Sve o muškoj strasti: Kad se žene, koliko često gledaju porniće, s koliko žena spavaju?

Istraživanja pokazuju da je prosječna dob prvog susreta muškarca s pornografijom oko 13 godina, a i žene i muškarci misle da idealan seks traje 23 minute

<h2>Prosječni opseg i veličina penisa</h2><p>Studija objavljena u British Journal of Urology International (BJUI) kaže da prosječni penis ima 9.1 cm, dok prosječni penis u erekciji ima oko 10.7 cm. Što se tiče opsega penisa, on je prema istom istraživanju 9.2 cm. </p><h2>Nevinost</h2><p>Većina žena i muškaraca djevičanstvo izgubi prije navršene 18 godine. u prosjeku je to u dobi od 17,3 godine za žene i 17 godina za muškarce, navode Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Dan Bilzerian s djevojkama plovi Jadranom</p><h2>Kondomi</h2><p>Iako postoji nekoliko oblika kontracepcije, kondom je najčešći izbor. Prema anketi otprilike 15 posto žena i 19 posto muškaraca u dobi od 15 - 44 godine koriste kondom svaki put kad imaju odnos, a oko jedne trećine muškaraca kondom koristi povremeno. </p><h2>Pornografija</h2><p>Prosječna dob prvog susreta s pornografijom je oko 13 godina, kažu iz Američkog psihološkog udruženja (APA). Ti se nalazi ne razlikuju puno od onih iz studije iz 2005. objavljene u časopisu CyberPsychology & Behavior koja kaže da su muškarci prvi put izloženi pornografiji u dobi od 14 godina, a do 18. godine 9 od 10 ih je gledalo porniće. </p><h2>Navike gledanja pornografije</h2><p>Studija u Arhivu seksualnog ponašanja ispitala je porno navike muškaraca starijih od 18 godina (s prosječnom dobi od 24 godine). Rezultati kažu da šest posto muškaraca pornografiju ne gleda po cijeli tjedan; 30 posto ih gleda jedan do dva puta tjedno; 39 posto tri do pet puta; 19 posto šest do 10 puta tjedno i sedam posto 11 i više puta tjedno.</p><h2>Broj partnera</h2><p>Otprilike 28 posto muškaraca u dobi od 25 do 49 godina u životu ima 15 ili više partnera suprotnog spola, 25 posto pet do devet, a 23 posto dva do četiri, navode Centri za kontrolu i prevenciju bolesti.</p><h2>Vjenčanje</h2><p>Istraživački centar Pew kaže da se prema američkom uredu za popis stanovništva muškarci u prosjeku vjenčaju u 30-oj godini.</p><h2>Izdržljivost</h2><p>Časopis Journal of Sexual Medicine kaže da prema mišljenju žena idealan seks traje 23 minute. Ipak, seks u prosjeku traje nešto kraće - između tri i sedam minuta, ili točnije 5.4 minute prema studiji iz 2005. godine.</p><h2>Predigra</h2><p>Studija sa 152 heteroseksualna parova iz 2004. godine pokazala je da bi i muškarci i žene htjeli da predigra traje otprilike 18 minuta, ali ona u prosjeku ipak traje nešto kraće, 11 do 13 minuta.</p><h2>Vrijeme oporavka</h2><p>Vrijeme oporavka označava vrijeme koje je muškarcima potrebno za oporavak nakon orgazma: faza koja započinje odmah nakon ejakulacije i prema Međunarodnom društvu za seksualnu medicinu može trajati od par minuta do 24 sata.</p><p>Stručnjaci nisu sigurni zašto ovo razdoblja toliko varira, ali znaju da to nema nikakve veze s potencijom ni sa razinom testosterona. Što je muškarac stariji i vrijeme oporavka je duže.</p><h2>Učestalost seksa</h2><p>Anketa Instituta Kinsey iz 2010. godine otkrila je da se samo dva posto samaca od 18 do 24 godina seksalo četiri ili više puta tjedno, kao i 21 posto oženjenih muškaraca. Nešto manje od polovice oženjenih muškaraca u dobi od 25 do 49 godina seksa se nekoliko puta mjesečno, odnosno oko jednom tjedno.</p><h2>Razmišljanje o seksu</h2><p>Prosječni tip prema istraživanju iz 2011. godine na seks pomisli 19 puta dnevno. Za usporedbu, žene o seksu misle oko deset puta dnevno.</p><h2>Masturbacija</h2><p>Devedeset i dva posto muškaraca u SAD-u masturbira prema TENGA 2018 Globalnom istraživanju. U izvještaju stoji i da mladi milenijalci od 18 do 24 godina masturbiraju najčešće.</p><h2>Omiljene poze</h2><p>Istraživanje iz 2011. kaže da misionarski položaj voli najveći postotak, 27 posto muškaraca, a 'pseću' pozu njih 24 posto.</p>