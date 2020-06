Supertrik za kristalno čistu tuš kabinu: Tableta za suđe je čudo

Žena je u koru polovice iscijeđenog limuna stavila tabletu za pranje suđa u perilici i to joj je poslužilo kao 'spužva' kojom je istrljala ocat kojim je oprala tuš kabinu

<p><strong>Jess Warman</strong> iz australskog Dubba otkrila je na Facebooku jednostavan i učinkovit trik za savršeno čistu tuš kabinu bez bijelih fleka od kamenca. </p><p>Prvo je, piše Jess, prljavu tuš kabinu pokušala oprati s proizvodima za pranje kupaonice i skidanje kamenca, ali nijedan nije djelovao i mrlje su ostajale - a onda je na internetu pronašla trik za koji je odmah pomislila da bi mogao upaliti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO sa savjetima o dezinfekciji doma:</strong></p><p>U koru od polovice iscijeđenog limuna stavila je jednu tabletu za pranje suđa u perilici i to joj je poslužilo kao 'spužva': Tuš kabinu je oprala s vinskim octom koji je zatim istrljala s limunom i tabletom za suđe. </p><p>- Baš smo imali jednu od najdužih suša do sad pa za pranje moramo koristiti tvrdu podzemnu vodu koja je puna kamenca i na svemu ostavlja bijele fleke - napisala je Jess..</p><p>- Nisam mogla vjerovati da tako dobro djeluje, žao mi je što nisam napravila 'prije i poslije' fotke - piše na Facebooku, a post je brzo postao viralan: sa stotinama lajkova i komentara korisnika koje je impresionirao ovaj neobični trik.</p><p>- Definitivno ću i ja pokušati - pisali su uglavnom u komentarima, a mnogo ih se požalilo da kao i ona zbog nedostatka vode u dijelovima Australije moraju za pranje koristiti 'tvrdu' podzemnu vodu punu kamenca.</p><p>Limun i drugi citrusi korisni su u kućanstvima jer skidaju mrlje, a s njima se može i osvježiti tuš, kada, kuhinjske površine i metalno posuđe.</p><p>Ocat se često koristi u perilici suđa za uklanjanje mrlja i kamenca s tanjura i staklenih posuda, ali i za pranje nekih površina (npr. kade ili stakla prozora, piše<a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/11830944/woman-gets-her-limescale-covered-shower-spotless-by-cleaning-it-with-a-dishwasher-tablet-shoved-in-half-a-lemon/" target="_blank"> The Sun</a>.</p>