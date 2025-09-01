Obavijesti

NABUBRILA MU ČARAPA

'Što to skrivate među nogama?' U Parizu ga ulovili s nakitom od 10 milijuna eura u donjem vešu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: TOM NICHOLSON/REUTERS

Tijekom pregleda, policajci su otkrili da je jedan od muškaraca u donjem rublju sakrio čarapu u kojoj se nalazio luksuzni sat i brojni komadi nakita.

Francuska policija uhitila je putnika na pariškoj željezničkoj postaji s brojnim komadima luksuznog nakita skrivenog u donjem rublju, a vrijednim oko 10 milijuna eura.

Protiv muškarca i jednog suučesnika pokrenute su istrage zbog baratanja ukradenom robom, objavilo je u ponedjeljak pariško tužiteljstvo. Kod muškaraca je u koferu pronađen i kućni alat.

Prema novinama Le Parisien, koje se pozivaju na istražitelje, muškarci su već bili poznati vlastima i zaustavljeni su tijekom rutinske provjere na kolodvoru Gare de Lyon.

Tijekom pregleda, policajci su otkrili da je jedan od muškaraca u donjem rublju sakrio čarapu u kojoj se nalazio luksuzni sat i brojni komadi nakita.

Zaplijenjena je ogrlica vrijedna procijenjenih 5 milijuna eura, naušnice vrijedne preko 2 milijuna eura i prsten vrijedan milijun eura.

