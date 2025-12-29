Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
KAKVE SU VAMA NAJBOLJE?

Svaka razina zrelosti banane ima svoje prednosti - evo koje

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Svaka razina zrelosti banane ima svoje prednosti - evo koje
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Kako banana sazrijeva, raste udio šećera, a smanjuje se škrob, pa zelene daju stabilniju energiju, a zrele brzu. Stručnjaci otkrivaju kako svaka faza ima svoje prednosti, ovisno o tome trebate li sporiju ili bržu energiju

Nutritivni učinci banana mogu se razlikovati ovisno o stupnju zrelosti. Kako banana sazrijeva, mijenja se količina šećera, škroba i vitamina, pa odabir zrelosti može biti važan ovisno o vašim zdravstvenim ciljevima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Banane 00:42
Banane

Nedovoljno zrela

Zelene, čvrste banane sadrže najviše otpornog škroba i najmanje šećera.

 -  Ova razina zrelosti idealna je za osobe koje žele kontrolirati razinu glukoze u krvi... Nedovoljno zrele banane također mogu poboljšati zdravlje crijeva, kaže Zenker.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Prednosti: stabilna razina šećera u krvi, duži osjećaj sitosti, podrška zdravim crijevnim bakterijama, korisno za probavne probleme poput sindroma iritabilnog crijeva.

Ograničenja: spora probava može uzrokovati težinu u želucu, sportašima može smetati, a osobe osjetljive na škrob mogu osjetiti nelagodu.

Jedva zrela

Većinom žute s malo zelene, još uvijek čvrste. Otporni škrob se počinje pretvarati u šećere, a minerali poput kalija i magnezija ostaju stabilni.

Prednosti: probavne prednosti nalik nedovoljno zreloj banani, stabilna energija kroz dan, manji kredasti okus. Idealan izbor za osobe s inzulinskom rezistencijom, predijabetesom, dijabetesom, metaboličkim sindromom, probavnim smetnjama, pa čak i žene u peri- ili postmenopauzi.

SMANJITE UNOS SOLI Imate visok tlak? Ovo voće svi vole jesti, a može spasiti život
Imate visok tlak? Ovo voće svi vole jesti, a može spasiti život

Zrela

Potpuno žute, mekane, ali ne kašaste, sa slatkim mirisom. 

- Zrela banana je odlična prije treninga ili za brzu energiju iz cjelovite hrane, Zenker preporučuje.

Prednosti: škrob se većinom pretvorio u prirodne šećere, vlakna su smanjena, a antioksidansi i vitamini dosežu vrhunac. Dobar izvor kalija i magnezija, što je važno za krvni tlak, kontrakciju mišića i zdravlje kostiju. Pogodne su i djeci kao jednostavan, slatki zalogaj.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Vrlo zrela

Mekane, sa smeđim pjegama, mirisne. Visok sadržaj šećera i manja količina vlakana.

Prednosti: brza energija, lako probavljive, dobre za one s osjetljivim probavnim sustavom ili slabijim apetitom.

ZBOGOM GNJECAVOSTI Vrlo jednostavan trik kako usporiti truljenje banana
Vrlo jednostavan trik kako usporiti truljenje banana

Ograničenja: osobe koje pokušavaju kontrolirati šećer u krvi trebale bi ih izbjegavati.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Prezrela

Smeđe ili crne, kašaste. Najviše šećera i antioksidansa, najmanje vlakana, vitamin C se smanjuje, a kalij ostaje stabilan.

Prednosti: idealne za pečenje, smoothie ili druga kuhana jela. 

- Ne trebate dodavati toliko banane kada koristite prezrelu za smoothie, što može značiti manje dodanog šećera, napominje Sauceda.

SUPER NAMIRNICA Evo kada u danu jesti bananu za bolju probavu i mršavljenje
Evo kada u danu jesti bananu za bolju probavu i mršavljenje

Ograničenja: nisu idealne kao sirovi zalogaj, manje pogodne za osobe s dijabetesom ili one koje traže vlakna i nutritivnu gustoću.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Slunj: Latif Muhtarij prvi je prodavao banane u Slunju 01:05
Slunj: Latif Muhtarij prvi je prodavao banane u Slunju | Video: 24sata/pixsell

Sve u svemu, banane su nutritivne u bilo kojoj fazi zrelosti. Odabir najbolje zrelosti može ovisiti o vašim potrebama: kontrola šećera u krvi, podrška probavi, energija prije treninga ili jednostavan, slatki zalogaj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Dobre i loše karakteristike svakog znaka Zodijaka: Tko je dobar, tko je loš, a tko zao?
KOJE RIJEČI IH OPISUJU

Dobre i loše karakteristike svakog znaka Zodijaka: Tko je dobar, tko je loš, a tko zao?

Svaki znak ima svoj uspostavljeni skup karakteristika koje su nam korisne za znati, kako bismo bolje upoznali sebe i druge ljude. Pogledajte koje su vaše
Većina žena mrzi kada muškarci rade ove stvari tijekom seksa
TKO SE PREPOZNAO?

Većina žena mrzi kada muškarci rade ove stvari tijekom seksa

Iako se o intimnim temama često šapće, postoje neke univerzalne stvari u spavaćoj sobi koje ženama smetaju – čak i ako ih nikada ne spomenu. Od brzinske predigre do lošeg ritma, nedostatka emocija...
15 najboljih svečanih haljina za žene u 50-ima, 60-ima i 70-ima
ZA FANTASTIČAN IZGLED

15 najboljih svečanih haljina za žene u 50-ima, 60-ima i 70-ima

Odabir haljine za posebne prilike može biti izazov, no ključno je birati dobro pristajuće i strukturirane komade koji naglašavaju figuru, kao i ne bojati se jarkih boja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025