Svaka biljka na pravom mjestu: Bolivijske begonije vole sunce, a hoste sjenovite kutke balkona

Za agronomku Željku Andrić Dorontić biljke nisu samo posao, nego i hobi, pa i životna strast. Balkon svog zagrebačkog stana tako je pretvorila u pravi mali botanički vrt pun cvijeća

<p><strong>Lončanice s različitim trajnicama</strong>, uz pokoju jednogodišnju cvjetnicu, pa čak i stabalca, poput masline, žižule i oleandera, aranžirani su u skladnu cjelinu kako bi se najbolje iskoristio relativno maleni prostor, kao i dostupna svjetlost. A svaka od njih ima svoju vlastitu priču:</p><p>- Ovo je balkon užitaka jer me podsjeća na mjesta koja sam posjetila. Ovdje je eonijum sa Šolte, žižula iz Skradina, sukulenti iz Huma, oksalis iz Šibenika. Mnoge od njih dobila sam na dar od prijatelja i prijateljica pa tu možete naći i malu hostu, veću hostu, te dubrovačke koralje s otoka visa Visa - objašnjava ona.</p><p><strong>Stabalce masline</strong> s riječkog područja upravo je u cvatu, a uz potporanj se uvija vinova loza koja svake godine u kolovozu daje ukusno grožđe. Mirisom trenutačno domininira ruža Mme Ernest Calvat. Sorta je to nježno ružičaste boje koja datira iz 1888. godine. Smještena je tako da tijekom dana uhvati što više sunca, baš kao i dubrovački koralji, ljiljani, maslina, oleander, loza, čuvarkuća, ružmarin, karanfili te neke sorte pelargonije.</p><p>U sjeni koju stvara ovo bilje ugodno su se smjestile hosta, hortenzija, aspidistra, pa i šumske jagode, s kojih su se do neki dan mogli brati ukusni plodovi. Većina ovih biljaka nastala je iz sićušnih reznica te se uz mnogo ljubavi razvila u snažne biljke. </p><p> </p><p><strong>Ovaj je balkon pomno osmišljen</strong> tako da njemu tijekom čitave vrtlarske sezone nešto cvate, počevši od kukurijeka koji kreće već u veljači. Ovdje je doista užitak popiti jutarnju kavu, kao i uživati u svakodnevnom druženju s biljkama.</p>