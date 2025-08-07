Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN PLUS+

Suprug joj je kupio 'terenac', a ona njime obišla cijelu Ameriku

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 2 min
Suprug joj je kupio 'terenac', a ona njime obišla cijelu Ameriku
Foto: profimedia

Amerikanka je s rođakinjama i prijateljicom davne 1909. otišla na put automobilom koji je trajao 59 dana. Bila je prva žena koja je proputovala Ameriku

Alice Huyler Ramsey 7. kolovoza 1909. godine završila je putovanje od New Yorka do San Francisca dugo 4675,4 km. Ova tad 22-godišnja supruga kasnije republikanskoga kongresnika Johna R. Ramseya krenula je na put automobilom 9. lipnja s dvije rođakinje i prijateljicom, od kojih ni jedna nije znala voziti. Suprug joj je godinu ranije kupio novi Maxwell "terenac" na kojem se vježbala cijele godine. Bila je prva žena koja je proputovala Ameriku u vrijeme kad žene nisu bila uobičajena pojava za upravljačem. No ona se odlučila na taj pothvat unatoč tome što su je mnogi odgovarali. Putovanje je trajalo čak 59 dana, a probušila je 11 guma koje je sama zamijenila, kao i očistila svjećice te popravila slomljenu papučicu kočnice.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
NA DANAŠNJI DAN

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
NA DANAŠNJI DAN

Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
NA DANAŠNJI DAN

Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025