<p>Mljevena je junetina vrlo svestran sastojak, no ako je koristite na pogrešan način, može biti i recept za kulinarsku katastrofu, tvrde renomirani kuhari za <a href="https://www.insider.com/best-and-worst-meals-to-make-with-ground-beef-recipes#you-may-want-to-avoid-adding-warm-ground-beef-to-chilled-salads-10">Business Insider.</a></p><p>Oni su naveli šest najboljih i četiri najgora jela u kojima se mljevena junetina koristi kao temelj jela.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO kako obogatiti jela rotkvicama:</p><h2>Bolonjez umak</h2><p>Palak Patel, kuhar s Instituta za kulinarsko obrazovanje, rekao je za Insider da je jedna od njenih najdražih jednostavnih večera bolonjez s mljevenom junetinom, umak koji se tradicionalno servira uz tjesteninu.</p><p>- Vrlo se jednostavno priprema na način da meso ostane sočno i mekano, a lako se i zamrzava. Najbolji je umak od čiste junetine u kombinaciji s raznim začinima i rajčicom, a okus postiže savršenstvo ako se kuha polako - ističe on.</p><p>Za laganiju verziju ovog jela u ljetnim mjesecima savjetuje korištenje svježe rajčice umjesto konzerviranog sosa.</p><h2>2. Tacosi i tortilje</h2><p>Jessica Randhawa, kuharica iz The Forked Spoon, kaže da je mljevena junetina idealan nadjev za tacose. </p><p>- Jednostavno se radi s umakom od rajčice, paprikom, češnjakom u prahu i kimom, a možete dodati i razno svježe povrće te sir da obogatite okus.</p><h2>3. S rižom</h2><p>Jedan od odličnih recepata s mljevenom junetinom je tzv. Cajun riža. To je tradicionalno jelo iz američke Louisiane te se radi sa začinjenom rižom, nasjeckanim papričicama i mesom poput mljevene junetine. </p><h2>4. Mesne okruglice</h2><p>Mila Furman, privatna kuharica i programerka recepata s Girl and the Kitchen, mljevenu junetinu najviše voli koristiti za izradu mesnih okruglica, bilo da radite one klasične s umakom od rajčice ili modernije verzije poput švedskih mesnih okruglica. </p><h2>5. Dodajte je u juhu ili variva</h2><p>To je odličan način da dodate jelu malo mesnog okusa i proteina, osobito ako vam je ostalo junetine s kojom ne znate što biste. Ako vam smeta da mljeveno meso pliva u komadićima, također možete napraviti okruglice i tako je staviti u jušna jela s puno povrća.</p><h2>6. Lazanje</h2><p>Sjajan način kuhanja mljevene junetine je u lazanjama gdje će postati slasna uz dodatak bešamela kao i raznog povrća po izboru - od gljiva do tikvica ili patlidžana.</p><h2>U ova jela ne stavljajte mljevenu junetinu:</h2><h2>1. Hamburgeri</h2><p>Predpakirana junetina u supermarketima ne bi trebala ići u hamburgere, gdje je naglasak na kvaliteti mesa, smatra Patel. U njima će ona najčešće biti suha i žilava te je bolje koristiti meso koje je mesar samljeo pred vama od odabranog komada jer ćete dobiti bolji omjer masnijeg i krtog mesa, što čini sočniji burger.</p><h2>2. Stroganoff</h2><p>Ovo jelo se najčešće priprema s cijelim komadima mesa, no postoje recepti i s mljevenom junetinom. Nažalost, takva verzija neće biti ni blizu originalu jer će meso biti suhoparno i najčešće prekuhano.</p><h2>3. Tartar biftek</h2><p>Jelo koje se jede sirovo zahtjeva najbolju kvalitetu mesa, što pakirana junetina najčešće nije. Takav biftek neće biti ukusan, a osim toga može predstavljati i opasnost za zdravlje zbog bakterija koje termička obrada može ubiti.</p><h2>4. U salatama</h2><p>Ponekad se u salate, poput Cezar salate, može dodavati mljevena junetina, no kuhari savjetuju da to ne činite zbog razlike u toplom mesu i hladnom povrću kod miješanja, zbog čega će se meso stvrdnuti i ispuštati tekućinu koja će uništiti salatu.</p>