Kako banana sazrijeva, raste udio šećera, a smanjuje se škrob, pa zelene daju stabilniju energiju, a zrele brzu. Stručnjaci otkrivaju kako svaka faza ima svoje prednosti, ovisno o tome trebate li sporiju ili bržu energiju
Svaka razina zrelosti banane ima svoje prednosti - evo koje
Nutritivni učinci banana mogu se razlikovati ovisno o stupnju zrelosti. Kako banana sazrijeva, mijenja se količina šećera, škroba i vitamina, pa odabir zrelosti može biti važan ovisno o vašim zdravstvenim ciljevima.
Nedovoljno zrela
Zelene, čvrste banane sadrže najviše otpornog škroba i najmanje šećera.
- Ova razina zrelosti idealna je za osobe koje žele kontrolirati razinu glukoze u krvi... Nedovoljno zrele banane također mogu poboljšati zdravlje crijeva, kaže Zenker.
Prednosti: stabilna razina šećera u krvi, duži osjećaj sitosti, podrška zdravim crijevnim bakterijama, korisno za probavne probleme poput sindroma iritabilnog crijeva.
Ograničenja: spora probava može uzrokovati težinu u želucu, sportašima može smetati, a osobe osjetljive na škrob mogu osjetiti nelagodu.
Jedva zrela
Većinom žute s malo zelene, još uvijek čvrste. Otporni škrob se počinje pretvarati u šećere, a minerali poput kalija i magnezija ostaju stabilni.
Prednosti: probavne prednosti nalik nedovoljno zreloj banani, stabilna energija kroz dan, manji kredasti okus. Idealan izbor za osobe s inzulinskom rezistencijom, predijabetesom, dijabetesom, metaboličkim sindromom, probavnim smetnjama, pa čak i žene u peri- ili postmenopauzi.
Zrela
Potpuno žute, mekane, ali ne kašaste, sa slatkim mirisom.
- Zrela banana je odlična prije treninga ili za brzu energiju iz cjelovite hrane, Zenker preporučuje.
Prednosti: škrob se većinom pretvorio u prirodne šećere, vlakna su smanjena, a antioksidansi i vitamini dosežu vrhunac. Dobar izvor kalija i magnezija, što je važno za krvni tlak, kontrakciju mišića i zdravlje kostiju. Pogodne su i djeci kao jednostavan, slatki zalogaj.
Vrlo zrela
Mekane, sa smeđim pjegama, mirisne. Visok sadržaj šećera i manja količina vlakana.
Prednosti: brza energija, lako probavljive, dobre za one s osjetljivim probavnim sustavom ili slabijim apetitom.
Ograničenja: osobe koje pokušavaju kontrolirati šećer u krvi trebale bi ih izbjegavati.
Prezrela
Smeđe ili crne, kašaste. Najviše šećera i antioksidansa, najmanje vlakana, vitamin C se smanjuje, a kalij ostaje stabilan.
Prednosti: idealne za pečenje, smoothie ili druga kuhana jela.
- Ne trebate dodavati toliko banane kada koristite prezrelu za smoothie, što može značiti manje dodanog šećera, napominje Sauceda.
Ograničenja: nisu idealne kao sirovi zalogaj, manje pogodne za osobe s dijabetesom ili one koje traže vlakna i nutritivnu gustoću.
Sve u svemu, banane su nutritivne u bilo kojoj fazi zrelosti. Odabir najbolje zrelosti može ovisiti o vašim potrebama: kontrola šećera u krvi, podrška probavi, energija prije treninga ili jednostavan, slatki zalogaj.
