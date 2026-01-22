Obavijesti

Član uprave ili direktor?

Sve što je potrebno znati o direktorskoj plaći za 2026.

Foto: Tim Dobit Koncept

Direktorska plaća za 2026. godinu donosi određene izazove i nepoznanice s kojima se susreću članovi uprave i vlasnici tvrtki

Admiral

Pitanja poput pogrešnog statusa osiguranja, kazni zbog nepravilnog obračuna i mogućih doplata na kraju godine često zadaju glavobolje mnogima. Bruto-neto.hr pruža aktualne vodiče i alate za precizne izračune, a u nastavku se fokusiramo na pravila i ključne scenarije.

Član uprave ili direktor: Radni odnos ili samostalno osiguranje

Član uprave može biti:

  • u radnom odnosu na puno ili nepuno radno vrijeme
  • izvan radnog odnosa, a ako član uprave ili izvršni direktor trgovačkog društva nije osiguran po drugoj osnovi (npr. nema radni odnos, ne vodi obrt, nije u mirovini), tada se mora sam prijaviti na obvezna osiguranja i sam plaćati doprinose.

U prvom slučaju plaća se ugovara kao i svaka druga plaća, uz poštovanje minimalnih propisa. U drugom slučaju primjenjuju se posebna pravila: Porezna uprava utvrđuje osnovicu osiguranja, a doprinosi se obračunavaju i plaćaju neovisno o tome isplaćuje li se naknada.

Minimalne osnovice u 2026. i “godišnja osnovica”

Minimalna osnovica je referentni iznos na koji se moraju platiti doprinosi, čak i kada je ugovorena bruto plaća niža. To nije minimalna plaća direktora, već minimalna osnovica za obračun doprinosa. Postoje dvije razine:

  • mjesečna osnovica (npr. za mjesec u kojem član uprave radi)
  • godišnja osnovica (ukupni minimalni prag doprinosa na razini kalendarske godine)

Direktorski minimalac (osnovica za doprinose) u Hrvatskoj za 2026. godinu iznosi minimalno 1.295,45 eura bruto, što je povećanje u odnosu na 2025. godinu kada je iznosila 1.168,70 eura. Ova osnovica se koristi za obračun doprinosa za člana uprave zaposlenog u punom radnom vremenu, a primjenjuje se već pri obračunu plaće za siječanj 2026., koja se isplaćuje u veljači. Za rad u nepunom radnom vremenu, iznos se razmjerno smanjuje. Na razini godine, doplata se utvrđuje rješenjem Porezne uprave i tereti obveznika doprinosa prema statusu osiguranja.

Foto: Tim Dobit Koncept

Obračun plaće i doprinosa: Osnove i umanjenja

Obračun za direktorsku plaću uključuje:

  • doprinose (mirovinsko osiguranje – MIO I. i, ako je primjenjivo, MIO II.)
  • doprinose na plaću (zdravstveno osiguranje i ostala propisana davanja)
  • porez na dohodak prema lokalnim stopama.

Visine poreznih stopa određuju predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave svojom odlukom. Odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave objavljuje se u 'Narodnim novinama', donosi se najkasnije do kraja studenoga tekuće godine, sa stupanjem na snagu 1. siječnja iduće godine i primjenjuje se do donošenja nove odluke. Važeće stope za pojedini grad ili općinu i njihov uplatni račun potrebno je uvijek provjeriti.

Porezni sustav uključuje osnovne osobne odbitke (primjerice, 600 eura za samca) i posebne odbitke (za uzdržavane članove, djecu i invaliditet).

Za osiguranike II. stupa dio doprinosa prelijeva se iz MIO I. u MIO II., pa je doprinos za MIO I. proporcionalno manji. Neto iznos ovisi o kumulaciji ovih stavki, lokalnim poreznim pravilima te eventualnim poreznim povlasticama ili olakšicama koje utječu na konačna neto primanja.

Olakšice za mlade i osobe koje se prvi put zapošljavaju

Propisi predviđaju posebne olakšice za mlade i za osobe koje ulaze na tržište rada prvi put. Ove olakšice treba promatrati kroz dva ključa:

  • Olakšice po Zakonu o porezu na dohodak smanjuju izravnu poreznu obvezu, povećavaju neto plaću za zadani bruto iznos.
  • Minimalne osnovice po Zakonu o doprinosima obično ostaju nepromijenjene, no postoji iznimka kod doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Naime, prema važećim zakonima, za osobe koje se zapošljavaju po prvi put i nemaju prethodno radnog staža, doprinosi na zdravstveno osiguranje ne moraju se plaćati za određeno razdoblje, pod uvjetom da su ispunjeni zakonski uvjeti. Primjena ove olakšice ovisi o ispunjenju zakonskih uvjeta i statusu osiguranja te se ne primjenjuje automatski u svim direktorskim situacijama. Koristeći Bruto-neto.hr kalkulator, moguće je simulirati različite slučajeve primjene ovih olakšica za precizan uvid u njihov utjecaj na neto plaću i ukupnu cijenu rada.

Primjer obračuna – minimalna osnovica 2026.

Pretpostavimo da je za 2026. propisana minimalna mjesečna osnovica za člana uprave 1.295,45 eura. Ako je ugovorena bruto plaća 1.100 eura, a minimalna osnovica 1.295,45 eura, doprinosi za direktora se moraju obračunati najmanje na 1.295,45 eura. Poslodavac tako:

  • obračunava doprinose iz i na plaću na 1.295,45 eura,
  • isplaćuje neto temeljem 1.100 eura (ako je tako ugovoreno), ali pokriva razliku doprinosa do minimalne osnovice.

Na godišnjoj razini zbrajaju se sve mjesečne osnovice i provjerava se dostiže li ukupna osnovica propisani godišnji minimum. Ako ne, razlika doprinosa se doplaćuje.

Nepravilno utvrđen status ili osnovica može rezultirati naknadnim rješenjima i zateznim kamatama.

5 ključnih činjenica za direktorsku plaću u 2026.

  • Plaća direktora mora poštovati minimalne osnovice; doprinosi se plaćaju najmanje na propisanu osnovicu, bez obzira na ugovorenu bruto plaću.
  • Godišnja osnovica je sigurnosna mreža: na kraju godine provjerava se ukupno plaćanje doprinosa i doplaćuje eventualna razlika.
  • Olakšice za mlade i za prvi posao mogu povećati neto primanja ili smanjiti porez na dohodak, dok se doprinosi na zdravstveno osiguranje ne obračunavaju za određeno razdoblje kod prvog zapošljavanja.
  • Status (radni odnos, samostalno osiguranje, A1 potvrda) određuje gdje i na koji iznos nastaje obveza.
  • Primjeri obračuna imaju informativnu vrijednost; za točan izračun, uključujući lokalne porezne odredbe i aktualne osnovice, najbrže rješenje je precizan izračun na Bruto-neto.hr.
