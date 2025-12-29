Svaka razina zrelosti banane ima svoje prednosti - evo koje

Nutritivni učinci banana mogu se razlikovati ovisno o stupnju zrelosti. Kako banana sazrijeva, mijenja se količina šećera, škroba i vitamina, pa odabir zrelosti može biti važan ovisno o vašim zdravstvenim ciljevima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:42 Banane

Nedovoljno zrela

Zelene, čvrste banane sadrže najviše otpornog škroba i najmanje šećera.

- Ova razina zrelosti idealna je za osobe koje žele kontrolirati razinu glukoze u krvi... Nedovoljno zrele banane također mogu poboljšati zdravlje crijeva, kaže Zenker.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Prednosti: stabilna razina šećera u krvi, duži osjećaj sitosti, podrška zdravim crijevnim bakterijama, korisno za probavne probleme poput sindroma iritabilnog crijeva.

Ograničenja: spora probava može uzrokovati težinu u želucu, sportašima može smetati, a osobe osjetljive na škrob mogu osjetiti nelagodu.

Jedva zrela

Većinom žute s malo zelene, još uvijek čvrste. Otporni škrob se počinje pretvarati u šećere, a minerali poput kalija i magnezija ostaju stabilni.

Prednosti: probavne prednosti nalik nedovoljno zreloj banani, stabilna energija kroz dan, manji kredasti okus. Idealan izbor za osobe s inzulinskom rezistencijom, predijabetesom, dijabetesom, metaboličkim sindromom, probavnim smetnjama, pa čak i žene u peri- ili postmenopauzi.

Zrela

Potpuno žute, mekane, ali ne kašaste, sa slatkim mirisom.

- Zrela banana je odlična prije treninga ili za brzu energiju iz cjelovite hrane, Zenker preporučuje.

Prednosti: škrob se većinom pretvorio u prirodne šećere, vlakna su smanjena, a antioksidansi i vitamini dosežu vrhunac. Dobar izvor kalija i magnezija, što je važno za krvni tlak, kontrakciju mišića i zdravlje kostiju. Pogodne su i djeci kao jednostavan, slatki zalogaj.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Vrlo zrela

Mekane, sa smeđim pjegama, mirisne. Visok sadržaj šećera i manja količina vlakana.

Prednosti: brza energija, lako probavljive, dobre za one s osjetljivim probavnim sustavom ili slabijim apetitom.

Ograničenja: osobe koje pokušavaju kontrolirati šećer u krvi trebale bi ih izbjegavati.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Prezrela

Smeđe ili crne, kašaste. Najviše šećera i antioksidansa, najmanje vlakana, vitamin C se smanjuje, a kalij ostaje stabilan.

Prednosti: idealne za pečenje, smoothie ili druga kuhana jela.

- Ne trebate dodavati toliko banane kada koristite prezrelu za smoothie, što može značiti manje dodanog šećera, napominje Sauceda.

Ograničenja: nisu idealne kao sirovi zalogaj, manje pogodne za osobe s dijabetesom ili one koje traže vlakna i nutritivnu gustoću.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:05 Slunj: Latif Muhtarij prvi je prodavao banane u Slunju | Video: 24sata/pixsell

Sve u svemu, banane su nutritivne u bilo kojoj fazi zrelosti. Odabir najbolje zrelosti može ovisiti o vašim potrebama: kontrola šećera u krvi, podrška probavi, energija prije treninga ili jednostavan, slatki zalogaj.