Sutra je Dan očeva! Priča o ženi koja je stvorila praznik za sve tate

Tradicionalno se vjeruje da je Dan očeva pokrenula žena po imenu Sonora Louise Smart Dodd, rođena u Arkansasu, SAD. Na ideju je došla nakon što se zapitala zašto, iako postoji službeni praznik posvećen majkama, Majčin dan, ne postoji ekvivalent za očeve.

Sonora i njezina braća odgajani su isključivo od strane svog oca nakon što je njihova majka preminula pri porodu. Nakon njenog prijedloga, prvi Dan očeva održan je 19. lipnja 1910. godine.

Tek je mnogo godina kasnije službeno priznat

Iako se Sonorina ideja proširila, Dan očeva službeno nije priznat sve do mnogo kasnije. Dan očeva slavio se širom Amerike, čak su formirani i odbori, ali tek je 1966. godine predsjednik Lyndon B. Johnson izdao prvu predsjedničku proklamaciju u čast očevima, određujući treću nedjelju u lipnju kao Dan očeva. Kasnije je predsjednik Richard Nixon 1972. godine učinio ovaj dan trajnim nacionalnim praznikom. Otprilike u isto vrijeme i Ujedinjeno Kraljevstvo je odlučilo usvojiti treću nedjelju u lipnju kao službeni dan za slavljenje očeva.

Katoličke zemlje slave na drugačiji datum

U nekim katoličkim zemljama Europe, Dan očeva tradicionalno se obilježava 19. ožujka još od srednjeg vijeka. To je zato što je 19. ožujka blagdan svetog Josipa, dan posvećen Josipu iz Nazareta, mužu Djevice Marije i pravnom ocu Isusa, što je i razlog zašto se taj dan također koristi za slavljenje svih očeva.

Tradicije diljem svijeta

Različite zemlje diljem svijeta slave Dan očeva u različitim dijelovima godine, ali i na različite načine. U mnogim zemljama proslava je slična kao u Ujedinjenom Kraljevstvu, s čestitkama, poklonima, školskim radovima, pa čak i zajedničkim obrokom ili doručkom u krevetu. No, postoje i zemlje koje imaju svoje posebne običaje.

U Njemačkoj, Dan očeva slavi se na Spasovo, četvrtak četrdeset dana nakon Uskrsa, i poznat je i kao dan gospodina. Jedna tradicija uključuje muškarce svih dobi koji sudjeluju u izletima s malim kolima, jednostavnih i srdačnih domaćih jela, uz pivo i druge napitke.

U Tajlandu, Dan očeva obilježava se 5. prosinca, što je također i rođendan pokojnog kralja Bhumibola Adulyadeja. Tradicionalno su Tajlanđani slavili darujući očinskim figurama cvijet kanna, iako taj običaj danas nije više toliko popularan. Osim toga, nose žutu odjeću i pale svijeće kako bi odali počast pokojnom kralju, koji se smatrao ocem nacije.

U Francuskoj, kada je Dan očeva prvi put uveden 1950-ih, očevima su se dodjeljivale nacionalne nagrade. Kao i u SAD-u i Ujedinjenom Kraljevstvu, Dan očeva slavi se treće nedjelje u lipnju, a očinske figure mogle su nominirati lokalne socijalne službe ili gradski uredi.

U Paragvaju, Dan očeva obilježava se tradicionalnim banketom s paragvajskim jelima poput chipa, peciva s okusom sira, mbeju, kolača od škroba, i sopa paraguaya, sličnog kukuruznom kruhu.

U Japanu, tradicionalni pokloni za Dan očeva uključuju sake, japansko rižino vino, shochu, japansko alkoholno piće, gurmansku hranu i razne slastice.

Službeni cvijet Dana očeva je ruža

Jeste li znali da je službeni cvijet Dana očeva ruža? U nekim zemljama crvene ruže tradicionalno se daruju očevima ili očinskim figurama koji su još živi, dok se bijele ruže koriste za odavanje počasti onima koji su preminuli.

Ideja je potekla od Sonore Smart Dodd, žene koja je stvorila Dan očeva u SAD-u, koja je predložila da ljudi nose malu crvenu ili bijelu ružu kao simbol ljubavi prema svojim očevima. Za Majčin dan, službeni cvijet je karanfil.