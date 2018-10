Sve im je negativno: 5 znakova koji su najveći cinici Zodijaka

Jarac

Jarcima je potrebno dugo vremena da bi se otvorili i nekome počeli vjerovati, što je jedan od glavnih razloga zašto su toliko cinični. Oni imaju tendenciju vjerovati u najgore kod ljudi, a promijenit će mišljenje tek kad netko napravi nešto potpuno suprotno i dokaže svoju dobrotu, bez skrivenih motiva.

Rođeni pesimisti, Jarci misle da je većina ljudi motivirana vlastitim osobnim interesom, i da će rijetko, ako ikada, netko učiniti nešto samo da drugome pomogne ili ga usreći. On uvijek traži razloge zašto je netko nešto učinio, skrivene motive i osobnu korist svakog dobrog čina, piše Your Tango.

Bik

Ako Bik vidi još jednu prošnju na nekom društvenom mediju, bilo Facebooku ili Instagramu, počet će vrištat. I nije stvar u tome da ne vjeruju da su drugi ljudi sretni, već im je dosta toga da se tuđa sreća gura njima pod nos.

Oni se ne žele fokusirati na negativno, već bi voljeli vidjeti malo pravih i iskrenih ljudskih emocija, a ne uvježbanih reakcija i odgovora objavljenih samo kako bi potakli ljubomoru drugih. Bikovima bi bilo puno lakše kad bi ljudi jednostavno bili to što jesu, a ne stalno glumili sreću.

Djevica

Djevice su toliko cinične da to čak utječe i na način na koji percipiraju same sebe. Nemaju pojma kako da se nose s komplimentima, bez obzira koliko su iskreni pa će ih često izignorirati, nasmijati se i prekinuti kontakt očima. One su sposobne dovesti u neugodnu situaciju sve uključene u 'komplimentiranje' - osobu koja ga je dala, one koji su čuli, a ona sama će se ponašati kao da bi najradije propala u zemlju.

Kad se kompliment primi u duhu u kojem je dan, to ne znači da je netko umišljen ili pun sebe, već je to samo dokaz da je netko dovoljno samouvjeren i da nema potrebu tražiti skrivene motive osobe koja ga je dala. Ponekad je kompliment samo kompliment, a ne način manipulacije.

Ribe

Nitko nije baš sretan kad ga drugi ljudi upućuju da bi se trebao više smijati, ali Ribama, to je puno više od toga. Ribe se rijetko smiju i upućivanje na tu njihovu karakteristiku može im biti jako neugodno i iritantno. Ovaj znak nema problema s procesuiranjem svojih osjećaja i ako im se smije - smijat će se.

Nitko njima ne može narediti da se smiju ili glume da su sretni, ako se dobro osjećaju, oni će to pokazati, a ako se loše osjećaju - i to će pokazati. Inače, imaju tendenciju ne vjerovati ljudima koji ne skidaju osmijeh s lica, pa teško da će ih itko uvjeriti da daju jedan mali osmijeh, ako to ne žele.

Škorpion

Pripadnici ovog znaka smatraju da svi ljudi stalno lažu i da je većina stvari koja im se kaže obična hrpa sr... Oni su toliko cinični da će u većini slučajeva započeti s nekim razgovor uvjereni da im sugovornik laže, bez obzira na to što im govori.

Jako je teško pronaći zajednički jezik s nekim tko ljudima ne vjeruje nijednu riječ, stoga nije čudno što Škorpioni imaju jako malo prijatelja, uski krug poznanika i puno ljudi s kojima su imali 'društveni kontakt'.