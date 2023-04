'Suprug mi je debeo, ali ja za to ne marim. Skupa zarađujemo i do 10.000 eura mjesečno'

- Ja sam mršavica, a moj muškarac je debeo, mnogi kažu da smo najtužniji par ikada, ali mi skupa zarađujemo i do 10 tisuća eura mjesečno, pa koga briga - izjavila je Sienna Keera (28) iz Sydneya.

Naime, Sienna Keera je zaljubljenica u fitness, a gledala je britansku hit seriju 'People Just Do Nothing' kada joj je jedan od likova, Craig, kojeg glumi George Keywood (28), odmah zapeo za oko.

Unatoč udaljenosti između njih dvoje (George živi u Ujedinjenom Kraljevstvu), Sienna je napravila korak i poslala poruku glumcu.

Od tada je njihova veza procvjetala, ona je započela novo poglavlje života u Ujedinjenom Kraljevstvu, a njih dvoje dočekali su dijete. George je zaprosio Siennu u gondoli u Veneciji u Italiji, a dvojac se vjenčao u svibnju 2022.

Međutim, nakon što su vezu i brak objavili, oboje su naišli na kritike ljudi koji su pretpostavili da je sve to laž. Također, glumca nemilosrdno napadaju zbog njegove težine. U brojnim prilikama također mu je rečeno da se makne s društvenih mreža. U međuvremenu, vitku Siennu prozvali su da je s njim samo zbog novca.

- Mora biti luda da se uda za tebe - poručili su paru.

Par inzistira na tome da nije tako, budući da zarađuju nevjerojatnih 10 tisuća eura mjesečno dijeleći svoj život na internetu.

- Ljudi me zovu 'sponzorušom' i kažu da bi George trebao misliti na svoje zdravlje - kaže Sienna koja priznaje i da kad je bila puno mlađa voljela je krupnije tipove, dok su sve njezine prijateljice voljele tipove iz teretana.

Par želi razbiti stigmu oko izgleda u vezama i tvrde da se ne morate mijenjati da biste pronašli ljubav ili bili sretni.

- Apsolutno volimo svoje živote i izgradili smo život za našeg sina za koji nismo vjerovali da je moguć - kaže par.

Par provodi tri sata dnevno stvarajući sadržaj i kažu da im dobar mjesec može donijeti zaradu i do 10 tisuća eura. Georgea težina ne sprječava da radi normalne stvari, još uvijek može ići u kupovinu i sjajan je otac Oliveru, prenosi The Sun.

- Čak su mi prijetili da će me silovati, to je užasno. Sada je ovo naš posao, usredotočeni smo na pozitivne stvari, pa čak i kada dobijemo komentare pune mržnje, dobivamo više pregleda, više oglasa i više ugovora s brendovima tako da to ne uzimamo k srcu - kaže ona.

