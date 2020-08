Ove biljke uspijevaju i bez puno svjetla

Neke biljke ne traže puno svjetla i mogu uspjeti u vlažnom prostoru, pa su dobar izbor u takvim prostorima. Preporučuju se i ako inače nemate 'ruku' za biljke, jer uspijevaju i početnicima

<p>Ako spadate među one kojima sobne biljke ne uspijevaju, dobro je znati da postoje biljke koje uspijevaju baš u svim uvjetima, pa čak i bez puno svjetla. Bitno je samo izabrati neku 'izdržljivu' i posvetiti joj malo pažnje, pa u prostoru ipak možete imati malo zelenila koje će pružiti dašak prirode.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Dvorište su pretvorili u vrtnu bajku</p><p>Evo biljaka koje mogu uspjeti i bez puno svjetla, odnosno gotovo i u mraku: </p><h2>Gospin vlasak ili paprat</h2><p>Spada u obitelj paprati, a poznata je pod nazivom Maidenhair Ferns i nježnim tankim zelenim lepršavim listićima. Većina paprati odlično uspijeva u terarijima, pa zasigurno nećete imati problema ako ju malo previše zalijete ili ako uopće nema svjetla. Među papratima se posebno ističe srebrna paprat. </p><h2>Begonija </h2><p>Ova biljka dolazi s različitom paletom boja i oblika listova, a kod nas je uvriježena Begonija rex ili Carska begonija. Ta vrsta može živjeti i bez svjetla, jedino je važno paziti da ne pretjerate sa zalijevanjem. </p><h2>Švedski bršljan </h2><p>Poznata je pod nazivom Plectranthus australis. To je brzorastuća travnata biljka koja odlično uspijeva kao viseća biljka. Idealna je za početnike, jer odlično uspijeva bez obzira na to koliko ju zalijevate, pa i bez prirodnog svjetla, donosi portal <a href="https://www.apartmenttherapy.com/5-interesting-plants-that-can-119497?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=managed">Apartment Therapy.</a> </p><h2>Menta </h2><p>U prirodi raste u močvarnom okruženju, pa će i kod kuće odlično uspijevati u uvjetima terarija. Uz vrlo malo truda dobit ćete svježe listiće za čaj, kao začin voćnoj salati, te biljku koja ispunjava prostor prekrasnim osvježavajućim mirisom. </p><h2>Mahovina </h2><p>Odlično je rješenje za prostorije u kojima ima vrlo malo svjetla. Dobro ju je namjestiti uz prozor, kako bi ga barem malo uhvatila, a najbolje će uspijevati u terariju, uz visoku dozu vlage. </p>