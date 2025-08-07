Suprug joj je kupio 'terenac', a ona njime obišla cijelu Ameriku

Alice Huyler Ramsey 7. kolovoza 1909. godine završila je putovanje od New Yorka do San Francisca dugo 4675,4 km. Ova tad 22-godišnja supruga kasnije republikanskoga kongresnika Johna R. Ramseya krenula je na put automobilom 9. lipnja s dvije rođakinje i prijateljicom, od kojih ni jedna nije znala voziti. Suprug joj je godinu ranije kupio novi Maxwell "terenac" na kojem se vježbala cijele godine. Bila je prva žena koja je proputovala Ameriku u vrijeme kad žene nisu bila uobičajena pojava za upravljačem. No ona se odlučila na taj pothvat unatoč tome što su je mnogi odgovarali. Putovanje je trajalo čak 59 dana, a probušila je 11 guma koje je sama zamijenila, kao i očistila svjećice te popravila slomljenu papučicu kočnice.

