Super trik za kupnju obuće djeci - bez da se i njih vodi u šoping

Jedna je majka otkrila svoj genijalan trik uz koji nikad ne pogriješi pri odabiru obuće za djecu, a njenu su metodu pohvalili brojni roditelji koji kažu da im je isprobavanje cipela s djecom prava noćna mora

<p>Svi roditelji znaju koliko brzo djeci rastu stopala te je kupnja nove obuće redovit zadatak, no jednako tako znaju da i odlazak u šoping može biti prava noćna mora. No tome je doskočila jedna Australka sa svojim super trikom uz pomoć kojeg sama odlazi kupiti cipele, tenisice i papuče - a nikad ne pogriješi broj.</p><p>Ona je na australskoj Facebook stranici za korisne savjete roditeljima podijelila svoju metodu - koristi kartone koje reže po obrisu dječjih stopala koje potom izreže. Tako dobiva savršen model njihovih nogu - od širine do duljine, prenosi <a href="https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/mums-genius-hack-ensure-kids-22546441">Mirror.</a></p><p>'Kad vam trebaju nove cipele, a ne želite djecu voditi u šoping', napisala je uz objavu fotografije kartonskih modela.</p><p>Super je stvar što nije potrebno puno vremena da bi se na kartonu obrubila dječja stopala olovkom, a može se napraviti i dok gledaju crtić ili nešto slično.</p><p>Otkako je objavila svoj trik, na tisuće roditelja zahvalilo joj je na odličnoj ideji.</p><p>- Ovo koristim i ja, jer bi sa sobom u šoping morala voditi tri dječaka. Sve što mi pomaže to izbjeći je dar s neba, a ovako nikad ne griješim s brojem - napisala je jedna komentatorica.</p>