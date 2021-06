1. Prva ljubav

Intenzivna, očaravajuća, ruši s nogu - to je prva ljubav. Ovaj odnos je poseban jer nas uči o ljubavi više nego svi ostali. S partnerom zajedno rastete i razvijate se te otkrivate i postavljate kriterije. Otkrivate koliko ljubav donosi lijepih stvari, učite i o kompromisima, ali i o stajanju iza svojih uvjerenja. Prvi se pamte, stara je poslovica, što znači da prva ljubav nije nužno i zadnja. Bez obzira što vas čeka kasnije u životu, uz prvog partnera se definiraju kriteriji.

2. Rame za plakanje

On se najčešće pojavi nakon prekida s prvom ljubavi. Nakon godina veze, odjednom ste ostali sami i vrijeme je za novi početak. Tu nastupa on, rame za plakanje i čovjek koji je spreman slušati vas i ugađati vam. Ta se veza najčešće ne razvije u nešto trajno, ali je odlična međufaza za nove ljubavi. U tom periodu je sasvim u redu pokušati biti sam/a i posvetiti se sebi. Tek nakon što shvatite što želite od nove ljubavi, možete nastaviti dalje.

3. Savršen partner ali nisu zaljubljene

On je jednostavno savršen. Barem u teoriji. Odličan je s vašim prijateljima, pazi vas kao princezu i svjesni ste da bi bio odličan materijal za brak. Možda je čak i previše dobar, ali izostaje jedna bitna stvar - kemija. Nema je. Najčešće žene s takvim partnerom izlaze u nadi da će im se osjećaji promijeniti, ali kako vrijeme prolazi oni se ne mijenjaju. Na kraju shvate da nije u redu zavlačiti ga i okončavaju vezu. Lekcija ovog odnosa je da se ljubav ne može forsirati niti osjećaji lažirati bez obzira koliko to željeli.

4. Nije za njih, ali su zaluđene s njim

Ovaj se partner može pojaviti u bilo kojoj fazi života. On je toliko zanimljiv, da nije ni čudo što žene ne mogu prestati razmišljati o njemu. One će dane i noći provesti u SMS-anju i pričanju na mobitel i upravo će im to 'pomutiti' um. Njegov šarm spriječit će ih da vide ono što vide svi ostali - da on nije onakav kakvim se čini. U tom slučaju najbolje je poslušati savjete prijatelja i članova obitelji jer vam oni žele samo najbolje.

5. Fakultetska ljubav

Prvi partner na fakultetu odlična je priprema za stvarni svijet jer ste po prvi puta daleko od roditelja i uživate u slobodi. Ako/kad veza pukne postat ćete svjesniji odraslog života i naučiti se nositi s posljedicama svojih zrelih odluka. No iako ste daleko od najbližih, to ne znači da patnju morate prolaziti sami jer će vam prijatelji i roditelji uvijek rado priskočiti u pomoć.

6. Krivo vrijeme

Ova ljubav najčešće nije ostvarena jer je tajming jednostavno pogrešan. S ovim partnerom osjećate povezanost i strast, ali životne okolnosti nikako ne dopuštaju vezu. On postaje sve savršeniji, naročito u mislima jer nije imao prilike uvjeriti vas u suprotno. Nažalost, ta veza će se okončati, ali vjerojatno vam je bila potrebna, kao i sve prijašnje, kako biste lakše prepoznali onog pravog.