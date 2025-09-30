Ako terapija za migrenu ili glavobolju više ne pomaže, zašto je važno otići liječniku?

Umjeren do jak pulsirajući bol, koji se obično javlja s jedne strane glave, mučnina, povraćanje, promjene raspoloženja, izražen umor te osjetljivost na svjetlo, zvukove i mirise. Naravno, simptomi migrene – jedne od najčešćih poremećaja živčanog sustava u svijetu - mogu se razlikovati od osobe do osobe, ali svima koji pate od ove kronične bolesti jedno je zajedničko: narušena kvaliteta života.

U liječenju migrene razlikujemo akutno liječenje, koje treba brzo ublažiti bol i preventivno liječenje, koje smanjuje učestalost i intenzitet napadaja migrene te onesposobljenost. Kod većine bolesnika s migrenom učinkovito liječenje znači smanjenje broja dana s migrena za pola ili više. Tome je značajno pridonjela dostupnost novih terapijskih opcija u posljednih šest godina.

Sada, dakle, postoje načini liječenja koji prije nisu postojali, što čini liječenje migrene učinkovitijim nego prije šest godina, samo je važno napraviti prvi korak – liječnički pregled. Nažalost, bolesnici s migrenom vrlo se četo suočavaju s dvije velike zapreke: nerazumijevanjem okoline i nedovoljnim poznavanjem ove bolesti te su često stigmatizirani

Foto: Shutterstock

Zašto se treba boriti protiv stigme?

Američko istraživanje iz 2022. otkrilo je dvije vrste stigme koje se javljaju kod osoba koje pate od migrene: unutarnju i vanjsku. Vanjska stigma odnosi se na nepovjerenje i nerazumijevanje koje osoba doživljava od okoline, bilo da je riječ o obitelji, kolegama ili društvu u cjelini.

Unutarnja stigma, s druge strane, nastaje kad osoba počne preuzimati te negativne stavove i sumnjati u vlastitu vrijednost. To može dovesti do osjećaja kako nisu dovoljno dobri roditelji, partneri ili radnici, ali ne zbog svojih sposobnosti nego zbog migrene, koja ih ometa u svakodnevnim obavezama.

Tako se stvara začarani krug: napadaj migrene remeti život, okolina reagira s nerazumijevanjem, što s vremenom postaje osobna sumnja i sram. Takav pritisak povećava razinu stresa i tjeskobe (poznate okidače migrene), što uzrokuje nove napadaje. I tako se krug nastavlja. Ovaj obrazac dodatno opterećuje već oslabljeno psihičko zdravlje, što pogoršava simptome migrene i otežava liječenje.

Foto: Shutterstock

Važno je istaknuti i da ova kronična bolest pogađa tri puta više žene nego muškarce. Jedan od glavnih razloga zbog kojih su žene podložnije migrenama leži u hormonalnim promjenama povezanima s menstruacijom, trudnoćom i menopauzom. Kod mnogih žena migrena se pojavi već s prvim menstruacijama, a simptomi se najčešće smanjuju nakon menopauze. Stigma vezana za migrenu dodatno opterećuje ovu ranjivu društvenu skupinu, koja se već ionako dovoljno bori s raznim predrasudama i diskriminacijama u životu.

Nije istina da nema pomoći za migrenu

Veliko europsko istraživanje provedeno među 7500 pacijenata s migrenom otkrilo je da čak polovica ispitanih pacijenata, a osobito mlađih (od 25 do 34 godine), taji svoju dijagnozu, najčešće iz straha od nerazumijevanja ili stigmatizacije. Njih 85% uvjereno je da društvo i vlasti ne shvaćaju ozbiljno ovu bolest.

Anketa provedena na 12.545 osoba koje žive s migrenom širom svijeta, otkrila je kako migrena utječe na brojne aspekte osobnog života. Budući da migrena pogađa radno sposobne ljude, istraživanje je također proučavalo utjecaj migrene na poslovni život osoba koje žive s migrenom. I zaista, 56 % anketiranih pacijenata navelo je da je bolest utjecala na njihovu karijeru.

Obeshrabrujuće je i to da gotovo polovica pacijenata najmanje tri godine čeka dijagnozu, a svaki treći pacijent morao je barem još tri godine čekati odgovarajuće liječenje. Mnogi su se i razočarali u prijašnje liječenje zbog čega (pogrešno) misle da im nema pomoći pa onda ni ne traže liječničku pomoć, već se s time bore sami.

Foto: Shutterstock

Preuzmite kontrolu nad svojom bolešću

Migrena se može javljati u obiteljima, kada mže zahvatiti više generacija, a može se javiti već u dječijoj dobi. Nažalost, oni najmlađi često ne mogu jasno opisati što ih muči, stoga znakovi poput osjetljivosti na svjetlo i buku mogu upućivati na migrenu. Takva djeca često izbjegavaju gledanje televizije ili igre na računalu te traže odmor u zamračenoj prostoriji.

Nemojte odgađati posjet liječniku ako primijetite da migrene ili glavobolje prate poremećaji vida, problemi s govorom, slabost u udovima, vrtoglavica, nagle promjene ponašanja, povišena temperatura, ukočen vrat, osip, ili ako vas bol budi iz sna. Također, alarm za posjet liječniku su glavobolje koje se prvi put pojavljuju nakon 50. godine.

Foto: Shutterstock

Stručna pomoć potrebna je i ako migrene ili glavobolje znatno ometaju vaš posao, obiteljski život ili društvene aktivnosti, ili ako morate uzimati lijekove gotovo svakodnevno da biste ih suzbili. Iako su namijenjeni liječenju tog stanja, znajte da pretjerano uzimanje lijekova može postati uzrok migrena!

Također, otvorenost i iskrenost u izražavanju vlastitog iskustva može se pokazati ključnim u razbijanju predrasuda. Migrenom je pogođeno više od milijardu ljudi diljem svijeta i zato dijeljenjem osobne priče o tome kako migrena utječe na vaš život ne samo da podižete svijest nego i učvršćujete vlastiti osjećaj identiteta, neovisno o bolesti.

Okruženje s manje stigme, u konačnici, može pomoći oboljelima da razviju otporniji osjećaj vlastite vrijednosti, unatoč ozbiljnim simptomima koje svakodnevno proživljavaju. Aktivno sudjelovanje u edukaciji, traženje stručne pomoći i slušanje iskustava drugih pacijenata može imati snažan terapijski učinak.

Migrene ne treba trpjeti u tišini, a niti pokušavati sve riješiti sami jer moderna terapija i podrška okoline mogu značajno poboljšati kvalitetu života. Nemojte dozvoliti da vas migrena sprečava u svakodnevnim aktivnostima. Sada postoje druge mogućnosti, koje možete otkriti jednostavnim posjetom liječniku ili ljekarni s oznakom PLIVA Centar, u kojoj možete zatražiti stručan savjet o očuvanju zdravlja i pravilnom uzimanju lijekova. Ljekarnik vam može savjetovati i promjene prehrambenih i životnih navika, kao i pravilnu upotrebu bezreceptnih lijekova, a možda će vas uputiti na daljnju obradu liječniku.

Preuzmite kontrolu nad svojom bolešću jer ovdje nije riječ 'samo o glavobolji'