Sve trudnice koje koriste inzulin odsad imaju pravo na besplatne senzore za mjerenje glukoze

Prema novim pravilima, HZZO-a, sve trudnice koje koriste i najmanje doze inzulina moći će dobiti senzore za kontinuirano praćenje glukoze na trošak HZZO-a, ako njihov dijabetolog procijeni da je to potrebno za kvalitetnu kontrolu glukoze u krvi. Cilj ove promjene je da se trudnicama omogući sigurnije praćenje šećera tijekom trudnoće, brža prilagodba terapije i manji rizik od komplikacija za majku i dijete. Odluka o korištenju senzora temelji se na stručnoj procjeni liječnika i stvarnim potrebama trudnice, a iz HZZO-a kažu kako se ne očekuje znatno povećanje troškova u liječenju dijabetesa, jer je trudnoća vremenski ograničeno razdoblje. Istodobno, bolja kontrola šećera u krvi povećava uspješnost trudnoće i smanjuje potrebu za dodatnim medicinskim intervencijama.

Promjenu su pozdravili iz Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga i portala nainzulinu.com.

- Ovim izmjenama HZZO pokazuje spremnost da prilagodi sustav stvarnim potrebama pacijentica te dodatno unaprijedi skrb za trudnice sa šećernom bolešću, u interesu zdravlja majki i njihove djece. U Hrvatskoj je oko 4000 trudnica sa gestacijskim dijabetesom od kojih će one kojima je to potrebno imati velike koristi od ove HZZO odluke - ističe se u zajedničkom priopćenju.

Predsjednik HSDU-a Davor Bučević i glavni urednik portala nainzulinu.com Davor Skeledžija ističu da je to važna mjera u državi u kojoj se rađa sve manje djece, jer bitno utječe na standard i brigu o zdravlju budućih majki i njihove djece.

Članica udruge, Ivana Jurakić, inače osoba s dijabetesom i majka 2 djece kaže da je senzor za osobe s dijabetesom prava revolucija, a osobito u trudnoći.

- Tijekom prve trudnoće dio vremena koristila sam glukometar, a zatim senzor, dok sam drugu trudnoću u potpunosti provela uz senzor. Bez njega ne bih mogla postići tako dobru regulaciju glikemije. Trudnoća donosi inzulinsku rezistenciju i nepredvidive vrijednosti šećera, a senzor omogućuje pravovremeno reagiranje i smanjuje mentalno opterećenje, osobito kada uz trudnoću već imate i dijete o kojem brinete. Kontinuirani uvid u vrijednosti u stvarnom vremenu daje osjećaj sigurnosti i kontrole.

Danas više ne mogu zamisliti život bez senzora, a dodatna je prednost što partner može pratiti stanje trudnice u stvarnom vremenu i aktivno sudjelovati u cijelom procesu, istaknula je.

Ivana Jurakić u dvije trudnoće koristila je senzore i kaže kako joj je to bilo veliko olakšanje

- Nova poboljšanja prava trudnica sa šećernom bolešću predstavljaju važan iskorak u smjeru suvremene i sigurnije skrbi u trudnoći. Kontinuirano mjerenje glukoze danas nam omogućuje da puno ranije i preciznije prepoznamo rizične obrasce regulacije šećera, koje klasična mjerenja često ne mogu otkriti - ističe i ginekologinja prof. dr. sc. Marina Ivanišević, voditeljica Odjela za dijabetes i fetalni rast u KBC Zagreb.

Prof. dr. Ivanišević ističe kako i trudnice koje se čine dobro regulirane mogu imati skrivene skokove glukoze, pa je senzor u kontroli vrlo koristan

- U kliničkoj praksi vidimo da i trudnice koje se čine dobro reguliranima mogu imati skrivene poraste glukoze koji utječu na rast i razvoj djeteta. Upravo tu kontinuirano praćenje glukoze senzorima daje jasnu prednost: omogućuje pravodobnu prilagodbu prehrane i terapije te smanjuje rizik od komplikacija u trudnoći i pri porodu. Pozitivno je što je sada uz minimalne prilagodbe terapije moguće je omogućiti pristup senzorima velikom broju trudnica kod kojih to ima stvarnu medicinsku korist. Korist za majku i dijete je višestruko veća od samog troška, istaknula je.