Majka koja je nedavno rodila dječaka bila je užasnuta kada je otkrila da ju je svekrva fotografirala tijekom cijelog porođaja i potom te fotografije poslala cijeloj svojoj obitelji. Štoviše, priznaje da i dalje ne vjeruje u kakvoj se situaciji našla te je ispričala kako se na vrlo živopisnim fotografijama može vidjeti čak i kako beba izlazi.

POGLEDAJTE VIDEO: Primalja pokazala kako izgleda porod

Umjesto da se novopečena majka tog događaja prisjeća s radošću, njezino iskustvo je ukaljala osoba od koje je to najmanje očekivala i to na način koji još ne može vjerovati da se zaista dogodio.

- Na jedan način krivim sebe što sam dopustila svojoj svekrvi Kylie da bude prisutna u rađaonici, ali bila sam izuzetno bliska s njom. Gotovo kao i s vlastitom majkom, za koju bih željela da je bila ondje, ali više nije s nama - rekla je mama.

- Većinu vremena je bilo divno imati Kylie u blizini. Ona ima petero sada odrasle djece, tako da je dobro poznavala iskustvo rađanja djeteta. Slušala me, masirala po leđima, tuširala, davala mi prostora kada je to trebalo. Bila je gotovo savršena - dodala je.

No ono što se dogodilo tijekom posljednjih pola sata porođaja je poremetilo njihov odnos i bacilo u zaborav sve dobro što je Kylie dotad napravila. Dok su novopečeni roditelji bili usredotočeni na rađanje, svekrva je sve to detaljno fotografirala. Zabilježila je apsolutno svaki trenutak porođaja, od bolnog izraza lica majke do trenutka dječakovog rođenja.

- To nije nešto što sam željela da se dogodi, nije nešto za što sam dala dozvolu i sigurno nije bilo nešto što bih ikada željela podijeliti s drugima. Ali upravo to se dogodilo - istaknula je mama. Štoviše, za ovu neugodnu situaciju je doznala tek kada joj je sutradan brat došao u posjet i pokazao joj fotografije koje je dobio nekoliko sati nakon nećakovog rođenja.

- Jednostavno rečeno, moglo se vidjeti apsolutno sve. Vide se svi 'dodaci' koji dolaze s rođenjem djeteta, baš sve koje možete zamisliti (uključujući i stolicu), bilo je i krvi te prizori moje otvorene i oštećene rodnice. To je bilo potpuno i krajnje ponižavajuće vidjeti na ekranu mog brata, ali me natjeralo i da se zapitam - kome je još to poslala - ispričala je mama.

I njezin suprug se jednako šokirao majčinim postupkom te nije skrivao svoj bijes. Pozvao ju je nazad u bolnicu kako bi razgovarali s njom. Bez ustručavanja joj je rekao što misle o svemu tome, a onda ju je pitao kome je sve poslala fotografije. Pokazala im je impresivnu galeriju te su otkrili kako su fotografije vidjeli brojni članovi šire obitelji, kao i neki od njezinih prijatelja.

- Razgovor smo svi završili u suzama i Kylie je otišla. Nekoliko tjedana nisam mogla razgovarati s njom niti je vidjeti, bila sam previše ljuta. Na kraju sam se dovoljno smirila da je pustim da posjeti i vidi unuka. Kad je došla, pitala sam je zašto je to učinila. Rekla je da je bila ponosna i uzbuđena te je mislila da su to prelijepe fotografije. Nije mislila da čini nešto loše i rekla je da je da je znala, to nikada ne bi učinila. Ispričala se zbog boli koju mi je prouzročila i rekla je da bi voljela da to nikada nije učinila - opisala je novopečena mama.

Iako je prihvatila njezinu ispriku, priznaje da njihov odnos od tada više nije isti kao prije. Štoviše, vjeruje da se više nikada neće moći vratiti na staro te je sigurno kako više nikada neće dopustiti svekrvi da bude prisutna na njezinim porođajima.