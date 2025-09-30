Što je prekomjerno uzimanje lijekova protiv bolova i kako ono može izazvati glavobolju?

Počinje kao lagani pritisak u glavi – ništa što prosječan čovjek ne bi mogao izdržati. Ne treba mi tableta.

Kako prolaze sati, ta bol postaje sve jači. Stalno trljam korijen nosa i čvrsto zatvaram oči jer mi smeta svjetlost. Ne treba mi tableta.

Osim vode ne mogu ništa prevaliti preko usta. Mučnina me hvata i zuji mi u glavi. Ne mogu podnijeti zvukove u svojoj blizini. Ne treba mi tableta.

Stavljam hladne obloge na glavu, trljam korijen nosa, pijem čaj od mente… Ništa ne pomaže. Ne mogu ležati, ne mogu stajati, ne mogu sjediti, ne mogu spavati, ne mogu šetati, ne mogu disati… Koju god poziciju zauzmem, i dalje me boli. Toliko me boli da ne mogu ni suvislo razmišljati. Jedino zamišljam kako bi mi bilo lakše da se onesvijestim, samo da nisam svjesna ovog pulsirajućeg i nepodnošljivog bola. Možda mi ipak treba tableta.

Prolaze sati i, premda sam popila tabletu, migrena ne prolazi. Vrtim se u krevetu, više ne mogu ni zaspati, počinje me hvatati panika da ovo nikad neće proći. Teško dišem, stvaram scenarije u glavi, ne mogu se opustiti… Nakon četiri sata uzimam još jednu tabletu. U takvom stanju uzela bih bilo što samo da bol prestane. A kako se ne bi ponovilo ovo višesatno mučenje, drugi put odmah uzimam tabletu. Takva glavobolja javlja se gotovo svaki drugi dan već nekoliko mjeseci zbog čega gotovo svakodnevno uzimam lijekove protiv glavobolje.Trebam li otići liječniku?

Jeste li znali da prekomjerno uzimanje lijekova protiv bolova može stvoriti suprotan učinak? Lijek za liječenje glavobolje, koji bi trebao donijeti olakšanje, više ne djeluje jednako učinkovito nego, dapače, uzrokuje nove glavobolje! Ta je situacija obično rezultat prekomjernog uzimanja lijekova protiv glavobolje u sklopu samoliječenja, a bez konzultacije liječnika. Dakle, samoliječenje migrene - od koje pati više od milijardu ljudi diljem svijeta - popraćeno je rizikom od upadanja u začarani krug glavobolja, a to je, sigurni smo, nešto što nitko tko pati od migrena ne želi sebi priuštiti. Zašto do toga dolazi i kako to možete izbjeći, doznajte u nastavku.

Tko je najpodložniji i koji su simptomi?

Glavobolja uzrokovana prekomjernom uporabom lijekova najčešće se javlja kod ljudi koji već pate od glavobolja: migrena ili čestih tenzijskih glavobolja, koji će primijeiti da se glavobolje pojavljuju češće i da su jačeg intenziteta i pogađa oko 1% ljudi diljem svijeta. Češće se javlja u žena, posebno u dobi između 30. i 50. godine, budući da upravo žene čeđće pate od migrena. Dodatno, faktori poput stresa, neredovitog sna, preskakanja obroka, dehidracije i prekomjernog unosa kofeina mogu povećati rizik za razvoj ove vrste glavobolje.

Glavobolje postaju sve učestalije, pojavljuju se svakodnevno ili gotovo svakodnevno. Unatoč uzimanju lijekova za ublažavanje glavobolje, one su sve češće i obično jačeg intenziteta, a ponekad i promijenjenog karaktera: jedan dan može boljeti jedna strana glave, drugi dan obje strane, treći dan pak zatiljno ili u području vrata. Bolesnici često opisuju osjećaj tromog, stalnog bola koji povremeno poprima karakteristike migrene ili tenzijske glavobolje, kao što je opisano na početku ovog teksta. Kod bolesnika s glavoboljom uzrokovanom prekomjernom upotrebom lijekova, glavobolja se češće pojavljuje u jutarnjim satima, nakon što bolesnik nije uzimao lijekove preko noći; glavobolja može biti toliko jaka da probudi pacijenta iz sna. Osim glavobolje, često su prisutni psihički simptomi, poput razdražljivosti, tjeskobe ili čak depresivnih epizoda. Ova vrsta glavobolje ne pojavljuje se iznenada, ona se razvija postupno.

Začarani krug glavobolje i lijekova

Kako se razvija glavobolja uzrokovana prekomjernom upotrebom lijekova? Osoba ima migrenu ili tenzijsku glavobolju i koristi lijekove (analgetike, triptane) za ublažavanje glavobolje. Ako se lijekovi uzimaju prečesto - više od 10 do 15 dana mjesečno, ovisno o lijeku, mozak se počinje "navikavati" na njih.

Dugotrajna upotreba navedenih lijekova mijenja osjetljivost moždanih struktura koje reguliraju bol te bolesnik postaje osjetljiviji na bol zbog čega se glavobolje javljaju češće. Bolesnik tada uzima još više lijekova, što dodatno pogoršava stanje.

Na kraju, glavobolja postaje gotovo svakodnevna, a lijekovi više ne pomažu i tako ulazi u začarani krug glavobolja.

Iako se može činiti kao posljedica nužnog uzimanja lijekova, ovo stanje zapravo je upozorenje da tijelo više ne podnosi način na koji pokušavamo ublažiti bol. Pomoć stručnjaka, pravodobna dijagnoza i jasno strukturiran plan liječenja mogu prekinuti ovaj iscrpljujući ciklus i vratiti kvalitetu života osobama koje pate od migrena i kroničnih glavobolja.

Ovdje je važno istaknuti da svi analgetici mogu uzrokovati ovu vrstu problema ako se koriste prekomjerno, čak i oni koji se nabavljaju bez recepta, poput paracetamola ili ibuprofena.

Kako liječiti i kontrolirati ovu bolest?

Temeljni korak u liječenju glavobolje uzrokovane prekomjernom upotrebom lijekova prestanak je prekomjernoga korištenja lijekova. Međutim, to je lakše reći nego učiniti jer nagli prestanak uzimanja lijeka može u početku pogoršati simptome i potencijalno obeshrabriti pacijenta da nastavi s liječenjem. Upravo zato liječenje treba provoditi pod nadzorom liječnika, a u nekim slučajevima i u bolničkim uvjetima.

Ovisno o vrsti lijeka koji je uzrokovao glavobolju, liječnik može preporučiti postupno smanjenje doze ili potpuni prekid. Tijekom tog procesa moguće je uvođenje preventivne terapije lijekovima koji djeluju na sprečavanje migrena, a ne na trenutačno ublažavanje bola. Glavobolja uzrokovana prekomjernom upotrebom lijekova komplikacija je koja se može u velikoj mjeri spriječiti. Upravo zato je važno biti educiran o odgovarajućoj primjeni lijekova te njihovim rizicima i mogućim komplikacijama.

Migrena ne utječe samo na fizičko zdravlje nego i na emocionalno stanje te na društveni život oboljelih. Zbog toga je u procesu liječenja korisna i psihološka podrška, osobito kognitivno-bihevioralna terapija, koja pomaže u boljem upravljanju stresom i razvoju zdravijih navika suočavanja s bolom.

Prema istraživanju provedenom među 7500 pacijenata s migrenom u deset europskih zemalja, više od 90% ispitanika izjavilo je da migrena negativno utječe na kvalitetu njihova života. Čak polovica pacijenata zbog migrene se osjeća depresivno ili tjeskobno, a isto toliko njih izjavilo je da taje svoju migrenu, što upućuje na stigmu povezanu s ovom bolešću. Migrena utječe i na obiteljski život. Više od 2/3 ispitanika kaže da bolest najviše utječe na njihova partnera/partnericu, a četiri od deset ispitanih tvrdi da je bolest utjecala na opći osjećaj sreće njihove djece.

U prevenciji preporučuju se i redovita tjelesna aktivnost, uspostava pravilnih obrazaca spavanja, izbjegavanje pokretača migrene i uravnotežena prehrana bez preskakanja obroka te uz dovoljno hidratacije. Bilo bi idealno i izbjegavati stres, smršavjeti (u slučaju pretilosti), prestati pušiti i ograničiti unos kofeina, prenose stručni medicinski portali.

Treba istaknuti da edukacija pacijenata igra ključnu ulogu jer mnogi ne prepoznaju granicu između korisne i štetne uporabe lijekova za liječenje glavobolje. U tom smislu, bolesnike bi trebalo educirati o važnosti vođenja dnevnika glavobolje, odnosno bilježenja učestalosti, intenziteta i trajanja napada glavobolje, kao i svih potencijalnih okidača. Pregledi kod neurologa iznimno su važni jer pomažu u pravodobnom prepoznavanju problema i prilagodbi terapije. Na donjoj poveznici možete pronaći više informacija o migreni te kako se nositi s njom, ali i lokacije Pliva centara u kojima možete dobiti savjet ljekarnika.

Datum pripreme: lipanj 2025., MIG-HR-NP-00056