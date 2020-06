Sveprisutni lak za nokte formula je nastala kao nusprodukt laka za automobile

Danas ih imamo u svim bojama, biramo one sa šljokicama, glitterom ili metalik efektima, no lak je nekada bio pojam viša klase, neko vrijeme smatrali su ga nepristojnim, a bio je tu i umjetni nokat za - grickanje

<p>Umjetnost oslikavanja noktiju seže još u 3000 godina pr.n.e., u vrijeme dinastije Ming, kad su aristokratske žene drevne Kine natapale nokte u formuli od bjelanjka, pčelinjeg voska, želatine i arapske gume, dodajući boje za povrće, orhideje i ruže kako bi istovremeno obojile nokte.</p><p>Moderan lak nastao je kao nusproizvod automobilskih boja, a prvi je lak za nokte, inspiriran upravo auto industrijom, u bezbojnoj varijanti predstavljen davne 1916. godine. Prvi lak u boji, i to u krem varijanti, predstavio je Revlon 1932. godine.</p><p>Francuska manikura i dalje je jedan od najpopularnijih stilova na noktima, a kreirana je u Parizu, tijekom 18. stoljeća, no hit je postala i tijekom 1920-ih i 1930-ih.</p><p>U pedesetima je crveni lak za nokte bio gotovo neprihvatljiv, naročito u crkvama i tradicionalnim sredinama.</p><p>Boja laka koju biramo nije slučajna, jer psiholozi tvrde da je ona obično odraz našeg trenutnog mentalnog stanja i misli koje podsvjesno pohranjujemo u sjećanja, objavio je <a href="https://southfloridareporter.com/modern-nail-polish-was-a-by-product-of-car-paint/">South Florida Reporter.</a></p><p>Lak za nokte korišten je za određivanje ranga klase i identiteta u Starom Egiptu. Neutralne i svijetle boje nosili su ljudi niže klase, dok su žene visoke klase nokte bojale u crveno.</p><p>Kleopatra je nosila boju nokta od biljke kane, bila je to crvena nijansa s podtonom zlata.</p><p>Također, u Egiptu je crna boja noktiju simbolizirala višu klasu, a zelena boja noktiju bila je namijenjena manje važnim osobama.</p><p>Akrilni nokti predstavljeni su 1978. godine, a izumio ih je stomatolog Fred Slack. Dekadama ranije, 1934. godine stomatolog Maxwell Lappe osmislio je proizvod nazvan Nu Nails, odnosno umjetni nokat namijenjen grickanju, umjesto pravih noktiju.</p><p>Najskuplji lak za nokte na svijetu košta 250.000 dolara, a sadrži 267 karata pravih crnih dijamanata, ime mu je Gold Rush couture i potpisuje ga američki brend Azature.</p>