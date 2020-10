A post shared by YOLANDA (@yolanda.hadid) on Feb 28, 2020 at 9:36am PST

Supermodeli Gigi i Bella Hadid naslijedili su ljepotu i dobar stil od - slavne mame Yolande

Yolanda Hadid nekad je i sama bila model, no i dalje mama dviju gotovo najpoznatijih manekenki na svijetu, pazi kako se odijeva te je njezina garderoba prepuna dobrih komada

<p>Gigi i Bella imaju impresivan stil, a očito su to naslijedile od 56-godišnje mame Yolande, koja itekako pazi što nosi te bira hit komade koji naglašavaju siluetu.</p><p>Ponekad se, uz svoje slavne kćeri, i mama Yolanda pojavljuje na modnoj pisti, primjer je revija za Off White.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Inovativan nakit inspiriran zagrebačkim mostom potpisuje umjetnik Adriano Nokaj</strong></p><p>Voli boje i često bira šarene, cool komade. Voli istaknuti dekolte, no to čini na chic način.</p><p>Cijeni klasične krojeve, nerijetko ukrašene vezom ili nekim drugim detaljima.</p><p>Cijeni i dobar tailoring, koji drži strukturu figure i siluetu čini moćnom.</p><p>Često odijeva kombinaciju u jednoj boji od glave do pete, zna da time čak i traper odijelo djeluje elegantno.</p><p>Kombinezon ima posebno mjesto u njezinoj garderobi, ima ih više varijanti.</p><p>Lagane nijanse nosi i u jesen, no kombinira razne nijanse sive, uz nezaobilaznu bijelu.</p>