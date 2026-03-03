Božica je kupila knjižaru u srcu Rudeša kojoj je radila još kao učenica: 'Ispunila sam svoj san'

Još kao srednjoškolka, Božica Jakopec (44) zaposlila se u kvartovskoj knjižari i papirnici 'Noemi' danas poznatoj kao 'Liber Prom' na zagrebačkom Rudešu. Tada je to bio tek povremeni posao, a nije mogla ni slutiti da će upravo to mjesto, među bilježnicama, knjigama i školskim priborom, jednog dana postati njezina stalna poslovna adresa.

Nakon dvadeset godina poslovanja, tadašnji vlasnici odlučili su zatvoriti poglavlje i povući se iz posla. Božica je tada imala 33 godine, dvoje male djece i posao koji je voljela. Umjesto da potraži sigurniju opciju, odlučila se na hrabar korak - preuzeti knjižaru i započeti vlastitu poduzetničku avanturu.

Od ranog jutra do zadnje mušterije

- Uz dvoje male djece i cijeli dan na poslu nije bilo lako, ali uz podršku supruga uspjela sam, prisjeća se. Najveći izazov bile su financije, no uz razumijevanje dobavljača i najmodavaca, stvari su se s vremenom posložile - ispričala je.

Božičin radni dan započinje u šest ujutro. Prije nego se Rudeš u potpunosti probudi, kreće u nabavu robe, a oko sedam sati vraća se u knjižaru. Slijedi unošenje i slaganje robe, kalkulacije i posljednje pripreme kako bi u 7:30 sve bilo spremno za prve mušterije koje užurbano ulaze u Liber Prom.

- Neki su dani osmosatni, no često se radno vrijeme protegne na cijeli dan - posla više-manje uvijek ima - kaže Božica. Osim prodaje školskog i uredskog pribora, u knjižari se mogu pronaći igračke i pokloni, a tu su i usluge fotokopiranja, printanja i skeniranja. Posao je raznolik, ponekad i zahtjevan, a usklađivanje privatnog i poslovnog života svakodnevni je izazov.

U svemu tome Božica ipak nije sama. U radu joj pomažu dvije studentice, među kojima je i njezina kći, pa se obiteljska priča prirodno nastavlja i iza pulta kvartovske knjižare.

Konkurencija i vjernost kupaca

Unatoč otvaranju velikih trgovačkih lanaca, posao još funkcionira - školarci i dalje dolaze po likovne mape, školski pribor i poklone za rođendane.

- Unazad par godina kopiramo dosta nalaza, otpusnih pisama i slično, pa automatski prodajemo više fascikala. Ali ništa mi nije teško osim ranog ustajanja i ponekad usluživanja negativnih kupaca. Ipak, njihovo raspoloženje brzo se mijenja kad vide nas nasmijane, uljudne i spremne pomoći - kroz osmijeh priča Božica.

Konkurencija, priznaje, sve je veća.

- Velikim trgovačkim lancima teško je konkurirati cijenom, koja ovisi o nabavi, rabatima i uvjetima dobavljača. Ipak, trudimo se slušati naše kupce i nabavljati ono što traže. Vjerujemo da naš prijateljski odnos sa susjedima i to što kupci kod nas uvijek mogu pronaći ono što traže čini da nam i dalje ostaju vjerni - kaže.

Izazovi, upornost i poduzetništvo

Božica je aktivna članica Udruženja trgovaca Zagreb i redovito sudjeluje na Zagrebačkom obrtničkom sajmu, raznim manifestacijama obrtnika, obrtničkim igrama te humanitarnim kuhanjima koja organiziraju udruženja diljem Hrvatske.

- Važno je biti prisutan jer na takvim događanjima saznajem puno korisnih informacija - objašnjava. Život malog obrtnika nije lagan.

- Mnogi se susreću s problemom pronalaska radne snage, no ja sam sa svojim curama prezadovoljna. Nažalost, ne mogu si priuštiti dva stalna radnika, pa često odrađujem smjenu kad god treba, što znači da nemam mnogo slobodnog vremena - dodaje. Posebno joj je izazovno ljeto, kad su studenti i školarci na praznicima pa prodaja zna biti slabija.

Božica vjeruje da se upornim radom i predanošću sve može posložiti, stoga se više oslanja na sebe nego na druge. Mladima koji razmišljaju o pokretanju vlastitog obrta poručuje da ništa nije nemoguće ako to dovoljno želiš i uložiš trud.

- Bit će izazova i teških dana, ali ako vjeruješ u svoj cilj i ne odustaješ, sve se nekako posloži - i uspjeh je moguć - zaključuje.