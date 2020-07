Razgovarajte o svojim željama, od emocionalnih do seksualnih

Zdrava i kvalitetna veza je nešto što svi želimo, ali rijetke od nas su naučili što ona zapravo jest i kako izgleda. Nije dovoljno samo boraviti s nekim da bi veza opstala

<p>Terapeutkinja <strong>Allison Cohen</strong> kaže kako je tijekom desetljeća rada s parovima ustanovila koji su to ključni trenuci koji čine uspješnu vezu, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/0-13321/13-tips-to-make-a-good-relationship-great.html">Mindandbodygreen.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Zbog kojih se situacija parovi svađaju?</p><h2>1. Radite stvari koje ste radili dok ste izlazili</h2><p>Kako mjeseci i godine prolaze, skloni smo se u vezama ulijeniti. Gubimo strpljenje, ljubaznost, razumijevanje i općenito napor koji smo nekad ulagali u partnera. Razmislite o prvoj godini kad ste tek počeli izlaziti i zapišite koje ste stvari običavali raditi za svojeg partnera. Sad ih počnite raditi ponovo.</p><h2>2. Pitajte se što želite</h2><p>Kako vrijeme odmiče, pretpostavljamo da nas je partner toliko dobro upoznao da više ne moramo izgovarati što zapravo želimo. No što se dogodi kad pretpostavljamo? Stvaramo očekivanja koja jednako tako ostanu neispunjena. Neispunjena očekivanja ostavljaju prostor za preispitivanje veze i partnera. Imajte na umu da se izražavanje želja odnosi na sve, od emocionalnih do seksualnih želja.</p><h2>3. Postanite stručnjak za partnera</h2><p>Razmislite o tome tko je zapravo vaš partner i što ga uzbuđuje, psihički i emocionalno. Može nas obuzeti misao kako točno znamo što on želi, umjesto da radije porazgovaramo o tome. Imajte na umu da ako je nešto vašem partneru iznimno važno, ne mora nužno imati smisla i vama. Samo napravite što on želite.</p><h2>4. Postavljajte pitanja</h2><p>Na kraju napornog dana često razmišljamo o tome kakav nam je život, i u skladu s tim, kakva nam je veza. Oslanjamo se na standardna pitanja poput onog: "Kako ti je prošao dan", no zato što to pitanje toliko često čujemo, na njega većinom odgovaramo jednostavnim frazama poput: "Dobro". No to ne stvara povezanost i zapravo je štetno jer možete izgubiti mogućnost povezivanja. Umjesto toga, radije pitajte partnera što ga je danas nasmijalo ili što mu je bilo najizazovnije. Iznenadit ćete se odgovorom, a pritom ćete dobiti bolji uvid u to kako razmišlja vaša bolja polovica.</p><h2>5. Razgovarajte svakog tjedna</h2><p>Bez obzira je li riječ o kratkom ili dugom razgovoru, prvi je korak ustanoviti što prošlog tjedna nije valjalo i kako se to može popraviti u sljedećem tjednu. To je prilika da uskladite rasporede, isplanirate večer za izlazak i razgovarate o onome čemu se nadate u sljedećim danima, tjednima ili mjesecima u vašoj vezi. Bez namjernog razgovora nagomilaju se neispunjene potrebe i zamjerke.</p><h2>6. Ostanite seksi</h2><p>Što se može promijeniti u vašoj vezi ako vi i partner odlučite pojačati ponašanja koja onaj drugi smatra da su seksi, a smanjiti ona koja to nisu? Razmislite o široj slici. Seksi se može odnositi na spavaću sobu, ali predstavlja i ono što partnera uzbuđuje u svakodnevnom, životu. Je li vam seksi ako pomaže u kućanskim zadacima? Je li vam manje seksi ako ostavlja širom otvorena vrata toaleta? Razgovarajte o tome što točno znači seksi za svakog od vas i kako to održati u vezi.</p><h2>7. Budite kreativni u zajedničkom provođenju vremena</h2><p>Prekinite rutinu večere uz film i provjerite kako unijeti u vezu nešto novo i drugačije. Nemate novca za nešto veliko? Potražite na internetu savjete za jeftine izlaske. Ne možete si priuštiti dadilju? Pokušajte se dogovoriti oko čuvanja djece s prijateljima. Besplatno je, a oni će biti presretni što će svoje mališane moći poslati vama na čuvanje kad im to zatreba.</p><h2>8. Seksajte se</h2><p>Ako ste pristali na aseksualnu vezu u kojoj nema spolnog odnosa, poljupca ni dodira, onda je seks vitalna komponenta vaše veze. Koliko često ga parovi prakticiraju ovisi o njihovim željama, no imperativ je da o tome razgovarate s partnerom kako biste izjednačili želje, očekivanja i mogućnosti. Rijetki su trenuci kad su oba partnera raspoložena iste sekunde, ali uvijek ima načina da oni koji nisu bili raspoloženi dosegnu raspoloženje nakon prvih nekoliko minuta.</p><h2>9. Svaki dan uzmite mentalni odmor</h2><p>Život i posao mogu biti izazovni i isisavati energiju koju imamo na raspolaganju za partnera. Stoga vježbajte nositi Šešir za vezu. To znači da bez obzira na hitne slučajeve i rokove, kad ste s partnerom, posvećeni ste samo i jedino njemu. Slušate što govori, a ne pravite se kao da slušate. Sve vezano uz posao ostaje izvan kućnog praga gdje će nas čekati i sljedećeg jutra.</p><h2>10. Odmorite se od svađe</h2><p>Konflikt je sastavni dio svake veze, no pristupite mu pažljivo i s mnogo razumijevanja za partnera i sebe. Ako tijekom razgovora o svađi stres raste, zatražite pauzu kako biste se ohladili. Tajna ovog trika je u činjenici da valja pomno odabrati termin nastavka razgovora, primjerice: U srijedu u 10.00 sati. Tako ćete se stići pripremiti za razgovor i ujedno zaključiti temu.</p><h2>11. U svađi otkrijte prave emocije</h2><p>U većini konfliktnih situacija bavimo se samo gornjim slojem osjećaja, onim očitim poput ljutnje, iritacije ili nezadovoljstva. No ako krenete od toga, dolazite do obrambenog stava koji će vas odvući od pravog problema. Radije započnite razgovor od donjeg sloja, a to su osjećaji koji vas doista pokreću, poput razočaranja, odbijanja, usamljenosti ili nepoštivanja.</p><p>Time ćete postići empatiju jer zahtijeva iskrenost i ranjivost podijeliti takve osjećaje. Napetost će se opustiti, a odatle se mogu pojaviti i rješenja. No imajte na umu da je važno koristiti pristojan rječnik izražavajući takve osjećaje, pa je stoga prihvatljivo izjaviti da se osjećate povrijeđeno, ali nije prihvatljivo reći partneru da je prava budala.</p><h2>12. Trudite se razumjeti, a ne složiti se</h2><p>Iako koncept zvuči jednostavno, prilično je težak. Razgovor brzo prerasta u svađu ako nismo saslušali partnera i od njega očekujemo da prizna kako smo u pravu ili da promijeni svoje mišljenje. Radite izaberite pristup u kojem ćete kroz razgovor dobiti priliku razumjeti partnera i njegovo viđenje situacije, a ne vaša očekivanja. Iz te perspektive nastaje dijalog koji će spriječiti frcanje iskrica i svađu.</p><h2>13. Iskreno se ispričajte</h2><p>Isprika je odlična stvar, no samo ako je prilikom izgovaranja doista mislite i njome ćete nešto promijeniti. Ako kažete da vam je žao što se tako osjeća ili što tako gleda na stvari, kao i da vam je žao ako ste je uzrujali, niste postigli ništa. Čak i ako se ne slažete da ste u krivu, nikad nećete uspješno prebroditi nečiji osjećaj.</p><p>Stoga je iskrena isprika dobar početak i može imati utjecaja. Kad nekog volite, možete ga i nenamjerno povrijediti, ali isto tako se uvijek možete iskreno ispričati za bol koju ste prouzročili - bez obzira na to kako gledate na temu svađe.</p><p> </p>