'Sveti otok': Na njega se može doći samo jednom na godinu

Teško dostupni otok skriva stoljetne tajne iako je tek petstotinjak metara udaljen od obale. Snažne struje u kanalu su iznimno opasne i lokalno stanovništvo ima jako dobre razloga za izbjegavanje otoka

<p>Praktički zaboravljen otok na prohladnom sjeveru <strong>Škotske</strong>, izgubljen među svim onim otocima, skriva mnoge tajne. Eynhallow je moguće posjetiti samo jednom godišnje. Naime, <strong>Orkney Heritage Society</strong> svakog ljeta organizira putovanje do tog otoka, tek petstotinjak metara udaljen od škotske obale. Turistima željnima avanture koji bi se usudili sami veslati do Eynhallowa vlasti govore da to rade na svoju odgovornost. Snažne struje u kanalu su iznimno opasne i lokalno stanovništvo ima jako dobre razloga za izbjegavanje otoka.</p><p>"Svaki dan ga vidim. Istovremeno ga uopće ne razumijem", ispričao je umirovljeni poljoprivrednik <strong>Bob Nelson</strong> koji svaki dan gleda Eynhallow iz kuće s druge strane tjesnaca.</p><p>Kako piše <a href="http://www.bbc.com/travel/story/20170721-why-you-ceynhallow-which-you-can-visit-one-day-a-year" target="_blank">BBC</a>, najlakše je usporediti Eynhallow s <strong>Platonovom </strong>Atlantidom. Zaboravljeni otok visok je tek četrdesetak metara, a širok ni kilometar. Atlasi tog dijela svijeta najčešće ga zaobilaze, a nema ni neka druga obilježja da se razlikuje od stotina drugih otoka arhipelaga.</p><p>Međutim, ovaj otok nekad je bio naseljen. Prvi put se spominje u legendama o Orkneyu negdje u <strong>13. stoljeću</strong>, ali teško je reći kad su prve građevine nastale. "Domaće stanovništvo kaže da je otok postojao između svjetova, što je donekle i točno. Zasigurno znamo da je kuga pogodila otok 1851. godine i stanovnici su pobjegli. Lokalne vlasti su uklonile krovove sa svih kuća kako se nitko ne bi vratio i otada je otok napušten", kazao je arheolog <strong>Dan Lee</strong>. </p><p>"Eynhallow možemo prevesti kao<strong> sveti otok</strong>, ali nitko nije znao zbog čega je otočić tako bitak. Zanimljivo je da su Orkneyji jedino mjesto u zapadnoj Europi bez potvrđenog samostana, a sve nas upućuje da je glavno kršćansko svetište bilo upravo na Eynhallowu. Ovaj manastir možda potiče čak iz 11. stoljeća", napominje Lee dok ekipi BBC-ja pokazuje ostatke crkvenog tornja.</p><p>Na bilo kojem drugom mjestu bi takva otkrića bila nagrađena stipendijama za istraživanje, ali Orkney je bogat sličnim nalazištima na puno dostupnijim lokacijama i Eynhallow će svoje <strong>tajne </strong>skrivati još barem neko vrijeme.</p>