'Što to skrivate među nogama?' U Parizu ga ulovili s nakitom od 10 milijuna eura u donjem vešu

Francuska policija uhitila je putnika na pariškoj željezničkoj postaji s brojnim komadima luksuznog nakita skrivenog u donjem rublju, a vrijednim oko 10 milijuna eura.

Protiv muškarca i jednog suučesnika pokrenute su istrage zbog baratanja ukradenom robom, objavilo je u ponedjeljak pariško tužiteljstvo. Kod muškaraca je u koferu pronađen i kućni alat.

Prema novinama Le Parisien, koje se pozivaju na istražitelje, muškarci su već bili poznati vlastima i zaustavljeni su tijekom rutinske provjere na kolodvoru Gare de Lyon.

Tijekom pregleda, policajci su otkrili da je jedan od muškaraca u donjem rublju sakrio čarapu u kojoj se nalazio luksuzni sat i brojni komadi nakita.

Zaplijenjena je ogrlica vrijedna procijenjenih 5 milijuna eura, naušnice vrijedne preko 2 milijuna eura i prsten vrijedan milijun eura.