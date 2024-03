'Sve smo prodali da bismo živjeli na kruzerima i putovali svijetom. Napokon živimo san'

Mama me inspirirala da odem i sa suprugom oplovim svijet kad mi se tata razbolio. Bojala sam se ostaviti roditelje, no mama mi je rekla da slijedim svoje snove, prisjetila se Monica Brzoska iz SAD-a.

- Brzo smo se upustili u to, a danas se moje odluke odnose na to trebam li provesti dan u bazenu, SPA centru ili istraživati prekrasnu plažu? Ne perem rublje niti kuham, jer sve moje obroke kuhaju kuhari, a osoblje mi mijenja posteljinu. Godinu dana nisam ušla u kuhinju niti koristila perilicu rublja. Nisam milijunašica, samo živim za stalno na kruzerima - ispričala je.

Kaže da je odrasla u Chicagu i očajnički je željela vidjeti svijet.

- To je bio moj san i tada sam upoznala svog supruga Jorella kroz posao učiteljice u Memphisu, u srpnju 2015. I on je bio učitelj. Odmah sam se povezala s njegovim avanturističkim duhom i dobrim srcem. Godinu dana kasnije, u listopadu 2016. godine, Jorell je predložio odlazak na jednotjedno krstarenje i posjet Meksiku, Belizeu i Velikom Kajmanu. Tih sedam dana bilo je kao san - nastavila je.

- Tijekom sljedeće četiri godine otišli smo na još devet krstarenja, posjetili smo Portoriko i Panamski kanal, Kostariku i otoke Turks i Caicos, prije nego što nas je sve pogodio Covid. U želji da našu ljubav učinimo službenom, vjenčali smo se u srpnju 2020. na maloj ceremoniji. U međuvremenu su oba moja roditelja razvila zdravstvene probleme, a gledajući ih kako se bore, uvidjeli smo koliko je život krhak - dodala je.

Prisjetila se trenutka u kojem je odlučila promijeniti život

- Kad je moj tata Andrzej, koji sada ima 68 godina, trebao transplantaciju jetre u kolovozu 2022., moja mama Lucyna (60) rekla mi je: ‘Nemoj čekati mirovinu da bi slijedila svoje snove. Učini to sada.' Tada smo Jorell i ja već imali uplaćeno jednotjedno krstarenje Karibima rezervirano za ožujak 2023. Pomislili smo tad, umjesto da se vraćamo kući, zašto ne bismo rezervirali uzastopna krstarenja onoliko dugo koliko si to možemo priuštiti. I tako je sve počelo - prisjetila se.

- Zvuči ludo, ali brojke su imale smisla. Smještaj, hrana i zabava bili bi uključeni, trebali smo samo novac za trošenje. A budući da smo bili na toliko krstarenja, zaradili smo pristup nekim nevjerojatnim ponudama. Proučavali smo što se nudi. Vidjeli smo da, kad bismo odabrali najjeftinije kabine, naša ušteđevina tijekom pandemije omogućila bi nam osam mjeseci krstarenja. Nakon toga bismo mogli posegnuti za novcem koji dobivamo od iznajmljivanja naše kuće s tri spavaće sobe u Memphisu - rekla je.

Mnoga krstarenja počinju i završavaju u istim lukama, pa su znali da će se lako iskrcati i ukrcati na sljedeći brod. Pričali su obitelji i prijateljima o svom planu i svi su bili oduševljeni, posebno jer mnogi sanjaju takve stvari, ali nemaju dovoljno hrabrosti upustiti se u njih.

- Do trenutka kada smo stupili na brod u ožujku 2023. godine u Miamiju, napustili smo posao i prodali gotovo svu imovinu. Odmah sam se osjetila slobodnom. Nismo znali koliko će dugo trajati naš novac, ali smo u međuvremenu odlučili iskoristiti svaku minutu i uživati. Brzo smo upali u ritam našeg novog života. Prije su uvijek postojali nastavni planovi, kuhanje i čišćenje, a svega toga više nije bilo. Dok smo plutali od Bahama do Hondurasa, stalno sam se štipala ne vjerujući da je to stvarnost - ispričala je.

- Bez svakodnevnih životnih stresova, rijetko se svađamo, ali uvijek govorimo jedno drugom trebamo li prostora za sebe ili više vremena želimo biti zajedno. Svaki tjedan se dotjeramo za večernji spoj u jednom od otmjenijih restorana na brodu. Kako su mjeseci prolazili, posjetili smo puno zemalja. Jedan primjer je krstarenje od Australije do Fidžija preko Havaja i Seattlea koje je trajalo 22 dana. Oduševio nas je Japan, a meni je, kao ljubitelju povijesti, Grčka bila nevjerojatno zanimljiva. U posljednjih godinu dana bili smo na 36 uzastopnih krstarenja - rekla je Monica i otkrila neke trikove za uštedu kao i planove za dalje.

- Na primjer, osvojili smo karte za izlete, nakit i tretmane u SPA centru u izvlačenju na brodu, a dok smo na kopnu, sami organiziramo svoje ture koristeći lokalni prijevoz. Izazova, naravno, ima - rekla je.

- Nedostaju nam naše obitelji, ali znamo da možemo odletjeti kući ako je hitan slučaj. Pred nama je najmanje šest mjeseci krstarenja, posjeta Karibima i Australiji, ne nazire se kraj. U našem starom životu imali smo trenutke koje smo zvali 'odbljesci', kada je sve izgledalo čarobno. Sada se osjećam kao da mi je cijeli život 'odbljesak', to je stvarno ostvarenje sna - zaključila je, a prenosi The Sun.