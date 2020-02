Svemirska agencija traži žene koje će ležati u krevetu danima

Europska svemirska agencija (ESA) provodi pomalo bizarno istraživanje za koje će tražiti 20 žena koje će morati izdržati punih pet dana u svojevrsnom vodenom krevetu. U velikom kontejneru ispunjenom vodom leći će na platno koje će biti postavljeno tako da simulira bestežinsko stanje koje astronauti dožive u svemirskim brodovima i tako ležati pet dana. Riječ je o suhom uranjanju u krevet pod kutem.

Cilj je ispitivanje utjecaja sile teže.

U takvom bestežinskom stanju, tijela astronauta gube gustoću kostiju i mišića, oni doživljavaju promjene na očima i mozak im se puni tekućinom. Razlog tome jest da su naša tijela 'projektirana' za život na Zemlji, gdje djeluje sila teže, a ne za bestežinsko stanje. Dakle, ako vam ideja da se samo izležavate zvuči primamljivo, treba imati na umu da eksperiment baš i nije šala.

Foto: ESA

Voditeljica tima za izbor sudionika, Jennifer Ngo-Anh, kaže kako i samo ležanje u krevetu na prvi pogled može izgledati zabavno, no užitak vrlo brzo prestaje, pogotovo kad padne krvni tlak i mišići počnu trpjeti.

Odlučili smo se na studiju isključivo sa ženama jer nemamo nikakvih podataka o tome kako one to podnose, stoji na stranicama ESA-e. Ova studija će, osim astronautima, biti i od velike pomoći i onima koji su prikovani za krevet na dulje vrijeme uslijed bolesti, pojasnila je Ngo-Anh.

Foto: ESA

ESA je dosad provela mnoge studije u suradnji s Medesom u Toulouseu, u Francuskoj, te u njemačkom zrakoplovno-svemirskom centru DLR, u Kelnu, u Njemačkoj. Svemirska agencija sada je prihvatila Institut Jožef Stefan sa sjedištem u Planici u Sloveniji za novi krug 60-dnevnih studija u okviru kojih ljudi leže u krevetu: jedan krug bit će održan u Toulouseu, a jedan u Planici.

- Cilj je svih tih testiranja pronaći mjere koje smanjuju neželjene efekte života u bestežinskom stanju, objašnjava ESA-ina naučna koordinatorica za istraživanje na ljudima Angelique Van Ombergen, te dodaje kako duga tradicija istraživanja jamči da će biti primijenjena sva saznanja radi usavršavanja i izbora najboljih tehnika za pripremu ljudi za let u Svemir.

Tako će u okviru studije ispitanici biti testirani i u stroju za centrifugu, na koje će biti postavljeni posebni strojevi za vježbanje. Učinak centrifuge će se usporediti u dvije grupe: kod onih koji u centrifugi miruju, kao i kod onih koji vježbaju, te sa kontrolnim skupinama, kako bi se što bolje istražile mjere koje mogu biti korisne za što ugodniji put do Mjeseca, pa i dalje.

Još uvijek se prikupljaju ideje istraživača o tome koje eksperimente žele izvesti sa hrabrim volonterima, koji će započeti tijekom sljedeće dvije godine, a ako ste zainteresirani za sudjelovanje u testiranjima, savjetuju da pratite objave na portalu Institute for Space Medicine and Physiology - Medes, prenosi The Mirror.

