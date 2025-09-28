Super trik za brzo odmrzavanje mesa pomoću običnog kuhinjskog pribora

Ništa nije frustrirajuće kao kad ste gladni, spremni za kuhanje, a tek tada shvatite da ste zaboravili izvaditi meso iz zamrzivača. Srećom, jedna je žena podijelila jednostavan trik koji ubrzava proces odmrzavanja bez dodatne potrošnje energije i internet ga obožava.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Većina ljudi zna da je najsigurnije izvaditi meso iz zamrzivača noć ranije ili barem nekoliko sati prije kuhanja i ostaviti ga da se u hladnjaku polako otopi. Alternativa je staviti meso u vrećici u posudu s vodom ili koristiti opciju za odmrzavanje u mikrovalnoj pećnici.

POGLEDAJTE VIDEO:

No ako želite brže rješenje bez dodatne energije, ova metoda omogućuje da meso otopite dok već pripremate obrok.

Kako izgleda trik

U nedavnom TikTok videu jedna je korisnica pokazala kako priprema roladu od mljevenog mesa i krumpira, ali ono što je privuklo pažnju gledatelja bio je njezin način odmrzavanja mesa.

Na početku videa vidi se kako drži smrznuti blok mljevenog mesa u prozirnoj plastičnoj vrećici. Potom je uzela dva velika lonca: prvi je okrenula naopako na kuhinjski pult i na njega položila vrećicu sa smrznutim mesom. Zatim je sve prekrila drugim loncem.

Kako se vidi po njezinu oduševljenom izrazu lica, meso se ovim načinom znatno brže odmrzava. Za dodatno ubrzanje, gornji lonac možete napuniti toplom ili vrućom vodom.

Zašto metoda radi

Metal je izvrstan vodič topline. Lonci od metala brzo prenose toplinu iz okolnog zraka i prenose je na meso, što znatno ubrzava odmrzavanje u usporedbi s klasičnim stajanjem na sobnoj temperaturi.

Brzina odmrzavanja ovisi o vrsti i debljini mesa, ali ova metoda može višestruko skratiti vrijeme potrebno u odnosu na prirodno otapanje.

Na što paziti kod odmrzavanja

Prema smjernicama britanske Agencije za standarde hrane (FSA), najsigurniji način odmrzavanja mesa i dalje je u hladnjaku, kako bi se spriječilo zagrijavanje na temperaturu pogodnu za razmnožavanje bakterija.

Meso nakon potpunog odmrzavanja treba iskoristiti u roku od 24 sata, jer se dalje kvari kao svježe. Također je važno provjeriti je li meso doista potpuno odmrznuto, osobito najgušći dijelovi jer djelomično smrznuto meso ne kuha se ravnomjerno i može zadržati štetne bakterije, piše Mirror.