Sve blagodati češnjaka: 'Šarac je naša najbolja domaća vrsta'

Za blagodati češnjaka u rješavanju zdravstvenih tegoba znalo se još u starom Egiptu i drevnoj Grčkoj. U Egiptu su ga čak smatrali svetom biljkom dostojnom da bude u grobnici sa faraonom. I danas je dobro poznat kao odlična namirnica za jačanje otpornosti organizma, nazivaju ga prirodnim antibiotikom i koristi se u prevenciji mnogih bolesti.

- Glavni sastojak češnjaka je allicin koji posjeduje čudesno antibakterijsko, antivirusno, antigljivično, antiparazitsko i antioksidacijsko djelovanje. Mnogostruke su koristi njegove konzumacije - kaže Olja Martinić, dijetetičarka i nutricionistkinja Nutricionističkog savjetovališta Olja iz Splita i dodaje da je šarac najbolja domaća vrsta češnjaka koji se uzgaja u našim krajevima.

- Šarac je bijeli luk još neistraženih kvaliteta ali zasigurno vodeći u svojim dijetetskim i gastronomskim svojstvima - kaže.

- Iako se po mirisu koji širi bijeli luk ne bi reklo, on spada u familiju ljiljana. Daleko je najrasprostranjeniji i gotovo sveprisutan u svjetskoj dijetetici. Čuvao je pomorce, vojnike, putnike, oporavljao bolesnike i čuvao od zla. Zahvaljujući bromatologiji i analitici znamo da je to iz razloga što sadrži preko 200 biološki aktivnih tvari - pojasnila nam je i dodala da se u jednom češnju češnjaka nalazi veliki broj korisnih sumpornih spojeva.

Nabrojala je blagodati češnjaka:

'Stimulira cirkulaciju te djeluje antihipertenzivno, antiarterosklerozno, antikolesterično; unosom bijelog luka pospješujemo nastanak H2S u organizmu.

Ima antimaligno djelovanje, posebno na probavni sustav i reguliranje intestinalne flore.

Ima antibiotsko, antiseptičko, antimikotsko djelovanje i djelovanje protiv svih nametnika u probavnom sustavu.

Sadrži selen i sumpor koji detoksiciraju, a posebno je dragocjen selen koji može za sebe vezati teške metale i takav spoj napušta organizam.

Sumporni spojevi (posebno allicin) štite od stresa i djeluju antioksidativno.'

Nasjeckajte ga 10 minuta prije jela

Češnjak uvijek nasjeckajte desetak minuta prije jela ili dodavanja nekom jelu jer ćete tako iskoristiti maksimalno ono najbolje iz njega. Naime, na taj način se otpušta enzim allicin koji štiti od srčanih bolesti.

- Mladi bijeli luk ima intenzivan miris i ekstremno je bogat C vitaminom. Osušeni luk nema miris i bez problema ga možemo čuvati u kuhinji. Sve dok ga ne zarežemo. Tada aliin pod djelovanjem enzima prelazi u allicin koja je zapravo najpoznatija komponenta bijelog luka čija blagotvorna svojstva su među prvima dokazani. Mi u dijetetici jako dobro znamo koliko napora se ulaže u reguliranje dva markera kardiovaskularnih oboljenja, a to su homocistein i C –reaktivni protein. Zahvaljujući sustavnom unosu oko 3-5 g bijelog luka znatno se može poboljšati razina ovih vrijednosti - pojasnila nam je Olja Martinić.

- Budući da je prirodni antikoagulant, važan je oprez kod osoba na terapiji jer može dovesti i do krvarenja. Potreban je oprez i kod osoba na antiviroticima posebno ukoliko se koriste pripravci od luka - dodala je.

Narodni recept protiv glavobolje

Sastojci:

10 češnjeva češnjaka

500 grama meda

nekoliko zrna papra

Postupak:

Češnjak očistite, prepolovite svaki češanj i stavite u staklenku, ubacite papar pa ulijte med. Staklenku zatvorite i ostavite da stoji pet dana. Uzmite jednu žličicu svaki put kada osjetite da će vas glava početi boljeti.

Ovaj lijek možete uzimati i neovisno o bolovima - npr. za jačanje imuniteta. U tom slučaju uzmite jednu žličicu ujutro i jednu navečer na prazan želudac. Također, ovaj pripravak neutralizira bakterije u tijelu, potiče i olakšava probavu, regulira razinu šećera u krvi i krvni tlak, otkriva portal healthadore.com.

