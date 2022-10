Super savjeti: Evo kako kupiti najbolje meso i povrće u dućanu

Povrće i meso najčešće su namirnice u trgovinama koje želimo potpuno svježe. Donosimo nekoliko trikova na koje treba pripaziti kako biste dobili najbolji proizvod. Što se tiče paprika, birajte one sa sjajnom kožom, a nikako one čija je koža naborana jer je to znak da već dulje stoje. Po mogućnosti uzmite one koje na koži nemaju ogrebotina. Kod odabira rajčica oslanjajte se na njuh - uzmite samo one koje vam daju aromu zemlje na dijelu kraj stabljike. Važan je kriterij i težina, dobro je da su teže.