Dragica Škarica (68) u istoj kući živi s nevjestama Lindom, Slavicom i Josipom. “Nismo mi njoj kćeri, nego više od toga, a ona je nama bolja nego rođena mater', kažu nevjeste
Ipak se može! U istoj kući žive svekrva i tri nevjeste. 'Upamtite ovo, nikad se nismo posvađale'
Mnogi će reći kako zajednički život nevjeste i svekrve nije moguć zbog razmimoilaženja u mišljenju, generacijske razlike, ljubomore i još puno toga.
