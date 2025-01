Super savjeti: Četiri dobre promjene koje ćete prve uočiti kada započnete s vježbanjem

Ako je više kretanja i vježbanja bio jedan od tvojih novogodišnjih odluka onda je sada pravo vrijeme za akciju.

Nemoj čekati proljeće jer ako ćeš odugovlačiti sa početkom to će ti kasnije biti teže započeti. Ukoliko još ne znaš kako vježbati pročitaj ovih šest načina kako pronaći vježbu u kojoj ćeš uživati. Svatko od nas je drugačiji i razne stvari nas motiviraju ali u jednoj stvari smo svi slični a to je da želimo vidjeti promjene u kratkom vremenu. Zato je važno da odmah kreneš vježbati na ispravni način jer je potrebno neko vrijeme za preobrazbu a ako ona izostane onda je vjerojatno da ćeš odustati.

Na neke promjene ne trebaš čekati cijelu vječnost, ove možeš postići u prvih 5 tjedana:

1. Već u prvom tjednu bolji tonus mišića - ali oprezno i uz kraće trajanje vježbe sa malim intenzitetom!

Mišići su sastavljeni od mišićnih vlakana a bedreni mišići su dugi i do 30-ak centimetara. Aktivacijom poput trčanja, vožnje bicikla i hodanja upravo aktiviramo te velike mišiće nogu i stražnjicu, te je za njihovu prilagodbu (mišićnu adaptaciju) potrebno 10 do 14 dana. Ako pretjeruješ upravo je tih dva tjedna dovoljno da radi mišićne boli i povreda odustaneš od programa za razliku od onih koji su ispravno započeli i koji će postići samo bolji tonus i zadržati motivaciju za vježbanje. Trebaš li vježbati aerobno ili anaerobno?

2. Nadogradnja i učenje

Nakon dva tjedna u kojima su stvoreni preduvjeti za prilagodbu naših mišića slijedi novih dva tjedna za nadogradnu. Pod nadogradnjom mislim na postepeno povećanje trajanja i intenziteta vježbi. Ako si započeo sa hodanjem i joggingom, sada možeš graditi svoj trening dodavanjem minuta provedenih u trčanju i postepeno izbacivati hodanje.

Foto: Privatni album/canva

U ovoj fazi je našem tijelu najudobnije usvajati nove pokrete i rutine pa je sada idealno da se priključiš nekoj grupi iskusnijih vježbača ili da potražiš trenera koji će ti pokazati kako ispravnije možeš trčati, plivati ili voziti bicikl. Pravilna tehnika je pored pravilnog intenziteta i trajanja vježbe važna za sprečavanje povreda koje bi te mogle udaljiti sa treninga.

3. Ako vježbaš aerobno trošit ćeš kalorije uglavnom iz uskladištenih masti te možeš izgubiti do 0,5 kg na težini

Svaki dan u 30 minuta treninga možeš potrošiti do 200 kcal. Na prvu ovo ne zvuči puno no ako treniraš 5 tjedana kumulativni kalorijski deficit iznosi 6000 kcal i to je dobra vijest za one koje žele regulirati nakupljanje masnog tkiva u periodu domjenaka i obilju vrlo kalorične hrane jer 6000 kcal se nalazi u 750 grama masnoća. Ako ih potrošite kroz trening znači da se nećete u 5 tjedana udebljati za više od pola kilograma! Smršavi lako, baš kao triatlonac!

Foto: PRIVATNA ARHIVA/Fotex

4. Superkompenzacija

Peti tjedan od početka vježbanja moguće je postići lijepu prilagodbu koju nazivamo - superkompenzacija. Jedna od dobrih prilagodba organizma, možda čak i najvažnija, je jači imunološki sistem. Izostanak prehlade i iscrpljenosti su pokazatelji dobrog puta i prilika da nastaviš sa vježbanjem. Kada uđeš u ritam samo tvoja upornost je granica a jednoga dana možeš se okušati i kao IRONMAN.