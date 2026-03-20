NIJE OBIČNA GLAVOBOLJA

Svaki deseti Hrvat ima migrenu, ali mnogi su još bez dijagnoze

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, migrena pogađa više od milijardu ljudi u svijetu, a u posljednjim desetljećima bilježi se i izražen porast broja oboljelih – od 1990. do 2021. povećao se za oko 58 posto

Migrena je jedna od najčešćih bolesti u svijetu i pogađa više od milijardu ljudi, u Hrvatskoj od nje pati svaka deseta osoba, no često ostaje neprepoznata i neliječena jer se poistovjećuje s glavoboljom, upozorava Udruga Migrena Hrvatska uoči obilježavanja Dana migrene.

Neurologinja dr. Darija Mahović Lakušić objašnjava što je migrena | Video: Tomislav Miletić/PIXSELL

Hrvatski dan migrene obilježava se 21. ožujka s ciljem da se ta bolest 'izvuče iz sjene' i jasno komunicira da nije riječ o običnoj glavobolji, već o ozbiljnom neurološkom poremećaju koji može značajno narušiti svakodnevno funkcioniranje.

Tim povodom u nedjelju, 22. ožujka, na zagrebačkom Cvjetnom trgu Udruga Migrena Hrvatska organizira javnozdravstvenu akciju na kojoj će građani od 11 do 14 sati moći razgovarati sa stručnjacima i dobiti konkretne savjete o liječenju i kvalitetnijem životu s migrenom.

Organizatori ističu kako su slične aktivnosti u protekle četiri godine obuhvatile više od četiri tisuće građana te pridonijele otvorenijem razgovoru o bolesti, smanjenju stigme i poticanju oboljelih da potraže stručnu pomoć.

Građani će tijekom akcije moći saznati kako razlikovati migrenu od drugih vrsta glavobolja, koje su mogućnosti liječenja te koliko važnu ulogu imaju prehrana i životne navike u kontroli simptoma. U edukativnom dijelu sudjelovat će i članovi udruge te studenti Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta iz udruge PROBION, a akcija se održava pod pokroviteljstvom Hrvatskog farmaceutskog društva.

Što je prekomjerno uzimanje lijekova protiv bolova i kako ono može izazvati glavobolju?

Stručnjaci pritom naglašavaju važnost pravovremene dijagnoze i dostupnosti adekvatnog liječenja. Terapijski pristup uključuje pregled neurologa i individualno prilagođenu terapiju, ali i promjene životnog stila, poput izbjegavanja poznatih okidača, redovitog sna, pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti.

Migrena nije samo glavobolja

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Zbog velikog broja oboljelih, liječenje migrene stalno napreduje, osobito u području prevencije. Posljednjih godina razvijene su ciljane terapije koje djeluju na specifične mehanizme nastanka migrene, a dostupni su i dodatni pristupi koji mogu pomoći u smanjenju učestalosti napadaja i poboljšanju kvalitete života.

- Tradicionalnom godišnjom akcijom želimo podići svijest da je migrena neurološka bolest koja zahtijeva terapiju i prilagodbu načina života. Udruga okuplja oboljele i nastoji im olakšati borbu s bolešću, ali i potaknuti one koji još nisu potražili pomoć da naprave prvi korak - istaknula je predsjednica udruge Marina Krpan.

Migrena može značajno utjecati na svakodnevni život. Najčešće se očituje kao pulsirajuća bol, često na jednoj strani glave, uz mučninu, povraćanje i osjetljivost na svjetlo i buku, a kod dijela oboljelih javljaju se i vizualne smetnje, poznate kao aura.

Ako terapija za migrenu ili glavobolju više ne pomaže, zašto je važno otići liječniku?

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, migrena pogađa više od milijardu ljudi u svijetu, a u posljednjim desetljećima bilježi se i izražen porast broja oboljelih – od 1990. do 2021. povećao se za oko 58 posto. Bolest najčešće zahvaća osobe u najaktivnijoj životnoj dobi, a češće se javlja kod žena, osobito između 25. i 55. godine života.

Na njezin razvoj utječu genetski čimbenici, hormoni, stres i način života. Zbog intenziteta simptoma i učestalih napada, poremećaji povezani s glavoboljom ubrajaju se među vodeće uzroke onesposobljenosti u svijetu.

Vrijedi probati: Ovo su neobični načini kako ublažiti migrenu

Program obilježavanja Dana migrene uključuje i projekcije vizualnih poruka na zagrebačkim fontanama u subotu navečer, dok je središnja aktivnost nedjeljna javnozdravstvena akcija na Cvjetnom trgu.

