartaškim umijećem neće biti dovoljno da sačuva svoje vrijedno obiteljsko naslijeđe. Za to će mu biti potrebna supruga iz vrlo ugledne engleske obitelji, žena koja će biti štit od vatre njegovih mračnih strasti. Sudbina ga odvodi ravno do savršene mlade dame. No, problem je što Gabrielov pogled stalno krade njezina buntovna, neovisna i pametna irska rođakinja.

A ona se zove Camellia Burke i došla je u London živjeti kao pratilja u kući svoje ujne, lady Merrick. I sa sobom je donijela jednu tajnu: rukopis skandaloznog romana o visokom londonskom društvu koji već dugo piše. No njezin urednik traži od nje da glavnog zlikovca u svome romanu oblikuje mnogo uvjerljivije. A tko bi joj mogao poslužiti bolje u tu svrhu nego zloglasni lord Ash, kojega je upravo upoznala u kući svoje rođakinje? Camellia nije svjesna u kakvu se opasnu igru upustila s lordom Ashom, jer što se više približavaju jedno drugome, iskre strasti između dvaju mladih buntovnih srca mogle bi prerasti u pravu ljubavnu buktinju… Hoće li divlja irska ruža ukrotiti najozloglašenijeg engleskog razvratnika?

Ljeto u Provansi - Lucy Coleman

Je li svaka promjena jednako dobra poput odmora?

Kad Fern i Aiden ostvare neočekivani dobitak na lutriji, njihove reakcije uvelike se razlikuju. Fern je zadovoljna što će uspjeti otplatiti hipoteku i staviti nešto ušteđevine na stranu prije nego što zasnuju obitelj, ali njezin suprug planira putovati svijetom.

Fern baš i nije osoba koja bi se s naprtnjačom na leđima upustila u takvu pustolovinu pa se, prije nego što se uopće uspjela snaći, našla pred suprugovom zamisli o godini dana razdvojena života.

I dok Aiden odlazi u australske divljine, Fern svoju slobodnu godinu odluči provesti u mirnijoj Provansi. Smješten usred veličanstvenoga francuskog krajolika, dvorac Vernon nudi utočište od zbrke užurbanog života, a Fern pristaje na ispomoć, zauzvrat za poduku slikanja koju joj daje vlasnik – poznati, ali prilično nesređeni slikar Nico.

- Lijepo napisane, utješne i krajnje uzbudljive, priče Lucy Coleman savršen su lijek kad je život malo siv - Holly Martin, spisateljica

- Obožavam ovu knjigu. Idealno štivo za bijeg od stvarnosti… - Katherine, Katherine’s Book Universe

- Ova knjiga pružit će vam cio spektar emocija. Poželjet ćete se preseliti u Francusku i započeti novi život… Lucy Coleman ima sposobnost uvući vas u priču da ćete se osjećati kao da ste uistinu u Provansi - Stacey, The Cosiest Corner

Književni klub milijardera – Max Monroe

Upitnik Književnog kluba milijardera

# 1: Tko vam je najmanje omiljen lik u knjizi?

Ja – Caplin Hawkins. Ja sam apsolutni idiot.

# 2: Tko je tvoj omiljeni lik?

Prekrasna, zarazna, ludo izazovna Ruby. Pametna je, zaigrana, samopouzdana i tako lijepa da me boli u prsima.

# 3: Koje je vaše najveće iznenađenje ove priče?

Ruby Rockford i ja smo suđeni jedno drugom. Moram joj samo dokazati.

Tijekom cijeloga života, bio sam zadovoljan. Svojim privatnim životom, svojim stresnim, ali iznimno uspješnim poslom glavnog korporativnog savjetnika za gotovo svaku tvrtku Fortune 500 u Sjevernoj Americi, na svoj spontan, razigran način.

Nisam imao pojma da je moguće predomisliti se. Bezbrojne žene i posao više nisu bili dovoljni, i baš kako mi je rekla Ruby Rockford – vrijeme je da odrastem

- Nikad se nisam tako glasno smijala. Obavezno pročitati - Keri Loves Books

- Kemiju između Capa i Ruby osjećala sam sve do vrhova nožnih prstiju. Književni klub milijardera apsolutni je pobjednik - Ashley, recenzentica Goodreadsa

Takve sam sreće – Adele Parks

Što ako dobitak podrazumijeva gubitak svega ostalog? Trebao je biti dobitak na lutriji o kojem su oduvijek sanjali… Punih petnaest godina, Lexi i Jake s prijateljima zaokružuju šest istih brojeva.

Uz pića, večere i ljetne roštilje, tri su para godinama razgovarala o važnim stvarima – djeci, brakovima, karijeri – i smijali se kad nisu uspjeli ništa osvojiti.

Ali jedne subotnje večeri dogodi se nezamislivo. Nastane razdor u grupi. Netko je uhvaćen u laži. A uskoro nakon toga izlazi šest brojeva koji zauvijek sve mijenjaju.

Lexi i Jake imaju listić vrijedan 18 milijuna funti. Njihovi su prijatelji odlučni potražiti svoj dio.

- Posve zanosan i sjajan - Lucy Foley, autorica bestselera Lovačka družina

- Provokativno, izaziva ovisnost - T. M. Logan, autor bestselera Laži, 29 sekundi, Odmor i Ulov

- Dojmljiva priča o pohlepi, lažima i mračnim obiteljskim tajnama - Lisa Jewell, autorica bestselera A onda je nestala

- Ova knjiga na samom kraju ima prevrat koji me je potpuno zaprepastio - Rosamund Lupton, autorica romana Poslije svega

- Hipnotično, šokantno i iznenađujuće - Jane Fallon, autorica romana Osveta je slatka

Kad smo bili mladi – Jaclyn Goldies

Ovaj poučni suvremeni roman slavi ljubav i obitelj kroz tri generacije žena stavljenih na kušnju tajnama iz prošlosti, Kristin Harmel, autorica bestselera New York Timesa

Krf, 1942.: Šesnaestogodišnjoj Sari Batis nacisti se čine maglovitom i dalekom opasnošću − mnogo veću prijetnju predstavljaju suprotstavljene potrebe njezina srca i njezine obitelji. Tradicija nalaže da se Sarah mora udati za Židova, ali ona se zaljubila u ribara koji ne pripada njihovoj zajednici. A kad nacisti okupiraju Krf, Sarah mora izdaleka gledati kako joj odvode obitelj...

Krf, 2004.: Sarina kći, Bea, izgradila je sretan život s odanim suprugom i dvjema kćerima. Ljeta provedena na grčkom otoku zajedno s obitelji Winn doimaju se idiličnima, a osobito ljubav koja procvjeta između Beine kćeri Joey i Lea Winna. Ali postoji tajna koja prijeti njihovu otočnom raju.

Florida, 2019.: Joey dijeli samo nekoliko dana od udaje za simpatičnog Židova kojega njezina obitelj obožava. Zbog dolaska Lea, Joeyne prve ljubavi, cijeli joj se svijet okrene naglavačke. Petnaest godina poslije privlačnost između njih i dalje je snažna − ali Leo nije došao u potrazi za sretnim ujedinjenjem. Došao je otkriti zašto je zapravo prekinuo s njom za njihova posljednjeg zajedničkog ljetovanja.

Vjenčanja obično izvlače najbolje − i najgore − iz onih koje najviše volite. A kad tajne njezine obitelji isplivaju na površinu, ono što Joey dozna još će ih više zbližiti... ili zauvijek razdvojiti.

- Višegeneracijska priča ispunjena tajnama, starim i novim, te dugotrajnim učincima ljubavi, gubitka i laži. Kroz napetu i zabavnu priču koja dira u srce, Kad smo bili mladi vodi čitatelja iz Grčke u vrijeme Drugoga svjetskog rata do današnje Floride. Slojevit i prekrasan debitantski roman - Yvette Manessis Corporon, spisateljica međunarodnog bestselera Kad čempresi šapuću.

Dizajner - Marius Gabriel

Od autora svjetskog bestselera PARIŽANKE

Godina je 1944. Pariz je oslobođen nacističke pošasti i život se polako vraća u normalu. Vlada posvemašnja oskudica, ali to ne sprječava ljude da se raduju životu i pokušaju vratiti prijeratni glamur gradskih ulica. Amerikanka Copper Reilly zajedno sa suprugom, ratnim izvjestiteljem, boravi u Parizu i želi se i sama okušati kao novinska izvjestiteljica. Ali dok grad slavi slobodu, ona je sputana okovima nesretnoga braka. Ne mogavši podnijeti još jednu od suprugovih izdaja, Copper odluči pobjeći iz tamnice braka i započeti novi život.

Sama u Parizu, pronalazi novog prijatelja: sredovječnog, debeljuškastog, opskurnog dizajnera modne kuće na izdisaju, čija se plaha priroda i nesklonost slavi sukobljavaju sa smjelošću njegovih kreacija. Njegovo je ime Christian Dior. On je uvodi u svijet poznatih Parižana, umjetnika, zanesenjaka i izopćenika. Shvativši njegov genij, Copper potiče Diora da se osamostali. Istodobno se, samo s kamerom i pisaćim strojem, upušta u nesigurni i živopisni svijet modnoga novinarstva.

Kada se nađe na meti zanimanja bogatog udvarača, Copper počinje preispitivati svoj život, razapeta između vlastite slobode ispunjene neizvjesnošću i sigurnosti obiteljskoga doma. Dior za to vrijeme priprema modnu reviju kojom želi zapanjiti svijet. Može li

Copper stvoriti novi, ljubavlju ispunjen život, a da pritom ne izgubi sebe?

Marius Gabriel vješto upotrebljava svoje istraživanje i povijesne činjenice za književnu pozadinu svog romana. Čitatelj ostaje zaintrigiran ne znajući koji je dio fikcija a što se uistinu dogodilo.

Udajem se za šefa milijardera - Nadia Lee

Nate je zgodan milijarder kojemu u životu sve ide od ruke, ali jedno ipak ne može imati. A to što ne može imati svakoga mu je dana doslovce pred očima. Nate naime žudi za svojom pomoćnicom Evie od trenutka kad je ušla u njegov ured. Ali ona je imuna na njegov šarm. Ili on barem tako misli. Evie je radoholičarka koja ne želi ponavljati pogreške iz prošlosti i miješati privatni život s poslovnim.

Sve se promijeni onoga dana kada Nate zamoli Evie da sudjeluje na dobrotvornoj aukciji neženja kako bi ga spasila od njegove potpuno lude bivše djevojke odjevene u krzneni bikini. Jednostavan zadatak: samo mora ponuditi najviše, i to novac koji će joj dati sam Nate. Ali nitko joj nije rekao da će nakon toga morati s Nateom poći na ekstravagantan spoj u Las Vegas. No, ni to ne bi trebalo biti teško.

Sve je išlo po planu dok se ujutro nisu probudili jedno pokraj drugoga u krevetu, s teškom glavoboljom, mamurni, s jednakim vjenčanim prstenjem na rukama, ne znajući što se dogodilo prethodne noći.

- Već nakon nekoliko prvih poglavlja shvatila sam da će ovo biti knjiga vrijedna 5 zvjezdica. Smiješna, seksi i zabavna – Monica Reviews Books

- Odlično štivo s puno smijeha i suza. Usto, pripremite nešto hladno jer je jako vruće – Debra @ Janise's Jivin' Book Blog

- Izvrsna, majstorski napisana priča. Bio je užitak čitati je – CLik Book Blog