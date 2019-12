Sve o vibratorima: Nikad se ne umaraju, a mogu i u perilicu...

Poput ženskog orgazma, puno je mistike oko vibratora - jesu li dobri samo za masturbaciju, ili mogu i ​​seks učiniti ugodnijim? Je li istina da prečesto oslanjanje na vibrator može "onesposobiti" rodnicu, te zašto su neki oblikovani poput životinjica?

Pripremite se, ovo su najvažnije činjenice koje svaka žena mora znati o vibratoru.

Prvi je vibrator izumljen za liječenje depresije i anksioznosti

Liječnik George Taylor zaslužan je za izum vibratora. Njegov je originalni uređaj koji je napravio 1869. dizajniran za ublažavanje simptoma depresije i anksioznosti kod žena, odnosno skupine simptoma koji su tada nazivali "histerija", kaže seksologinja dr. sc. Carol Queen.

- Histeriju su liječile masaža vulve ili klitorisa, a kasnije i vibracije, što bi dovelo žene do točke histeričnih olakšanja - kaže ona. Do kraja stoljeća vibratori su bili dostupni i kupcima, a početkom 1900-ih čak ih se moglo naći u katalozima nekih modnih kuća.

Moderni vibrator bio je masažer leđa

Hitachi Magic Wand 1968. godine na tržite je plasirao "osobni masažer". Iste godine, njujorška umjetnica Betty Dobson koristila je štapić u seksualno eksplicitnoj izložbi, a 1975. godine uređaj je nosila na radionice gdje je podučavala žene kako masturbirati.

Zečji vibrator dobio je svoj oblik zbog - pravnog problema

Poznatu seksualnu igračku Sex and the City izmislio je Vibratex 1984. godine. Japanska tvrtka se odlučila za oblik nalik zecu kako bi zaobišla pravilo koje proizvođačima zabranjuje izradu vibratora.

Za razliku od penisa, vibrator garantira orgazam

Foto: Fotolia

Više od polovice žena koristi vibrator.

- Oni su pouzdani i nikad se ne umaraju, dokle god imate kabel za punjenje ili nove baterije - kaže seksologinja Megan Stubbs. Samo 18 posto žena orgazam doživljava nakon penetracije, pokazuju istraživanja, a vibrator nudi stimulaciju klitorisa koja je potrebna većini žena da bi dostigle potpuni užitak.

- Vibratori djeluju kao električni uređaj za intenzivne orgazme. Posebno za zaposlene, umorne, pod stresom ili žene s nižim libidom, vibrator aktivira pobudu brže nego većina drugih sredstava - kaže Jenni Skyler, seksualna terapeutkinja.

Udane žene dvostruko više će koristiti vibrator

Foto: Dreamstime

Istraživanja pokazuju da 50 posto udanih žena koristi vibratore. U međuvremenu, samo 29 posto single žena to čini. Brojke mogu zvučati iznenađujuće, ali zapamtite:

- U red neudanih žena spadaju one koje se uopće ne seksaju - kaže Queen. Dakle, vibrator možda neće biti na radaru manje iskusnih žena. U suprotnom, udane će ga žene koristiti za smanjivanje razlike u orgazmu zbog činjenice da muškarci tijekom seksa češće doživljavaju orgazme od žene, dodaje Queen.

Vibratori nisu samo za masturbaciju

Čak 80 posto žena i 91 posto muškaraca koji su koristili vibrator u nekom su trenutku uživali u tome da ih koriste zajedno s partnerom.

- Vibratori su zabavan dodatak svakoj erotskoj igri. Mogu biti kreativni dodatak ili pomoći ženama da dođu do orgazama - kaže Queen.

Da, vaš vibrator može učiniti da vagina utrne

Foto: Dreamstime

Iako je to prilično rijetka pojava, nije trajna. Samo kod 11 posto žena zabilježena je "povremena utrnulosti" od korištenja vibratora, a samo 3 posto to osjeća često. Dogodi li vam se tako nešto pokušajte prilagoditi postavke ili promijeniti kut ili položaj svog vibratora i provjerite hoće li vas to riješiti pomalo neugodna osjećaja. Ili se malo odmorite i pustite tijelo da se resetira.

Korištenje vibratora povezano je s boljim seksualnim zdravljem

Unatoč svemu, zapravo nema opasnosti od "pretjerane upotrebe" vibratora. Žene koje redovito uživaju u vremenu provedenom s ovim zujajućim uređajem, vjerojatnije je da su protekle godine otišle na pregled kod ginekologa, a oni su važan aspekti održavanja optimalnog seksualnog zdravlja.

Moguće je i testirati vibrator

Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Recimo da kupujete novi vibrator u trgovini i naiđete na neki koji vam se sviđa. Kako ćete znati nudi li pravu vrstu stimulacije za vaše zadovoljstvo?

- Najbolji način testiranja vibratora u javnosti je dodirnuti ga vrhom nosa. Velika koncentracija živčanih završetaka dat će vam dobru predstavu o tome kako ćete se osjećati na osjetljivim područjima - sugerira terapeutkinja Stubbs.

Od čega je napravljen vaš vibrator?

Odlučite se za silikonski materijal jer se lako čisti i nije propustan, savjetuje Queen.

- Propusni ili porozni materijali mogu skupljati prljavštinu i bakterije, koje se lako mogu prenijeti u rodnicu i stvoriti neravnotežu ili čak infekciju. Nakon svake upotrebe koristite sapun i vodu ili antibakterijske sprejeve - upozorava Skyler. I, naravno, silikonski vibrator čak možete staviti i u perilicu posuđa.

