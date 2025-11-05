Svekrva iz Velike Gorice se žali na 'snahu iz pakla', ljudi u šoku: 'Neka bježe od vas!'

Na popularnoj Facebook stranici “Mamine tajne anonimne i javne” pojavila se ispovijest svekrve iz Velike Gorice koja je u rekordnom roku postala viralna. U manje od jednog dana objavu su lajkale, komentirale i dijelile tisuće ljudi – više od 16 tisuća reakcija skupila je priča žene koja je, uvjerena u svoju pravednost, otvorila dušu o obiteljskim “nepravdama”, a usput razbjesnila cijeli internet.

- Molim anonimno za snahu iz pakla - započela je svoj post gospođa koja, sudeći po reakcijama, nije ni slutila da će njezine riječi izazvati toliku buru.

- Sin mi je prije tri godine dobio predivnu kćer, moju jedinu unuku. No, problem je mama. Nakon samo godinu dana vratila se na posao i prepustila dijete jaslicama! Jaslice su nužno zlo, svi to znaju. Ja sam do pete godine bila sa svojim sinom jer znam da nigdje nije ljepše nego s mamom - napisala je svekrva, odmah otkrivši da se teško miri s novim vremenima i drugačijim obiteljskim navikama.

Kaže da je snahi više puta predlagala da svi žive zajedno, ali je mlada obitelj odlučila drugačije.

- Nije htjela doći u kuću u kojoj sam sama, nego su kupili stan. Ja sam se zadužila, digla kredit, riskirala sve, a ona kaže da želi biti samostalna! Bojim se za budućnost moje unuke jer danas se lako ostane bez posla i završi na ulici - piše gospođa, naglašavajući kako joj nikako nije jasno zašto su odbili zajednički život pod njezinim krovom.

Prema njezinim riječima, njezin sin od kad se oženio – više nije isti.

- On i kuha, i pere, i presvlači malu, i radi frizure... da ne nabrajam dalje! Moj pokojni suprug nije znao što su pelene, a ja sam držala četiri ugla kuće i sve se stizalo. Teško mi je gledati sina kako se muči, a zna se što je muško, a što žensko - napisala je, dodajući da snaha “uvijek drži stranu svoje majke”.

Svekrva otkriva i da joj posebno smeta što snaha, kako kaže, 'živi od tuđe pomoći', ali se ponaša kao da sve sama postiže.

- Njezina mama joj čak šalje novac! A ona taj mukte dobiveni novac ne stavlja na štednju, kako bi pametna žena trebala, nego ga troši! Ne tražim da kod mene čisti ni kuha, ali želim da mi sina oslobodi ženskih poslova. I njemu je teško. Radi, a onda još kuha, usisava i ide u parkove. Muško je tu da nabavlja novac, a žensko da se brine o kući i djeci. Barem dok dijete ne krene u školu. Poslije može tražiti posao i raditi - napisala je ogorčena svekrva, poručivši da “današnje žene više ne znaju svoje mjesto”.

Kaže da je kap koja je prelila čašu bio trenutak kad je unuku izvela u šetnju dok je mala trebala spavati.

- Doslovno je poludjela jer kvarim njezin ritam! Ne mogu vjerovati koliko su danas žene bez poštovanja. Danonoćno razmišljam kako spasiti sina i unuku - zaključila je gospođa svoj istup, ne sluteći da će upravo te rečenice postati povod za stotine sarkastičnih i duhovitih komentara.

Jer, internet nije imao milosti. U komentarima se vrlo brzo pojavio zajednički zaključak: 'Oni se moraju spasiti od vas.'

- Ja se nadam da je ovo šala - napisala je Zerina, dok je Renata dodala: 'Nađite sebi neku zanimaciju i pustite ih da žive kako žele.' Mnogi su naglašavali da 'to što su njihove majke bile sluškinje muževima, ne znači da to mora biti i njihova snaha'.

Najviše pažnje privukao je komentar Tamare koja je duhovito zaključila: 'Ovdje nije pitanje kako da vi spasite sina i unuku, ovdje je pitanje kako da se oni spase od vas!'

Petra je bila još oštrija: 'S ovakvim stavom imate sreće da nisu pobjegli u drugu državu, a ne samo u stan. Da ste nekad imali posao, ne biste pisali ovakve gluposti.' Ivka je pak kratko i jasno poručila: “Gdje je ta snaha da joj čestitam i kažem – svaka joj čast!”

Objava je u manje od 24 sata postala pravi hit na društvenim mrežama, a komentari su se nizali brzinom munje. Neki su se smijali, neki zgražali, ali jedno je bilo jasno – stari obrasci 'što je muško, a što žensko' sve više izazivaju otpor kod novih generacija.