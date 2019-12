Sve više Hrvata smatra da im kupovina darova izaziva stres

Ulazimo u sami fotofiniš pred blagdane. Trgovački centri su prepuni, pred nama su posljednje pripreme za blagdane. A da su neki organiziraniji od drugih, potvrđuje i istraživanje magazina Ja trgovac i agencije Hendal u kojem su sudjelovali naši sugrađani stariji od 16 godina.

Naime, rezultati su pokazali da 80,9 posto građana planira kupnju božićnih poklona. Također, iako često pred blagdane izgubimo kontrolu nad potrošnjom jer želimo usrećiti naše najmilije, istraživanje je pokazalo da će 61,2 posto građana na darove potrošiti jednak iznos kao i lani, dok ih 22,9 posto planira 'podići ručnu'. Tek je 15,9 posto onih koji namjeravaju potrošiti više nego prošle godine.

Foto: grinvalds Tako će približno podjednak broj njih na poklone potrošiti do 200 kn (30 posto) i do 500 kn (31,9 posto). Do 1000 kn planira potrošiti 13,7 posto građana, a više od 1000 kn izdvojit će njih 5,2 posto.

Traganje za idealnim darom skoro svakom drugom sugrađaninu (48,2 posto) predstavlja zadovoljstvo, dok njih 15,8 posto kaže da im to izaziva stres. U kategoriji stresa zabilježeno je povećanje jer je takvih lani bilo 10,7 posto.

Nakon što prođu blagdani, većina građana će ostati kući, tj. neće ići na skijanje, odnosno zimovanje (89,9 posto), dok ih 10,1 posto planira otputovati na zimski odmor.

