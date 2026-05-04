Svi ga čupaju iz dvorišta, a ne znaju koliko vrijedi: Ovaj korov je prava superhrana!

Dok ga mnogi vrtlari u frustraciji čupaju iz svojih gredica, smatrajući ga dosadnim i upornim korovom, tušt (lat. Portulaca oleracea) zapravo je jedna od najhranjivijih i najkorisnijih biljaka koje možete pronaći. Ova skromna, puzajuća biljka s mesnatim crvenkastim stabljikama i sočnim, glatkim listovima, prava je riznica zdravlja koju su cijenile drevne civilizacije, od Grka i Rimljana do tradicionalne kineske medicine, gdje nosi laskavi naziv "povrće za dugovječnost".

Tušt je sukulent, što znači da u svojim listovima zadržava vodu, omogućujući mu da preživi i u najsušnijim i najtoplijim uvjetima gdje bi druge biljke davno uvenule. Upravo ta otpornost ogledalo je njegove nutritivne snage, koja daleko nadmašuje mnoge vrste povrća koje marljivo uzgajamo.

Prava nutritivna bomba pod nogama

Ono što tušt izdvaja od gotovo svih drugih kopnenih biljaka jest nevjerojatno visok udio omega-3 masnih kiselina. Zapravo, ima najvišu zabilježenu razinu ovih esencijalnih masti od bilo koje biljke na kopnu, više čak i od nekih vrsta ribe. Omega-3 masne kiseline ključne su za zdravlje srca i krvnih žila jer mogu pomoći u prevenciji srčanog i moždanog udara te u održavanju zdravlja arterija.

No, blagodati se tu ne zaustavljaju. Tušt je krcat antioksidansima i vitaminima. Sadrži sedam puta više beta-karotena od mrkve, preteče vitamina A ključnog za zdravlje očiju, imunitet i pravilan rast stanica. Bogatiji je vitaminom E čak šest puta od špinata, a obiluje i vitaminom C, koji je važan za sintezu kolagena i zacjeljivanje rana. Od minerala, izvrstan je izvor kalija, magnezija, kalcija i željeza, a sve to uz svega petnaestak kalorija na 100 grama.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ljekovitost potvrđena stoljećima

Zbog svog jedinstvenog sastava, tušt nudi iznenađujući broj zdravstvenih dobrobiti. Visok udio antioksidansa poput glutationa i betalaina pomaže tijelu u borbi protiv slobodnih radikala, nestabilnih molekula koje oštećuju stanice i povezuju se s razvojem kroničnih bolesti, uključujući i rak.

Osim što čuva srce, tušt može biti saveznik u regulaciji šećera u krvi, što ga čini korisnim za osobe s dijabetesom tipa 2. Također, zbog sadržaja kalcija i magnezija, dva minerala ključna za formiranje koštanih stanica, doprinosi zdravlju i čvrstoći kostiju te može pomoći u prevenciji osteoporoze. Zanimljivo je da je tušt i jedan od rijetkih biljnih izvora melatonina, hormona koji regulira san, ali i upalne procese u tijelu te krvni tlak.

Kako ga prepoznati i sigurno brati

Tušt je lako uočiti. Raste nisko pri tlu, stvarajući guste tepihe. Stabljike su mu glatke, mesnate i često crvenkaste, a listovi su debeli, sočni i lopatastog oblika. Tijekom ljeta ima sitne žute cvjetove koji se otvaraju samo za sunčanih jutara. Cijela biljka je jestiva - listovi, stabljike, cvjetovi, pa čak i sićušne crne sjemenke.

Ipak, pri branju je potreban oprez. Tušt ima otrovnu dvojnicu iz porodice mlječika (Euphorbia), najčešće pjegavu mlječiku. Ključna razlika je u soku: ako prelomite stabljiku tušta, iz nje neće izaći ništa ili tek bistra tekućina. S druge strane, mlječika pri lomljenju ispušta karakterističan bijeli, mliječni sok koji je otrovan. Također, stabljike mlječike su tanje, drvenastije i mogu biti dlakave, za razliku od glatkih i mesnatih stabljika tušta. Berite ga isključivo na područjima koja nisu tretirana pesticidima, daleko od prometnica.

Osobe sklone bubrežnim kamencima trebale bi ga konzumirati umjereno jer sadrži oksalate, slično kao špinat i blitva.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Od salate do variva

Okus tušta je osvježavajuć, blago kiselkast i slan, a tekstura hrskava i sočna, podsjećajući na mješavinu potočarke i špinata. Može se jesti sirov ili kuhan.

Najjednostavniji način je da pripremite salatu. Svježe listove i mlade stabljike dovoljno je oprati i začiniti maslinovim uljem, češnjakom i octom ili limunovim sokom. Odlično se slaže s rajčicom, krastavcima i sirom. Može se dodati i u sendviče umjesto salate ili u smoothieje za dodatnu dozu nutrijenata.

Kada se kuha, tušt otpušta sluz i postaje mekši, što ga čini odličnim zgušnjivačem za juhe i variva. Može se pripremati kao špinat, kratko pirjati kao prilog, dodati u kajganu ili omlet, ili ubaciti u rižoto pred sam kraj kuhanja. U Meksiku, gdje ga zovu verdolagas, često se poslužuje s pirjanom svinjetinom i zelenim umakom. Mladi, deblji dijelovi stabljike mogu se i ukiseliti te koristiti kao pikantni dodatak jelima tijekom cijele godine.

*Uz korištenje AI-ja