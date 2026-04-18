Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
Svi na Gastro Samobor! Mjesto gdje se stapaju majstori i okusi

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
20
Foto: Udruženje obrtnika Samobor

Nakon uspješnog prošlogodišnjeg izdanja, ovogodišnji 2. Gastro Samobor okuplja još veći broj sudionika i ljubitelja dobre hrane s ciljem promocije domaćih proizvoda, obrta i bogate gastronomske ponude samoborskog kraja

U subotu, 25. travnja s početkom u 14 sati, Samobor ponovno postaje središte gastronomije, tradicije i obrtništva. Drugo izdanje manifestacije Gastro Samobor donosi spoj promocije, degustacije i zajedničkog djelovanja lokalnih obrtnika i ugostitelja.

O samoj manifestaciji razgovarali smo s ključnim osobama u organizaciji - Marijom Komerički, suvlasnicom obrta RE-NI trgovina s 35 godina tradicije u trgovini i ugostiteljstvu, te Mariom-Antoniom Škrničkim-Bošnjakom, samoborskim obrtnikom i ugostiteljem te potpredsjednikom Ceha ugostitelja pri Udruženju obrtnika Samobor, Sveta Nedelja i Stupnik.

Drugi Gastro Samobor još bolji i raskošniji

Foto: Privatni album

- Prošlogodišnja manifestacija protekla je u iznimno pozitivnom ozračju. Uz predivno vrijeme i veliku posjećenost, Samobor je privukao nekoliko tisuća posjetitelja svih dobnih skupina. Hrana koja se pripremala i dijelila posjetiteljima nestajala je u rekordnom roku, a posebno zanimanje izazvale su samoborske kremšnite, čak 200 komada podijeljeno je u svega pola sata, nakon čega su se jednako brzo 'razgrabili' i kolačići - kaže Marija Komerički. 

U odnosu na prvo izdanje, ovogodišnji Gastro Samobor donosi vidljiv iskorak, ponajprije kroz veći broj izlagača iz različitih krajeva Hrvatske te znatno bogatiji i raznovrsniji program.

Foto: Udruženje obrtnika Samobor

- Na prošlogodišnjem Gastro Samoboru sudjelovalo je 20 izlagača, uključujući udruženja obrtnika i komore, naše domaće obrtnike, udruge te učenike i profesore Ekonomske, trgovačke i ugostiteljske škole Samobor (ETUŠ) i Srednje strukovne škola Samobor. Ove godine ljestvicu podižemo značajno više i očekujemo 30-ak izlagača. Ponovno nas posebno veseli dolazak kolega iz cijele Hrvatske od Dalmacije, preko središnje Hrvatske pa sve do Slavonije te brojnih drugih mjesta - ističe Škrnički-Bošnjak. 

Spoj starih obrta i dobre hrane

Foto: Udruženje obrtnika Samobor

Program Gastro Samobora počinje u 12 sati kada izlagači kreću s pripremom jela na svojim štandovima, dok je degustacija za posjetitelje predviđena od 14 sati. Tijekom dana posjetitelji će imati priliku izbliza upoznati različita obrtnička zanimanja poput frizera, krojača, cvjećara, stolara i autostruke, uz pratnju žive glazbe i raznolik program. Za najmlađe je pripremljena i STEM radionica, a sve zajedno traje do 18 sati, ističu organizatori.

Foto: Udruženje obrtnika Samobor

- Posjetitelji će imati jedinstvenu priliku na jednom mjestu besplatno kušati raznolike okuse iz cijele Hrvatske: od samoborskih delicija poput domaćeg kukuruznog kruha, rudarske greblice, samoborske salame i češnofke, kotlovine te kremšnita i bermet, preko istarskih tartufa i sireva, dalmatinskog pršuta i morskih plodova pa sve do slavonskog kulena, čobanca, žabljih krakova i švargla. 

Zajedništvo i sklad je njihova snaga

Foto: Privatni album

Organizatore posebno veseli zajedništvo i angažman lokalnih obrtnika i njihovih obitelji koji zajedničkim snagama sudjeluju u stvaranju ove manifestacije.

- Najdraže mi je sudjelovanje učenika i profesora iz ETUŠ-a i Srednje strukovne škole Samobor. Mladi će pokazati svoje ideje i kreativnost. Još sam pod dojmom lanjskog Gastro Samobora, kad su prezentirali svoj kreativni proizvod; aromatizirani maslac, odnosno puter slatkog okusa od jagode te slani puter od medvjeđeg luka i time pokazali svoj nevjerojatan timski rad i poduzetnički duh - ističe Škrnički-Bošnjak. 

Foto: Udruženje obrtnika Samobor

Posebnu atrakciju ovogodišnjeg Gastro Samobora činit će i limeni 'gosti' - sudjelovanje kultnih 'Spačeka' u organizaciji autostruke i 2CV kluba, što nije čudno ako znamo da Samobor već nekoliko godina nosi neslužbenu titulu 'glavnog grada Spačeka u Hrvatskoj'.

Tradicija nije stvar prošlosti, već budućnosti

Foto: Udruženje obrtnika Samobor

Spomenimo i to kako manifestacija uživa široku podršku brojnih institucija i partnera, od Hrvatske obrtničke komore i Obrtničke komore Zagreb, preko Grada Samobora, Grada Svete Nedelje i Općine Stupnik, pa sve do Turističke zajednice grada Samobora i drugih sponzora koji su prepoznali njezinu važnost i potencijal. I upravo zato...

Foto: Udruženje obrtnika Samobor

- Dođite 25. travnja u Samobor, na Trg Matice Hrvatske. Iskoristite priliku da na jednom mjestu upoznate vrhunske majstore, kušate najbolje hrvatske okuse i uživate u druženju pod samoborskim krošnjama. Vidimo se na 'mjestu gdje se stapaju majstori i okusi' - poručuju Marija Komerički i Mario-Antonio Škrnički-Bošnjak.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026