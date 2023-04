Upotrijebila sam ChatGPT da poboljšam svoj profil za spojeve - 3 dana mi se nitko nije javio

Kao žena koja je slobodna i izlazi gotovo četiri godine, Nadgeena Jerome iz Amerike često osjeća da ulaže više truda od muškaraca, pa je odlučila prepustiti AI softveru ChatGPT da preuzme vodstvo.

ChatGPT mnogi koriste za razne stvari - uključujući i uljepšavanje svojih profila za spojeve. Iako postoji mnogo pojedinaca s lažnim fotografijama u aplikacijama za pronalaženje partnera, ona je zadržala svoje originalne slike, ali je pustila umjetnu inteligenciju da govori umjesto nje, na profilu.

Bio je to već aktivan profil, ispunjen hrpom čavrljanja s potencijalnim udvaračima koja nisu vodila nikamo. Ali još uvijek nije našla pravu ljubav, pa je 6. travnja odlučila promijeniti stvari. Na vrhu njezinog profila, prvi upit je bio 'Izlazak sa mnom je kao...', i kopirala je ChatGPT-ov odgovor riječ po riječ. Nažalost, definitivno je zvučala poput robota.

- Nisam sposobna izlaziti niti imati osobna iskustva - napisao je AI softver za nju. Mislila je da će barem jedna osoba to komentirati, ali nije dobila nijednu šalu ili komičnu reakciju. Njezini kolege sumnjaju da je to zato što je tako jasno računalno generirano, što znači da su muškarci pomislili da se radi o još jednom 'lažnom' profilu. Čini se da bez dodatnog guranja i finog podešavanja, ChatGPT nije tako dobar u oponašanju koketnog profila za upoznavanje. Još jedan upit koji je upotrijebila odnosio se na to kako da se pohvali, odnosno opiše.

U normalnim okolnostima, odgovorila bi nekakvim komentarom o plesu i čitanju, ali prepustila je umjetnoj inteligenciji i da po tom pitanju preuzme vodstvo. ChatGPT joj je dao popis aktivnosti s dugotrajnim opisima, poput tjelovježbe, okruženja pozitivnim ljudima i više. Odlučila je to skratiti na pozitivan samogovor, vizualizaciju, afirmacije, glazbu i postavljanje ciljeva. U prva tri dana njezinog eksperimenta nije dobila niti jednu podudarnost, dok obično dobije najmanje pet na dan.

Nakon što je još malo podesila profil pomoću umjetne inteligencije, četvrtog dana bila je šokirana kad je otvorila aplikaciju i vidjela da ima 12 lajkova u rasponu od jednog dana.

Većina korisnika jednostavno je lajkala njezine fotografije. Tijekom dva tjedna nije bilo previše napretka. A odgovori su pristizali od muškaraca u srednjim 20-ima i ranim 30-ima, do onih u kasnim 30-ima i ranim 40-ima.

Zadržala je većinu svoje komunikacije s jednim čovjekom i odgovarala mu je samo ChatGPT odgovorima. Desetog dana promijenila je dva upita na svom profilu da budu više razgovorni, dok je i dalje koristila ChatGPT kao osnovu.

Zapravo nije bilo velike razlike u tome koliko podudaranja je dobila, što ju je natjeralo da se zapita je li uopće važno što pišete na svom profilu. Isplati li se doista robovati svojim profilima i raspravljati o njima s prijateljima radi provjere, pitala se.

Rezultati dvotjednog društvenog eksperimenta bili su iznenađujući, i misli da su je zaokruženi odgovori koje joj je ChatGPT dao učinili zrelijom, boljom osobom i gostoljubivijom.

I dalje je dobivala dobar broj lajkova na temelju svojih fotografija, pa se pita jesu li njene slike toliko dobre da muškarcima nije bilo važno što je napisala. Smatra da je ovaj društveni eksperiment tek na početku pa će nastaviti koristiti umjetnu inteligenciju i dalje da vidi što će se dogoditi, donosi The Sun.

