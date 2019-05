Sve više i više veza propada, a razlog nisu prevare ili novac...

Većina parova ulazi u brak nadajući se da će trajati zauvijek. Znate li zašto sve više i više veza propada? Odgovor leži i u (ne)pravednosti, objašnjava dr. B. Janet Hibbs, autorica knjige “Try to See It My Way: Being Fair in Love and Marriage”. Ključ za rješavanje većine problema u odnosima, bilo da se radi o novcu, djeci, kućanskim poslovima, seksu ili rodbini, je kroz kreiranje zajedničkog osjećaja pravednosti.

Foto: Promo

- Svi donosimo dozu ‘pravednosti’ u našu vezu koja se temelji na obrascima koje smo pokupili u svojoj obitelji. Neki su stekli uvjerenja da muškarci brinu o obitelji, a žene o djeci i kući. Međutim, kad se različiti pogledi na pravednost sukobe, partneri ulaze u spiralu nezadovoljstva - kaže ova psihologinja i bračna terapeutkinja.

Intuitivno, mi mislimo da znamo što je “pošteno” i ne shvaćamo da je pravednost jedan od problema u vezi. Tako partneri lako upadaju u - optuživanja. Nema čovjeka koji u životu nije doživio neku nepravdu od partnera. Sigurno vam u glavi zvoni rečenica poput: “Danas si ti trebao iznijeti smeće iz kuće! Napravila sam to umjesto tebe, pa bi mi barem mogao pomoći s ovim”.

- U sukobu oprečnih zahtjeva svaki partner želi da se onaj drugi prema njemu odnosi pravedno. Pravednost se nalazi iza svih onih zajedničkih stvari - ciljeva, komunikacije, upoznavanja partnerovih potreba,i romanse. Ona je temelj odnosa pa partnere ‘vodi’ i kod definiranja nekih očekivanja - kaže autorica. Pravednost će na kraju “proizvesti” povjerenje, a to je atmosfera u kojoj vaš brak može dugo potrajati. Možda ćete morati promijeniti ponašanje, oboje transformirati svoju svijest, a to će vas natjerati i da budete hrabriji.

- Ono što s partnerom morate je pregovarati o razlikama koje postoje među vama i usuglasiti nove vrijednosti negdje ‘na sredini’. Vaše će odluke tako oblikovati vaš odnos. Svaki partner neka ispiše popis odgovornosti ‘tko radi što’. Potom razgovarajte o tome što se može promijeniti. Napišite što treba jedan partner učiniti, a što drugi. A onda ako se netko osjeća zakinuto ili da ima previše obaveza, korigirajte popis. Napravite novi dogovor, postavite nova očekivanja - kaže autorica.

Dodaje da su pravila za postizanje pravednosti vrlo jednostavna. Održavajte ravnotežu između davanja i uzimanja od partnera tako da se što češće stavite u njegovu kožu. Pokazujte zahvalnost - često. Ako partner nešto nije morao napraviti, ali ipak je (očistio, skuhao, iznio smeće, ustao usred noći jer se dijete probudilo), recite mu “hvala”. Dajte mu određena priznanja da je to dobro napravio i da je sposoban - ona su iskrenija od opće zahvalnosti. Ako ste bili nepošteni, preuzmite odgovornost - to je najbolji prirodni lijek za povrijeđene partnerove osjećaje. Partnera ne krivite nego, ako imate dokaza, suočite ga s činjenicama. Umjesto da se žalite, jasno mu recite što želite i trebate. Pokušajte vidjeti neke stvari očima partnera.

- I najvažnije, prestanite se boriti kako biste partnera nadjačali i pobijedili - zaključuje psihologinja.

