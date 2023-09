'Suprug mi dopušta da izlazim s drugim muškarcima. Čak mi pomaže u odabiru najboljeg'

Alexandra Le Tissier (31) iz Velike Britanije kaže da je najsretnija supruga na svijetu jer joj muž dopušta da ima aplikacije za upoznavanje.

Alex je u monogamnoj vezi sa suprugom Mitchom (31) već više od 10 godina, no otkad im je veza postala dosadna, odlučila je začiniti stvari izlascima s drugim muškarcima.

Naglasila je da je i dalje zaljubljena u njega, a s njezinom idejom o upoznavanju drugih muškaraca se on odmah složio.

Mitch je čak pomogao ženi da izabere najbolje muškarce.

- Muž mi je jako otvorenog uma. On me ni na koji način ne osuđuje i to mu sasvim odgovara. Jedino pravilo koje imamo je to da mi ovakve veze mogu biti samo zabava i ništa više. Zanimljivo je to što on uopće nije zainteresiran da učini isto, što mi je stvarno smiješno - rekla je.

Alex kaže da ima stroge kriterije za potencijalne muškarce i da ih bira na temelju fizičkih atributa poput kose.

Iako Alex tek treba izaći na spoj s muškarcem s kojim trenutno razgovara, kaže kako je još prerano za nalaženje jer smatra da bi s njim trebala razgovarati još barem nekoliko tjedana.

Alex inače koristi aplikaciju Bumble, koju je odabrala jer ženama daje priliku da naprave prvi korak.

Ona želi da svaki potencijalni muškarac ima odobrenje njezina supruga.

- Pustila sam supruga da lista profile umjesto mene. On jako dobro poznaje moj tip, volim štrebere - rekla je.

No iako su Alex i njezin suprug zadovoljni najnovijim razvojem događaja u njihovoj vezi, nisu svi to odobrili. Nakon što je Alex otkrila da koristi aplikacije za upoznavanje na Twitteru, neki su supruga čak i kontaktirali kako bi ga obavijestili o tome.

- Stvarno je smiješno to što ljudi misle da bih ja to sama napravila, to javno objavila, a njega ne obavijestila o tome. Ljudi su čudni - kaže Alex.

Što se tiče njihove veze u budućnosti, Alex vjeruje da će joj od sad biti puno zabavnije, a rekla je da ju je odluka da koristi aplikacije za upoznavanje dodatno zbližila sa suprugom, piše Daily Mail.