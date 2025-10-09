Obavijesti

OD RIJEČNOG BISERA

Suvenir izložbe u Zagrebu: Ove unikatne naušnice oživljavaju zlatarstvo iz 15. stoljeća

Piše Karolina Krčelić,
Suvenir izložbe u Zagrebu: Ove unikatne naušnice oživljavaju zlatarstvo iz 15. stoljeća
Foto: Srećko Budek, MUO

U Muzeju grada Zagreba predstavljene su unikatne naušnice kao službeni suvenir izložbe "Gotičko i renesansno zlatarstvo u Zagrebu 1450. – 1550."

U Muzeju grada Zagreba predstavljen je "Gotičko i renesansno zlatarstvo u Zagrebu 1450. – 1550." – unikatne naušnice koje na moderan način prenose bogatu tradiciju hrvatskog zlatarskog umijeća.

Inspirirane su biljnim ornamentima i motivima svijenog lista, čestim u gotičkim i renesansnim zlatarskim djelima, a izrađene su u srebrnoj i pozlaćenoj verziji s elegantnim riječnim biserom.

Foto: Srećko Budek, MUO

Dizajnerica Dorotea Kutleša iz poznate domaće zlatarske kuće ZAKS otkrila je da je inspiraciju za dizajn pronašla u monografiji izložbe te da je cilj bio povezati višestoljetnu umjetnost i suvremeni nakit koji se može nositi svakodnevno.

Kustosica izložbe dr. sc. Arijana Koprčina istaknula je kako je dizajn naušnica nadahnut relikvijarom s motivom Jaganjca Božjeg oko 1500. godine, čiji su ukrasi od svijenih listova karakteristični za razdoblje i ostali su prepoznatljiv motiv na brojnim eksponatima izložbe.

Ovaj suvenir nije samo podsjetnik na izložbu i bogatu povijest zlatarstva, već i potvrda kako baština može živjeti kroz svakodnevne predmete.

Naušnice su dostupne u muzejskoj suvenirnici, a izložba ostaje otvorena do kraja godine, čineći ovaj unikatni nakit trajnim simbolom bogate povijesti zagrebačkog zlatarstva.

